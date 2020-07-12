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藍色電影夢》女鬼橋：人嚇人的藝術

所有嚇人公式，《女鬼橋》用得行雲流水，時空對照參差，也很引人推想，替續集鋪下了期待種籽。
作者： 藍祖蔚
2020-07-12 15:02
 | 2020-07-12 15:02
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《女鬼橋》劇照。（傳影提供）

藍祖蔚

能夠在人心惶惶的疫情威逼下，衝出5500萬的票房，甚至打敗諸多好萊塢電影，台灣電影《女鬼橋》示範了只要善用天時地利，就能掌握機先的製片勝利。

首先，四年才有一次閏年，才有一次2月29日，配合229檔期搶在227映演的《女鬼橋》，毋寧就是告訴大家，捉準天時，就有勝算，因為每四年才一次的229正是冤鬼捉「替代」的最佳輪迴點？

其次，台灣有東海大學，沒有東湖大學，劇情直指女鬼橋就位在東湖大學，擺明了就是此地有銀三百兩，看似怕你對號入座，以免引發爭議，其實唯恐天下不亂，就怕你不到東海大學訪幽尋鬼，如此活用地利，難怪中南部的票房硬是比北部高。

《女鬼橋》劇照。（傳影提供）

第三則是營隊幹部揀在女鬼橋舉辦試膽大會，甚至還有網路直播，結果還真的發生事端，於是四年後的同一天，電視記者來到現場想找出真相，結果卻墜入新輪迴。試膽大會是大學生愛玩的時髦遊戲，捉鬼新聞也是很能創造收視率的點子，《女鬼橋》緊捉住人心著魔的話題，共鳴指數頓時就又竄升了好幾級。

試膽大會是《女鬼橋》的美學設定基礎，要試膽就得陰森古怪，先是派分到美髮教室做社團基地，滿室的人頭模型以及長髮飄飄，白天就容易讓人發毛，更別說夜半時分了。

《女鬼橋》劇照。（傳影提供）

接下來，走過女鬼橋的試膽直播，更把鬼片公式中的「傳說」與「不信邪」元素發揮得淋漓盡致。傳說要你上橋別數階梯，也千萬不要回頭，不信邪的孩子不但百無禁忌，還會刻意挑釁，結果真的嚇壞了同學，也必定招來怨鬼，把自己都嚇破了膽。用不信邪的理直氣壯對映邪魔現身時的呼天搶地，《女鬼橋》的驚悚橋段果真玩得虎虎生風。

《女鬼橋》劇照。（傳影提供）

只可惜，劇本還是單薄了些。從情變到情殺，這個彎轉得硬了些；太過耽溺於廁所遇鬼更是敗筆，男廁所玩一次還不夠，來到女廁所還要再玩兩次，難免讓人生膩。還好，229實在是很好用的時間參數，四年前的悲劇，還可以往前再推四年，「捉替代」的傳說更可以「生生不息」往後延伸，甚至理所當然帶出續集，《女鬼橋》劇情上的精打細算確有靈光巧思。

本文經授權轉載自藍色電影夢 女鬼橋：人嚇人的藝術

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