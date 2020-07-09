神奇海獅先生》面對共產威脅，該和解還是該提防？ ：麥卡錫主義下的「兩種正義」

麥卡錫主義一詞源於50年代，美國參議員麥卡錫號召社會正視共產黨的滲透行動、並對共產黨採取敵對政策。但在「反共」大旗下，許多同運、工運、甚至自由主義人士都遭受了攻擊，也連帶使得這個字變成紅色獵巫的代名詞。到底麥卡錫主義是怎樣崛起的？

神奇海獅先生

一講到「麥卡錫主義」，大家第一個想法通常是負面的。這個詞起源於50年代，美國參議員麥卡錫號召社會正視共產黨的滲透行動、並對共產黨採取敵對政策。但在「反共」大旗下，許多同運、工運、甚至自由主義人士都遭受了攻擊，也連帶使得這個字變成紅色獵巫的代名詞。到底麥卡錫主義是怎樣崛起的？不過因為故事有點大，接下來我們就要透過一個人：聯邦調查局長胡佛的故事，來讓大家了解那段紅色恐慌的歲月。這一切都要從二戰末期開始說起......

1945年7月，《紐約時報》記者羅倫斯在新墨西哥沙漠中，與一群科學家緊張的等待著。突然聽到一聲「零時...到！」緊接著，一陣無法想像的奇異光輝瞬間閃爆，大地為之顫動起來。炸彈爆出的光耀火球帶著金屬的光彩，逐漸轉變成為巨大的蕈狀雲，直升向沙漠的天空。記者看呆了，不斷地在紙上記下各種詞彙：「新時代的誕生」、「原素之火」......

此時他聽見兩個將軍的對話：「戰爭已宣告結束了。」

果真如此。

1個月後，遭受原爆攻擊的日本宣佈無條件投降。原子彈的出現徹底劃開了一個新時代，而掌握戰後局勢的，就是四個月前才剛接任美國總統、自詡自由派國際主義者的哈利・杜魯門（Harry S. Truman）。

哈利杜魯門，第33任美國總統。（圖：網路）

在歷史上，杜魯門是以他圍堵蘇聯的「杜魯門主義」而聞名的。但在戰爭剛結束時，杜魯門是想與蘇聯和平共處的。身為國際主義者的杜魯門相信，地球如今已經變成「一個街坊、彼此比鄰而居」，他甚至認為史達林是個可以合作的對象，在回憶錄中，他寫下自己對世界政治家們的期許：

「在我擔任總統的未來幾年中，世局仍有賴全球各地政治家們的合作，需要他們發揮高度的智慧、勇氣與信心，為人類造福！」

基於這樣的信念，杜魯門強烈支持成立「聯合國」。長年以來他一直在身上帶著一首丁尼生的詩，這首詩預言日後將出現一個「世界聯盟」，透過這個「人類的議會」，大家將可以共同維持全球的秩序、永享和平...... 然而，就在這一片光明的未來下仍潛藏著陰影。一些人基於對美國的愛國心，要他提防在這和平的表象下，蘇聯已經逐漸滲透進美國內部的問題。其中一個人就是聯邦調查局局長，約翰・艾德格・胡佛（John Edgar Hoover）。

在整個美國現代史裡，胡佛應該算是最保守的反共人士。1924年，29歲的胡佛接掌調查局（BOI，聯邦調查局的前身），之後二戰更是讓胡佛的地位大為穩固，等到戰爭結束時，胡佛已經成為國內情報機關毫無疑問的首腦。

就在羅斯福去世後，他一直提醒新總統：許多消息都顯示，一場新的敵對活動即將爆發。但等到1945年下半年他就已經有點灰心，因為不管他再怎樣努力，都無法引起白宮對政府中隱藏著共產黨嫌疑份子的重視。

怎麼辦？他得做點轟動的事情，來喚起公眾對共產主義的警惕。這時一個遠在加拿大的蘇聯間諜，讓他看見了機會...

約翰・艾德格・胡佛。美國知名反共人士，掌管聯邦調查局長達48年。在他還活著時風評不錯，但隨著他的過世與秘密事證揭露，使他爭議不斷上升。2011年由李奧納多主演他的傳記電影《強.艾德格》。（圖：網路）

【古琴科事件】

這名蘇聯間諜名叫伊格爾・古琴科（Igor Gouzenko）。在日本投降才一個月左右，26歲的古琴科就衝進位於渥太華的加拿大騎警隊。這名年輕人操著一口濃烈的俄羅斯口音，極度激動的表明自己是從蘇聯駐渥太華大使館逃出來的情報人員，而且他還有證據表明，加拿大和美國已經被俄羅斯情報機關滲透！

加拿大警方一剛開始半信半疑，但年輕人很快就從自己衣服下方抽出一堆皺巴巴的紙，警方不看還好，一看吃驚到不行：這是從蘇聯駐渥太華大使館偷出來的文件，上面甚至有史達林的親筆簽名！而在隨後的偵查中，這名蘇聯間諜透露出一個更驚人的事實：原來蘇聯一直在美國及加拿大投放一種叫做「沈睡者」（Sleeper）的全新特勤人員。這種人員可以潛藏在西方國家多年、看起來跟一般人完全沒有兩樣，等時機到來時才會向蘇聯投遞情報。

