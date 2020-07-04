自由開講》台版惡血？奧丁丁、胡一天，與因為評論區塊鏈大量被告的鄉民（一）

張紹中

由於林務局標案由奧丁丁（英屬開曼群島商台灣子公司歐簿客科技）得標，引發了一些討論（林務局用區塊鏈抓山老鼠、新北市以 850 萬溯源疫苗，區塊鏈不是政府的管理工具），我無意間看到，平心而論，看來看去都覺得這兩個標案用 SQL 就能搞定，可能還不用一百萬元，根本用不到區塊鏈去中心化、無法竄改及慢得不像話的特性，這兩篇評論單純只是說新北市政府跟農委會林務局是凱子在浪費稅金而已，只要合乎《政府採購法》這些人在那罵政府浪費稅金也不能怎樣。

不過，看到奧丁丁很認真跑去控告這幾個鄉民，我倒是有一些故事可以說。

奧丁丁是一家標榜以區塊鏈（一種去中心化、分散式、不可篡改的紀錄方式）為主要技術的公司。有則兩年前的新聞：風光開過記者會後 為何台大金融科技暨區塊鏈中心就沒下文了？簡單來說，胡一天（奧丁丁股東，自稱源鉑資本 Kyber Capital 執行長）與教師廖世偉搞了一個假的「台大金融科技暨區塊鏈中心籌備處」但始終並未在校方下成為正式的單位，就靠著這個名號四處演講、宣揚區塊鏈好棒棒，錢當然也有拿。最後給錢的單位沒拿到完整產品程式碼。因為他們寫不出來。後來這種假冒台大名聲的單位當然就被劃清界限了。目前台大的台大金融科技研究中心是由張智星老師所領導的正式校級單位，在行政組織上有明確位置。

區塊鏈這個東西，很難搞，因為數學太難了，光數學部份搞不好全台灣沒多少人真的知道在幹嘛，更別提在舊有的區塊鏈基礎上創新出產品（程式碼）。

（圖：截自PTT）

然後奧丁丁說他們也搞區塊鏈？我不知道。但事情總分難易，抄抄人家寫好的私鏈會比較容易。從上面的資訊猜測，甚至搞不好大部分服務根本就只是 SQL 冒充區塊鏈也不無可能。在新聞中，我們沒有看到過奧丁丁產品的實際使用方式，只看到他好像可以記錄產品的來源、流向。稍微累一點的話，這應該用記事本也可以。

真正去中心化、多帳本同時存在、維持透明的同時又保持隱私，同時慢到不像話的區塊鏈，在哪裡？

讓我們看一下這家公司宣稱的產品：

奧丁丁支付 奧丁丁從2014年開始就積極的涉入區塊鏈相關的技術服務上，我們也投資了幾家區塊鏈公司為了奠定未來區塊鏈支付的基礎。 我們將會利用AMIS/Bitcoin/其他數位代幣來完成快速全球支付的願景。 AMIS是一個新的全球區塊鏈帳本協定， 利用AMIS我們可以快速完成B2B/C2C/B2C各種轉帳,提供各種區塊鏈上不同的應用。

短評：利用區塊鏈處理交易慢得不像話的特性來處理支付，真是蠻有商機的。佩服。

奧丁丁旅遊 奧丁丁旅遊包含全球訂房以及在地體驗。 我們希望藉由在地體驗讓每個人的旅行都不是走馬看花，能夠像是當地人一樣發掘每個地方的文化以及特色。 我們也會導入人工智慧幫助每個人快速的計畫行程，根據你的朋友推薦，體驗地點還有預算幫助您完成所有旅程需要注意的小事項。 我們也利用區塊鏈建立旅館管理系統PMS，利用區塊鏈不能重複轉移資產的特性，幫助旅館管理者更輕鬆的防止房間超賣，節省聘請額外的員工來管理開關房的預算。

（圖：取自網路）

短評：不就把 Experdia/Agoda 等訂房通道彙整之後給旅館一個報表？這跟區塊鏈有什麼關聯？需要用到區塊鏈的地方是什麼？

他們旅館服務最厲害的地方是，根據《新頭殼》王峻昌記者5/25於新北市的報導，防疫旅館，在使用奧丁丁的服務後，居然就客滿了！中央疾病管制局公布的隔離人數跟奧丁丁的空房顯示，我不想說哪一邊是假的，我想可能是屬於玄學的領域，所以數字不一樣也很合理。

旅館服務是這家公司目前宣稱 B2B 營收最多的部份，在該公司新聞稿中曾經有過「系統自2018 年4月開始收費，每月保持20%左右成長速度，截至2019年底，全球已累積30萬訂單數，經手逾15億訂單金額。」

15億訂單金額，純益不知道是多少喔？就抓個 2% 好了。根據奧丁丁自己的新聞稿，他從 SBI 處獲得了「數千萬美元」的投資，我們當成一千萬算就好，一千萬美金買到20%股權，表示股本高達五千萬美元，然後營收15億訂單金額，淨利抓2%，3000萬好了，由於 Agoda 的營收才 28 億美元，假設他的三千萬大概是台幣。20個月（從2018/04到2019/12）賺3000萬台幣=100萬美元，100萬美元/5000萬美元，20個月2%收益。

呃，真是偉大的新創公司、金融獨角獸。

一家ROA估計起來低到不像話的公司，說要到 NASDAQ上市。好處之一大概是主管機關是美國 SEC，台灣沒辦法用《銀行法》把他抓起來關。（圖：本報資料照）

一家ROA這樣估計起來低到不像話的公司，說要到 NASDAQ 上市。我想好處之一大概是主管機關是美國 SEC，台灣沒辦法用《銀行法》把他抓起來關吧。

如果一家公司的產品，從頭到尾都不存在。而客戶名單一個比一個大、融資一輪比一輪多。是不是似曾相似？

一邊是國發會、SBI 支持的奧丁丁；一邊是名不見經傳的網路文章，你信哪個？

這篇投書上線後，奧丁丁大可以跟告別人一樣來告筆者，也可以繼續興訟嚇人，但不堪的事實是否會越來越多呢？（待續⋯⋯）

本文經授權轉載自：台版惡血？奧丁丁、胡一天，與因為評論區塊鏈大量被告的鄉民（一）

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