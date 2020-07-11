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一級嘴砲》丸紅的陸上型養殖鮭魚版圖

陸上養殖與海上養殖的差異，除了生產密度、設置地點和環境負荷之外，陸上養殖最大的優勢是能在消費地的周邊生產，大幅節省運輸和冰儲的成本，但是，陸上養殖的進入門檻非常高，就是一個「錢」字。
作者： 一級嘴砲技術士
2020-07-11 15:50
 | 2020-07-11 15:50
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一級嘴砲技術士

日本丸紅在今年四月買下丹麥的Danish Salmon A/S（以下簡稱DS公司），該公司主要業務是閉鎖式的陸上養殖鮭魚，丸紅的水展部長表示，養殖鮭魚一直是丸紅想要跨入的領域，這一次也終於讓他們等到了機會。

原本的產能是每年1000公噸的大西洋鮭魚，現在加上丸紅的資金和新式設備，預計在三年內將產能提升至2700公噸，長遠目標則是要提升至每年5500公噸。丸紅也打算將陸上養殖鮭魚的技術帶入亞洲和中東。

DS公司的強項是陸上型的閉鎖式循環養殖系統，若和一般使用海水或是地下水的半循環系統相比，DS的閉鎖式系統用的是人工海水，幾乎不需要換水，水溫容易控制，大幅節省加溫的電費支出。也因為不使用海水的關係，降低了高密度養殖下魚群容易生病的風險。另外，水質管理也相對容易，尤其近年的海上箱網養殖鮭魚被環保蟑螂盯上，老是在飼料和魚群排泄物等議題上找麻煩。

海上箱網是常見的鮭魚養殖方式。（圖：作者提供）

被環保蟑螂盯上的養殖鮭魚

根據聯合國糧食及農業組織和日本農林水產省的資料，2017年全世界的鮭魚養殖數量約為348萬公噸，十年之內成長了1.5倍，而全世界的食用鮭魚有八成是養殖鮭魚，養殖鮭魚的年產值約為225億美元，近年隨著中國市場的需求量漸增，市場規模也隨之成長。

陸上型的養殖鮭魚是近十年才逐漸成熟的技術，和海上飼養相比，陸上飼養的占比還很少，但水產業和創投資金都很看好陸上型養殖鮭魚的發展，預估在未來十年內，陸上養殖的鮭魚將會成長到每年50萬公噸的規模。近年歐洲海上養殖的水汙染排放問題被環保蟑螂盯上，不管是挪威、瑞典還是南美的智利，鮭魚的主要出口國都開始管制漁場和飼養量，在這些背景因素下，業者開始往陸上型的養殖系統去發展。

以永續發展來提升附加價值

聯合國在2015年訂下了SDGs，Sustainable Development Goals，又稱「永續發展型目標」，而陸上養殖又符合了這些目標的精神。說白一點，丸紅知道陸上養殖的投入成本會高於海上養殖，但在聯合國的永續發展型目標這個架構下，這些養殖鮭魚能被賦予各種高、大、上的光環，能以較高的售價在市場上競爭。此外，日後若是時機成熟，丸紅也能用SDGs、環保的行銷話術來打擊競爭對手，一舉拉高陸上養殖鮭魚的進入門檻，這才是丸紅心中的盤算。

另外，陸上型養殖也容易獲得融資，例如在今年1月份，伊藤忠商事就藉由新加坡創投資金成立的Pure Salmon Group，這家公司的在最近宣布要以年產量26萬公噸為目標，這可是佔全世界養殖鮭魚的7％，願景相當宏偉。

逐漸成熟的鮭魚陸上養殖系統。（圖片來源：SalmonBusiness）

陸上養殖與海上養殖的差異，除了生產密度、設置地點和環境負荷之外，陸上養殖最大的優勢是能在消費地的周邊生產，大幅節省運輸和冰儲的成本，但是，陸上養殖的進入門檻非常高，就是一個「錢」字。日本的業者精算過後發現，陸上型的鮭魚養殖系統至少要年產1萬公噸才能達到最小的經濟規模。

1萬公噸到底要多少錢？我們這些外行人很難估算得出，但可以拿另一案件來類比看看。三井物產在2017年曾有一個陸上型養殖鮭魚的併購案，目標設定在年產1500公噸，這個就花掉了三井物產840萬美金，將近新台幣2億5千萬的費用。1萬公噸規模的陸上養殖鮭魚，若不計入購地成本，新台幣十來億也是跑不掉。

此外，新式飼料的研發也是這一行的生死門，鮭魚的換肉率（每公斤飼料轉換成魚肉的比例）是出了名的差，目前飼料多以紅鰭東方魨（河豚）和牙鮃（比目魚）為主，研究人員也積極尋找成本更低的替代魚種。

日本的財團在全世界養殖鮭魚上佔有相當重要的角色，三菱商事握有挪威的Cermaq，年產21萬公噸居世界第三；三井物產則握有年產10萬公噸的智利公司。丸紅原本的強項是蝦類養殖，現在也挾帶著養殖技術、資金和通路的優勢進場，爭搶老大位置的意圖十分濃厚。

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