更讓西方不安的地方是，古琴科證實，史達林的目的之一，就是為了偷取美國原子彈的機密！

這名間諜完全沒想到，自己竟永遠改變了美國歷史。古琴科事件讓胡佛看到了機會，當英美加三國一直想把事情壓下來時，1946年2月3日星期天晚上，一名知名的NBC廣播人德魯・皮爾森在他2500萬聽眾的節目裡，播出這則轟動的獨家新聞。

西方世界整個爆炸。這起事件是戰後第一起重大間諜醜聞，其中複雜的密謀和行動，催生出文化界無數的諜報小說和電影。輿論壓力也促使各國政府加大反間諜力道，加拿大16人被以間諜罪起訴、英國軍情五處也逮補倫敦國王學院的一名物理學家。而最頭大的，當然就是杜魯門了。

頭戴面罩受訪的蘇聯間諜古琴科。（圖：網路）

杜魯門一整個欲哭無淚。很長一段時間，美國政府都不知道事情到底是怎樣洩漏出去的。一直到後來文件解密，世人才知道胡佛本人就是整起爆料的深喉嚨。現在杜魯門必須面臨排山倒海的民意壓力，本來在羅斯福這種民族英雄後面接任總統就不輕鬆，這起事件更讓杜魯門成為史上最顧人怨的總統之一，讓他的不支持度更進一步來到了毛骨悚然的七成。

更糟糕的是，他還得在這種越來越興盛的紅色恐慌氛圍中，應付1946年底的國會期中選舉。在這場選舉中，他的對手共和黨直接把競選主軸定調為「共產主義、還是共和主義？」而胡佛的聯邦調查局更是在後面推波助瀾...。

投票前一個月，美國商會在調查局幫助下發布一份報告，宣稱共產黨竟然已經滲透到政府、特別是國務院裡。商會號召人們務必得將這些「顛覆份子」趕下台，絕對不能讓他們制定國家政策和控制經濟。

11月5日選舉結果出爐，杜魯門的民主黨果然遭遇了大敗。共和黨追查紅色份子的行動第一次主掌了參眾兩院，值得注意的是，在這場選舉中，有兩位共和黨新人首次被選進了國會，他們都將在未來的美國歷史裡佔有一席之地。其中一個人叫理查・尼克森，後來當了美國總統；而另一人則是約瑟夫・麥卡錫。

杜魯門陷入了絕境。根據民調，只有9%的民眾認為杜魯門能打贏兩年後的總統大選。另一方面，隨著國際情勢的發展，他的世界大同的理念也遭到重挫。共產勢力在歐亞邊界、在東歐、在中國都越來越大，對西方世界的敵意也越來越深。在這樣的壓力下，杜魯門終於做出改變：在國外採取圍堵蘇聯的「杜魯門主義」政策、並且簽署《馬歇爾計畫》防止歐洲被進一步赤化。而在國內則接受眾議院建議，任命一個「僱員忠誠調查臨時委員會」負責這一方面的問題。而該委員會的主席，正是根據胡佛的提名任命的。

然而，胡佛還是不滿意。

1947年國會敗選後，杜魯門簽署俗稱《馬歇爾計畫》的歐洲振興計畫。（圖：網路）

不過，這倒也不是因為胡佛貪得無饜什麼的。對他來說，這是基於對美國的愛國心，才促使他做出這一切的行為。他一直不信任共產主義、也不滿杜魯門政府如此漠視共產勢力的威脅。所以就算委員會的工作報告採用了許多胡佛的建議，但在胡佛眼中仍充滿了杜魯門的陰影，也就是他們認定：政府雇員的不忠並非什麼嚴峻的問題、只是一般的問題；而在之後公佈的《忠誠調查令》裡，也想盡辦法抹除聯邦調查局的角色－原本胡佛希望由調查局來調查政府僱員，但根據命令，各政府部門可自行決定僱員去留，有需要幫助才去找聯邦調查局。

但沒受過專業反間諜訓練的部門首長、能找出蘇聯間諜嗎？？

基於自身的理念、外加認定杜魯門肯定無法在1948年大選連任成功，所以必須投靠強大的一方，終於讓胡佛決定浮出水面，以一政府部門首腦的身份公開反抗美國總統。在《忠誠調查令》公布才短短五天，胡佛就參加了眾議院著名的「非美活動調查委員會」（The House Un-American Activities Committee）的聽證會，這是一個非常保守、強烈反對杜魯門的委員會，他在委員會上表明，杜魯門的新政策「不堪一擊」。

胡佛說道：共產黨煽動美國國內的不滿情緒，並且透過各種撒幣，像承諾給退伍軍人房子、給老人津貼、給幼兒補助之類的，來誘騙容易上當的人；他們滲透、並破壞了美國生活的各個領域，宣傳能量甚至已經超越了當年的納粹黨。而唯一的方法，就是時時保持警惕。

「如果有更多美國人能以熱情、毅力來了解紅色法西斯主義的威脅，我將無所畏懼。」

胡佛在非美活動調查委員會的演講反應非常熱烈，卻讓美國總統氣炸了。但是無論是胡佛或是杜魯門都明白，昔日需要美國總統的支持才得以順利運作的聯邦調查局現在有了新的盟友，那就是保守主義充斥的國會。在與政府關係疏遠後，保守勢力已經成為胡佛權勢的基礎。接下來只要坐等1948年總統大選杜魯門慘敗，就可以迎向一個嶄新而美好的未來...

然而，就在1948年，杜魯門贏了。（待續）

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