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自由開講》三峽大壩顯現的問題

2020-07-09 11:22
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劉俊秀

最近因長江水患，部分人士對三峽大壩是否安全提出質疑。三峽水庫是全世界最大的水庫，其最大有效存水容量約400億噸，比第二大的伊泰甫（Itaipu）水庫300億噸大了約三分之一。但從建水庫主要之經濟目標來看，三峽水庫並沒有發揮初始建造之目標。

水庫建造之經濟利益主要有二，分別為防洪（豐水期存水在枯水期使用）及水力發電。但三峽水庫看起來並沒有完全發揮其功能。

首先從蓄水高度來看，三峽大壩的設計蓄水高度為175米，但其在超過145米約2~3米就開始洩洪，再加上下游宜昌下大雨，而造成宜昌市淹大水，這相當不可思議。其實從145米到175米，30米高的蓄水量約220億噸，超過總設計容量一半以上。因此，三峽大壩的防洪的成效就大打折扣。一般水庫洩洪，除非水位高度高於設計高度而有潰壩的危險，不然就應該等下游沒下雨的情況再洩洪。

三峽大壩日前放水應對洪患。（法新社）

另外，從水力發電量來比較，伊泰甫水壩水力發電的總裝置容量為140億瓦小時，而三峽大壩之總裝置容量為225億瓦小時，比伊泰甫多50%以上。但從近5年的發電量來看，二者的年發電量卻相當。這顯示三峽大壩的蓄水高度並沒有達成當初設計的高度。

這就使人聯想到，當初施工是否有品質不佳的問題。三峽大壩是重力式混凝土壩，施工時，巨積混凝土的灌注必須非常注意施工程序。混凝土在凝固的過程中，水泥與水作用會造成很大的水化熱量。在巨積混凝土的凝固過程中，表面散熱很快，內部混凝土卻不容易散熱。這會造成熱漲冷縮而產生過多的裂縫。

在工程上，處理這問題，必須三管齊下，第一要在混凝土配比中多加一些飛灰，以延遲混凝土水化過程所產生的熱量；第二利用冰水拌混凝土，以降低混凝土澆置時的溫度；第三要在巨積混凝土內埋冷卻管，用冷凝劑循環將混凝土內部的水化熱帶出來，而這冷凝劑的循環必須持續數年之久。這樣才能大量減少裂縫。

基本上，巨積混凝土如能確實依上述的施工程序。混凝土大壩的裂縫應可控制在許可的範圍內，此即不讓裂縫穿透混凝土的厚度，而造成潰壩的危機。

當然更危險的裂縫是大壩與地盤的接觸面。因為在此接觸面上，若讓水流通，將會致使壩體與地盤間的摩擦力減小，而造成壩體滑動。

一般大型水壩完成後一定有很好的監測系統（如位移監測）。當監測系統發出警告時，最直接防止災變的方式，是降低蓄水高度以提高大壩安全係數。觀察三峽大壩目前的情形，例如發電量不如預期，及蓄水高度降低來判斷，大壩的功能似乎並無法達成當初設計的期望值。

（交通大學土木系退休教授）

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