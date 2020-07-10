個人意見》網路成名的代價

麥卡的頻道，可以說就是因為領養了赫胥黎才起飛的，在領養之前，他是個小型幾乎沒有賺錢的頻道，自從決定領養並鉅細靡遺的紀錄整個過程之後，訂閱數一飛沖天。因為領養了這個孩子，從平凡的為數眾多的白人家庭部落客中脫穎而出，成為一個國際化的、政治正確的，最理想的廣告商選擇。只是她所有與中國養子的所謂柔情時刻，擁抱或深情凝視的照片，背景不是洗潔劑就是咖啡，不是奶粉就是肥皂的置入。

個人意見

最近在美國的家庭Youtuber界有一個很被議論的事件，知名的家庭Youtuber Myka Stauffer（麥卡史托佛）在被粉絲問了幾個月以後，終於出面拍了一支影片，夫婦兩人穿著一身白衣，在素白的背景下一邊哭泣一邊說做這個決定「對他們來說有多困難」，哪個決定呢？他們決定「rehome」，也就是送走他們年僅四歲半的中國裔養子赫胥黎，並「請求大眾尊重他們的隱私」。

在領養前，赫胥黎就被診斷出有自閉症，同時也有語言上的障礙，領養前麥卡公開說過這就是我的孩子，我會好好愛他，但兩年後，這對白人父母在影片中卻說，他們無法再負擔赫胥黎的特殊要求，所以得把他送走（只是，萬事通的網友有挖出在他們送走赫胥黎後跟拍影片承認中間的時間，他們還全家一起去峇里島做了一趟奢華的旅行）。

麥卡夫婦兩人穿著一身白衣，在素白的背景下一邊哭泣一邊說，送走他們年僅四歲半的中國裔養子赫胥黎，這個決定「對他們來說有多困難」，並「請求大眾尊重他們的隱私」。（圖：截自Youtube）

麥卡的頻道，可以說就是因為領養了赫胥黎才起飛的，在領養之前，他是個小型幾乎沒有賺錢的頻道，自從決定領養並鉅細靡遺的紀錄整個過程之後，訂閱數一飛沖天，他們發起募資去中國接小孩（他們為去中國的旅程募到了四萬美元），第一次與赫胥黎見面的影片，有超過五百萬的驚人點閱數。

領養以後，我們可以在她的IG頁面和YT頻道上看到大量的付費贊助，往往主角就是這個被領養的有障礙的中國孩子。麥卡其實一直以來，就是一個一心想在網路上成名賺錢的人，這也並沒有錯，她在接受一次訪問時曾說，她精心研究過Youtube的系統，知道什麼東西大家喜歡看，她特別研究那些中小型頻道的高點閱影片，「因為訂閱數高的頻道自然有訂閱者去看，所以小型創作者對我而言更有幫助。」

麥卡的頻道，是因為領養了赫胥黎才起飛。領養以後，我們可以在他的IG頁面和YT頻道上看到大量的付費贊助，往往主角就是這個被領養的有障礙的中國孩子。（Myka Stauffer / Instagram）

在一路走來她做過很多嘗試，想要征服演算法和觀眾，素食流行時他把自己包裝成家裡吃全素的家庭頻道（而她實際上並不吃素）、在家教學、清理衣櫥，每一個影片她都精心製作，配上引人點閱的標題，但她並沒有從這些影片得到她想要的成功，她先生有一個清理車子的頻道，那倒很受歡迎（仔細想想電視上有多少清理東西的實境秀，就知道看人把東西清乾淨，其實或多或少算是很多人都有的一種癖好。）

「領養」是個很熱門的關鍵字，她便在領養這件事上獲得了巨大的成功，她曾經接觸過寄養這個領域，在發現美國的法律禁止拍攝寄養兒童以後，馬上失去了興趣，走上國際領養之路，她在私人的臉書群組裡詢問的是對非洲或亞洲的兒童有興趣，而最快也最容易到手的，便是有些障礙的孩子，他還問過「有哪些兒童的障礙是聽起來很嚴重，但其實容易處理的？」。

麥卡在領養這件事上獲得了巨大的成功，她曾經接觸過寄養這個領域，在發現美國的法律禁止拍攝寄養兒童以後，馬上失去了興趣，走上國際領養之路。（Myka Stauffer / Instagram）

在獲得成功以後，她搬離普通的家庭平房，住進一間豪宅，車庫裡停了三輛名車，在抱怨中國養子的語言治療課程昂貴時，手上戴著一個卡地亞的手環。她因為領養了這個中國孩子，所以從平凡的為數眾多的白人家庭部落客中脫穎而出，成為一個國際化的、政治正確的，最理想的廣告商選擇。她所有與中國養子的所謂柔情時刻，擁抱或深情凝視的照片，背景不是洗潔劑就是咖啡，不是奶粉就是肥皂的置入。

至今沒人能推論他們把養子送走的真正原因，但我願意大膽推測一下，從起初的影片裡，她對這個養子的認知不只是有自閉症，還有腦瘤與腦部組織的衰竭，而如果孩子因為癌症而走，更是一個賺人熱淚的故事，只是這孩子命大概比預料中的長，動機從來不純正的人，無法負擔隨之而來的一切罷了。

現在麥卡已經幾乎抹去了所有與這個養子相關的一切照片和影片，美國的警方也介入調查了這起事件，最新的發展是，赫胥黎已經找到新的家庭收養他，並顯現出明顯的進步，而麥卡的家庭頻道停擺，因為在發出送養影片之後，無數憤怒的路人寫信給一切跟她合作過的廠商，所有廠商紛紛發出聲明劃清界線，她的先生有試著在自己的頻道拍新影片賣清理車子用的刷具，但一樣遭受極大反彈。

她的重起爐灶之作是開了一個頻道教你如何，開一個成功的youtube頻道。

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