紐約地途》紐約州的太極峽谷：沃特金斯格蘭州立公園（Watkins Glen State Park）

短期間內在全美疫情還看不到曲線平緩的情況下，紐約客只能找州內的景點出遊。現在只有在這些山林湖邊可以真正放鬆大口呼吸新鮮空氣，尤其是關在家裡3個多月之後。而眾多健行步道中，不能錯過的就是在塞內加湖南端的沃特金斯格蘭州立公園裡的峽谷步道。

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紐約客歷經的三個多月的「紐約暫停」已經受夠居家避疫的苦悶，當紐約市宣布進入第一期重新開放後，民眾便自動跳一級來到第二期，開始在戶外用餐飲酒。等政府宣布真正可以在戶外用餐的第二期開始後，可以發現那些在戶外吃吃喝喝的人還有餐飲業者，其實也沒什麼在遵守所謂相隔六呎以上的「社交距離」，大家把酒言歡，好不快樂！說實在，看到這樣的景象，真的會為紐約好不容易減緩下來的疫情捏把冷汗，尤其是美國西部南部各州每天的確診人數都再創新高，如果那些州居民有感染者不論什麼原因來到紐約，這樣鬆散的環境，要出現第二波疫情只是時間問題。

大概政府官員也意識到這樣的警訊，所以紐約市原本在美國國慶後將開始第三期開放，卻臨時宣布第三期開放項目在室內用餐部分將不解禁，直到民眾有確實遵守保持社交距離與在公共場所戴上掩面口罩，疫情沒有反彈的情況再做決定。同時也宣布只要是從現在疫情最嚴重的16個州地區來紐約，就必須強制自主隔離14天，不遵守規定的人將面臨重金罰款。這無疑是讓紐約客在重新開放的路途中遇到路障，加上日前歐盟剛宣布邊境解封的國家名單，美國因為疫情嚴重沒有在內，這時候想藉旅行尋求身心解放的紐約客只能往紐約上州逃離了。

Finger Lakes Region是紐約上州著名的度假勝地。（圖：FingerLakes.com）

地理位置處於紐約州中間偏西的五指湖區（Finger Lakes）自疫情開始以來，就一直是災情較不嚴重的地方，也因此當紐約市還處在第二期開放的階段，五指湖地區已經進入第四期的開放了。這個距離紐約市約四五個小時車程的風景區有美東最著名的葡萄酒生產區，數個像手指般細長的湖泊豐富的水上活動，鄰近山區多個登山健行步道以及最大湖卡尤佳湖（Cayuga Lake）南端小山城綺色佳（Ithaca）裡康乃爾大學美麗的校區，一直都是紐約客夏季避暑的度假勝地。而眾多健行步道中，不能錯過的就是在塞內加湖（Seneca Lake）南端的沃特金斯格蘭州立公園裡的峽谷步道（Gorge Trail）。

沃特金斯格蘭州立公園位於五指湖區第二大湖塞內加湖南端，是最受喜愛的紐約州立公園之一。（圖：Google Map）

這個只有差不多兩英里長的峽谷卻有19個大大小小的瀑布，是冰河時期所留下的地理遺跡。峽谷兩側盡是泥盆紀時期到現在的沈積頁岩，整個險峻的景觀讓人想起在台灣的太極峽谷。早在1863年屬於私人土地的Watkins Glen的當時地主George Freer知道這裡景色獨特，就開始售票開放讓民眾入內參觀，經過幾次轉手後在1906年被紐約州政府買下，並於1924年在這裡正式設立成為一座州立公園。1935年到1941年間政府委託「平民保護團體（Civilian Conservation Corps）」將步道做更完善的修繕，鋪石蓋橋，成為現在的規模。每年5月到10月公園開放的季節吸引無數遊客來此參觀，2015年沃特金斯格蘭州立公園被「今日美國（USA Today）」讀者票選為全美10大州立公園的第3名，受喜歡程度由此可見。

沃特金斯格蘭州立公園峽谷是冰河時期留下的地理景觀，開發的歷史可以追溯到1863年。（圖：作者提供）

如果只看照片，會覺得峽谷步道地形相當蜿蜒險峻，可能不好走，甚至像台灣的太極峽谷有相當的危險性。不過，70多年前的妥善規劃和施工讓後來來參觀的民眾可以輕鬆的上下石階，跨過峽谷，穿越瀑布，沿著溪徑往上慢行。整個步道會經過三個主要的瀑布群，分別是「洞穴瀑布（Cavern Cascade）」，「中央瀑布（Central Cascade）」和「彩虹瀑布（Rainbow Falls）」。

「洞穴瀑布」主要是有一個高約20公尺的主瀑形成一個水簾，下方並有另一個較小的瀑布注入一個石洞。步道設計讓民眾可以從瀑布後方走過，然後穿過一個鑿洞往上攀登向「中央瀑布」方向前進。

「洞穴瀑布」是離步道入口不遠，是進峽谷後第一個看到的主要景點。（圖：作者提供）

「中央瀑布」約在步道的四分之三英里處，狹窄的河道讓瀑布水流顯得湍急，瀑布下方則是整個峽谷地勢比較平緩的部分，平瀨綠蔭，美不勝收。遊客也可以從跨過瀑布的石橋遠眺下游景緻。

「中央瀑布」在比較狹窄的河道之後進入一個較為平緩的地勢。（圖：作者提供）

再往上走，就會來到峽谷步道中最美的部分，「彩虹瀑布（Rainbow Falls）」。它是由三個連續瀑布組成，最後注入深潭。沿著山壁的步道要走上跨過瀑布的石橋前會經過另外一面水簾，不少遊客會停留在此拍照，等待的時候恰好可以欣賞峽谷與瀑布美景，潺潺水聲不會讓人心浮氣躁。

「彩虹瀑布」是整個峽谷步道最美麗的景點。（圖：作者提供）

其實整個沃特金斯格蘭州立公園有3條步道，除了這裡介紹的「峽谷步道（Gorge Trail）」外，還有北側步道（也稱為「印地安步道」）與南側步道。因為步道都不到兩公尺寬，一般民眾都是從遊客中心的入口進去時走「峽谷步道」，回程時則繞北邊的「印地安步道」以避開反方向的人潮。來沃特金斯格蘭州立公園，可以看到峽谷中大自然的鬼斧神工，也可以感受當年興建這步道工程的艱鉅與設計巧思，讓整個過程既不太費力，又可以有很多不同角度來觀看這讓人讚嘆的地理景觀。

沃特金斯格蘭州立公園有三條登山步道，各有獨特景色，但以「峽谷步道」最圍熱門。（圖：作者提供）

在沒有疫情時，這裡假日會有不少包遊覽車的旅行團來，雖然景致美麗，但整個步道因為人多會有點吵雜。最好是一大早人群尚未出現時來走，比較舒適。現在則是因為疫情關係，遊客少很多，其實反而是一個來造訪的好時機。

上個月台灣的端午節假期因為民眾要出國回國還是有相當嚴格的規定防疫管理規定，所以民眾只能選擇國內旅遊。同樣處境也發生在紐約客身上，短期間內在全美疫情還看不到曲線平緩的情況下，紐約客也只能找州內的景點出遊。現在只有在這些山林湖邊可以真正放鬆大口呼吸新鮮空氣，尤其是關在家裡3個多月之後，真的特別需要！

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