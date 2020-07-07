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自由開講》論司法改革不宜冒進：陪審參審無優劣，銜接現制是關鍵

2020-07-07 14:58
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鍾佳濱

立法院近日就國民法官法進行討論：於專業法官審判外擇一加入陪審制或參審制，還是同時試行兩套新制。其概念如同在原有道路外加開一條新路；還是兩制並行，增開兩條成為三岔路。

民間倡議者認為陪審制較佳，但也沒有否定參審制本身，畢竟英、美採用陪審制，參審制也在德、日行之有年。今日討論採單一新制、還是兩新制並行，並非評判兩制度本質優劣，而是考慮新制與我國現行證據法則、舉證責任等體系之銜接適用程度。其邏輯近於器官移植，評估受贈者對器官的接納程度、排斥反應。

從審判相關三類人員分析，法律專業人士如法官、檢察官、律師，新制度雖對他們執業帶來影響，但相信其素養與學習能力，單一新制或兩新制並行影響有限。

近來有民間司改會與陪審團協會等團體，質疑國內為何無法採行陪審制。（資料照）

再論社會大眾，國民法官判決將影響他人一生，推廣司法教育極為重要。比起單一新制，兩制並行需要更多成本，並增加民眾學習難度。

其三，自身權益相關的被告與被害人。判決結果直接影響兩造權益，一方勝訴獲益必然伴隨另一方敗訴受損，要做到眾人信服的「公平審判」為司法工作者畢生難題。增加一套新制度便讓判決結果多了一道懸念，對結果有意見的一方，甚至是雙方都會思索：判決結果不符預期，是先決條件本身必然，還是選擇不同制度造成的？

像升學考試若讓特定縣市學生使用另一份考卷，那考差是因為能力不足還是不同試卷？若再加上第三份試卷，對學生、家長將造成更大衝擊。

增加一個新制就很難排除以上懸念，同時增加兩個新制，對判決懸念再次攀升、不滿隨之放大。民眾在憤怒失望之餘，是會對審判制度增加新的了解？還是對司法體制失去信心？本希望增加人民司法的信任，若增加過多變數和不確定性，結果將適得其反。

某些朋友可能認為單一新制過於消極、保守，但唯有踏穩第一步，人民才會支持改革的第二步。若因兩制並行的不確定和爭議，耗損了民眾司改信心，未來想要踏出再大的一步，也將止於原地踏步。穩健改革保有民眾信心，才有可能走的更遠。這一步看似慢，但是穩，它總會到。

（民進黨立委）

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