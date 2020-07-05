自由開講》109學年度國文指考題的報復性中國化

◎張慧君

不久後舊課綱將走入歷史，國文科文言文、白話文的比例之爭也塵埃落定。看了今年的大學指考題目，卻發現選文方向真是極度惡劣且貧乏。第一線的高中國文老師們，恐怕都必須重新思考現場教學的方向，以應付出題教授的選文喜好。

台北市高中國文科教師群協助大考中心，解析109年指考國文科試題，認為文言文比例提高，是近3年最難！（資料照）

題型靈活與否只關乎出題技巧高低，選文方向展現的則是學科內涵。但在目前著重「閱讀素養」的大旗下，好像只要熟習命題技巧，通過命題的信度、效度考驗，選文就可以隨心所欲。

當台灣人的「台灣人認同」已經高達67%，今年的指考國文試題中，卻夾入大量中國化、中華文化題材。現代文學比例極低，甚至不願意直接取材。讓人不禁想問：命題教授究竟活在什麼時空環境？這份考題中文言文比例高達6成，全部非屬本土素材，而白話文的考題又是如何呢？

此處試舉幾例便可略見端倪。第3題鄭寶娟〈法國的川菜館〉讚揚中國菜的新風貌。第4題的題句意排列雖是現代散文，寫的卻是項羽；10-11題談英譯策略，選用題材是杜甫的〈旅夜書懷〉。12-14題改寫自曾昭旭〈儒學與中華文化之衡定〉；18-19題，取材自榮總醫師陳亮恭的文章，第一句便是：「儒家思想影響我國數千年來的社會福利政策與老人照護發展。」而後由周朝一路寫到明、清的照護發展，考生恐怕會誤以為作者是中國人吧？第8-9題的題組雖以現代詩為題材，卻並未放入詩作，而是余光中及白靈的詩論。

整份考題無論文言或白話，完全避開台灣色彩，不知是用心良苦或純屬巧合，還被評為「彰顯經典或古文的現代意義」，難道現代的意義只能從古文去挖掘了嗎？為平衡文白比例，把《紅樓夢》算在白話文，再加上各類「中華」論說文及一篇翻譯文學、一篇有關企業倫理的白話文就考完了。綜觀整份考題，選文視野之狹隘實在匪夷所思。

在新課綱的「文白之爭」中，有人認為閱讀素養才是重點，有人堅持台灣主體性，也有一方認為文言或白話只是文體形式，重點是不該為了特定的價值觀而教學。而在我國舊課綱倒數的這份考題裡，除了台灣，什麼都有。希望這份大學入學考題只是文言文比例降低後暫時的報復性中國化，否則每位基層教師心中考試領導教學的焦慮勢必要加深了。

（國文教師）

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