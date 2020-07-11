紐約地途》新Tappan Zee Bridge與她的跨河步道

Tappan Zee Bridge因為老舊，2007年紐約州政府決定在原橋旁興建一座兩個平行的雙子橋來取代。2018年的9月11日新橋全線通車。一切都看似美好，唯獨現任州長郭謨以父親的名字來命名新橋引起不小爭議。新的Mario M. Cuomo Bridge的確是顯著改善當地交通的建設工程，建築外觀也更為壯觀美麗。但最讓紐約客驚喜的是政府在北側橋面的外圍增設了一條行人與腳踏車共用的通行步道。這個才在今年6月中開放，可以橫跨哈德遜河的步道在未來無疑將是紐約客們一個熱門出遊，運動與休憩兼得的景點。

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剛來紐約唸書時，週末假日最常出城一日遊的地方就是哈德遜河上游的西點軍校以及附近的熊山州立公園（Bear Mountain State Park），當時為了省沿途的過路費，所走的路線是從喬治華盛頓大橋（George Washington Bridge）跨過哈德遜河先進紐澤西州（紐約市的聯外橋樑只有進城方向才收費），再走Palisade Parkway往北開，就可以到目的地。回程則是走紐約州境內的87號公路，過收費只要喬治華盛頓大橋三分之一的Tappan Zee Bridge（雙向都要收費），再進入紐約市區。除了上述的兩個目的地之外，整個過程讓人印象最深刻的就是有如跨海大橋一般的Tappan Zee Bridge了。

這座橋跨過整條哈德遜河流域第二寬的地方，寬達3英里，河面兩邊的居民在1955年以前必須靠渡輪的交通往來或是往南或北一二十英里才有跨河的橋樑可以到河對岸。當年這座橋蓋好之後是以四百年前居住在河兩岸的美國原住民Leni Lenape族其中一個部落The Tappan和差不多同時期來紐約州開墾殖民的荷蘭人荷語的海（Zee）來命名而稱為Tappan Zee Bridge。這個名字的發音對剛到美國不久的筆者算是相當好記，當然也是因為那一段有如貼在海面上行駛和橋樑主體路面上升最高到近15層樓的高度落差的駕駛經驗，讓人難忘。

舊的Tappan Zee Bridge主要橋段是鋼骨結構，經過五六十年的使用終於面臨被汰換拆除的命運。（圖：作者提供）

但從沒想過有一天，竟然可以徒步跨過這段哈德遜河，不僅河谷壯麗的風光一覽眼底，過程也是一個非常不錯的健走活動。

原本的Tappan Zee Bridge是在韓戰後興建的，當時預期的使用年限竟然只有50年。果然在2000年後，因為87號公路常年繁忙的交通，橋樑本身的結構出現許多損毀的跡象。2007年發生在明尼蘇達州震驚全美的橋樑突然崩塌事件，加上持續增加的負荷量，讓紐約州政府終於決定要在原橋旁邊興建一座由兩個平行的雙子橋來取代。在耗資40億美元的施工經費之下，2018年的9月11日新橋全線通車。一切都看似美好，唯獨新橋完工前的命名卻引起不小的爭議。

新建的Mario M. Cuomo Bridge在2018年取代了使用超過60年的Tappan Zee Bridge（後方鐵橋）。（圖：作者提供）

現任紐約州長安德魯．郭謨（Andrew Cuomo）的父親馬力歐．郭謨（Mario M. Cuomo）曾經也是1983年到1994年期間的紐約州長，兒子為了紀念父親對紐約州的服務與貢獻，在2017年6月的紐約州議會，用不及掩耳的速度技術性通過新Tappan Zee Bridge重新命名法案，以父親的名字來命名新橋。這項舉動讓當地居民非常不滿，認為用政治人物來命名新橋抹滅了該地區更重要的歷史意義，憤而發起請願活動要求繼續使用舊名稱。甚至這次在武漢肺炎疫情中不時會在螢光幕前與紐約州長「鬥嘴鼓」的弟弟克里斯．郭謨（Chris Cuomo），當時也公開在社群媒體表示反對，認為他們謙虛務實的爸爸不會喜歡看到自己的名字來取代原先的橋名，這樣個人政治化會對向公眾服務的人傳遞一個錯誤訊息。不過，這些反對的聲音終究無法改變作風強勢的小郭謨的意志，如果現在聽到有人還是以Tappan Zee Bridge來稱呼，那多半應該是不喜歡新名字的老紐約客了。

