巨蟹座希希》健保應該漲價嗎？

醫療需求不會因為經濟不景氣而減少，經濟受到衝擊的民眾，反而更需要健保這個保護傘來分擔其醫療風險，別忘了，全民健保肩負最重要的精神就是社會互助。健保制度為台灣社會帶來的安定是無價的，財務危機時更需要全民細心地呵護。

巨蟹座希希

近期健保署擬設立醫材收費上限的消息一出，醫界齊發不平之鳴，認為醫護人員在健保制度下已被長期虧待，即使在防疫期間工作負荷量大增，仍共體時艱、咬牙苦撐，健保署卻持續「軟土深掘」，因此希望健保署收回成命，多給一些彈性及空間。

醫材收費上限的政策雖暫緩執行，但值得注意的是，這項爭議無疑是凸顯健保長年資源不足的導火線。健保預算雖然逐年提高，但與鄰近國家日本10.9%、韓國8.1%相比，台灣的國民醫療保健支出始終維持在佔國民生產毛額（GDP）6.2%左右的低標。長期下來，除了看見醫療人員以汗水撐起了高品質的醫療照護系統，卻也看到了病人的照護缺口。

陳時中部長日前接受媒體採訪時，提到健保改革一直是衛福部重要的任務之一，尤其醫療需求逐年大幅增加，調整保費無法避免。但「漲保費」這個敏感字眼挑起了意見相左者的神經，其意見不外乎是「這波疫情導致景氣低迷，調漲保費會影響民眾生計」、「還有很多人在浪費健保，把這些浪費節約下來，就不用調漲保費了！」、「民眾自付額已經夠高了，再漲保費民眾吃不消」…等。

台灣的國民醫療保健支出始終維持在佔GDP 6.2%左右的低標。長期下來，除了看見醫療人員以汗水撐起了高品質的醫療照護系統，卻也看到了病人的照護缺口。（本報資料照）

到底該不該調整保費呢？基金會採取支持立場！

多年來基金會持續關注癌症病人的治療狀況，據我們觀察，即使癌症病友因健保減輕不少經濟壓力，但自費的現象卻日益普遍，不少癌症病人每個月需負擔10萬以上的自費治療。大家或許想問「明明有健保藥可以用，為什麼病人還要自費呢？」

很多癌友的自費迫於無可奈何。

A小姐癌細胞復發轉移到肝臟、對健保給付的藥物已經產生抗藥性了，只好拿積蓄負擔自費新藥；另一位B先生診斷時已經癌症第四期了，健保常規要先打化療，化療無效才能用第二線標靶藥物，但身為家中的經濟支柱及主要照顧者，打了化療不僅無法自理生活還要人照顧，不得已只好自費用口服標靶藥物來控制病情，才能兼顧蠟燭多頭燒的生活，並能在人生最後階段保有體力陪伴家人。這些困境的根本原因就是健保長期資源不足，無法給付最新穎的高價治療，導致這些病友無法得到即時與適切的治療。

台灣跟日本、韓國同為社會保險制度的國家，台灣的保費遠低於兩者，日本與韓國的健保費率分別是10%與6.67%左右，並由民眾及雇主各負擔五成，且受到人口老化與醫療費用成長影響，保費幾乎是年年精算調漲；反觀台灣的健保費率4.69%，與日韓相比，保費負擔較輕，又僅需負擔約三成（雇主六成、政府一成），保費也沒有依法每年精算調整，以致於健保預算總是不太夠，所以每隔幾年就會傳出健保財務危機。因為健保資源不夠充足，無法即時給付新藥，以致民眾罹患重大疾病時，常須自掏腰包才能用到即時適切的治療。

醫療需求不會因為經濟不景氣而減少，經濟受到衝擊的民眾，反而更需要健保這個保護傘來分擔其醫療風險，別忘了，全民健保肩負最重要的精神就是社會互助。就像前健保局總經理張鴻仁在新書《2030健保大限》中提到的「全民健保講的是生命價值，與社會經濟的平衡，不能以生命無價無限上綱，亦不能只看健保財務。」他提醒著我們，健保制度為台灣社會帶來的安定是無價的，財務危機時更需要全民細心地呵護。

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