許多紐約客感謝小郭謨興建取代舊Tappan Zee Bridge的政績，不過卻不能接受他用父親的名字馬力歐．郭謨來為新橋命名。（圖：作者提供）

撇開新橋的名字不管，新的Mario M. Cuomo Bridge的確是一個有顯著改善當地交通的一個建設工程，本身建築外觀也更為壯觀美麗。但最讓紐約客驚喜的應該是政府在北側橋面的外圍增設了一條行人與腳踏車共用的通行步道。這個才在今年6月中開放，可以橫跨哈德遜河的步道在未來無疑將是紐約客們一個熱門出遊，運動與休憩兼得的景點。

總長3.6英里（近6公里）、寬12英尺的步道連接哈德遜河兩岸紐約州的Westchester和Rockland兩個郡。民眾可以開車到步道兩端的專用停車場，然後開始一個步行旅程。如果腳程快，完全不休息的話，大概70分鐘左右可以走完單程。但這就是純粹的健走運動，少了一點樂趣。如果走走停停，看看風景，來回差不多可以掐3個小時左右的時間，這其實相當於一般中度里程的登山步道健行了。

沿著Mario M. Cuomo Bridge北側建造的腳踏車與行人共用步道於6月中正式開放，是一個新的旅遊健行景點。（圖：作者提供）

整個步道設有6個休息區（有東到西分別為：Tides of Tarrytown, Half Moon, River Crossing, Painters Point, Palisades和Fish & Ships），每個休息區有不同的設計，並提供當地地理歷史的資訊平台和無線網路服務。民眾可以在任何一個休息區喝口水，稍微喘口氣，同時可以以絕佳視角居高臨下欣賞哈德遜河美麗的風景。

因為是在寬廣的河面上，即使是大太陽的天氣，還是會有微風徐徐吹來，非常舒服，但要做好防曬的準備就是了。同樣在這幾個休息區還可以看到許多候鳥或是棲息在附近山區的老鷹，在河面上盤旋，也提供賞鳥愛好者一個很特別的賞鳥景點。

整個步道有六個休息區，提供民眾休憩賞景的空間。（圖：作者提供）

如果是騎腳踏車，體力上的負擔則會輕鬆許多，在靠近Westchester這端的遊客中心也有提供電動腳踏車租騎的服務。步道唯一比較需要注意的是因為人與腳踏車共用，即使腳踏車速限定在時速15英里並且有分隔線，因為步道不寬，行人在走路時最多只能兩個人並排而行，否則腳踏車經過時會比較危險。來回12公里的路程當然要穿一雙舒適好走的運動鞋，也要帶瓶水，隨時補充水分。在Westchester這一端起點有旅客服務中心和提供飲食的餐車，所以比較建議從Westchester這一邊開始走，到了另一端Rockland County的Nyack的休息區可以上個廁所休息一下再走回來。然後可以再去很有特色的小鎮Tarrytown市區逛逛，就是一個很完美，運動與休憩兼俱的一日行程。

步道上可以居高臨下欣賞遼闊的哈德遜河景色。（圖：作者提供）

筆者剛來紐約唸書時，還經歷過老郭謨擔任州長的年代，所以對他算是有印象，不過要把這座紐約州內最長的橋，哈德遜河美麗的河景和他連結在一起好像有點牽強。在我心中她永遠都會叫做Tappan Zee Bridge吧。

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