恐懼鳥》認了罪就真的有罪嗎？

在那個年代的美國，黑人被歧視的問題非常嚴重，白人地位崇高是不爭的事實。雖然黑人和白人生活在同一個小社區裏面，但是他們都會楚河漢界分得清清楚楚。

◎犯罪鳥歌

1944年6月16日，年僅14歲的George Stinney Jr.（喬治史汀利）被控一級謀殺，殺死兩名分別年齡11歲和七歲的女童，最後被判死刑。

案件發生在南卡羅來納州的一個小鎮，兩名被殺女童在遇害前正四處找尋紫色的西番蓮花。在她們尋找鮮花的途中，經過喬治家的門前，剛巧喬治和妹妹都在，他們便問喬治是否知道那裏有紫色的西番蓮花。之後，這兩個小女孩便失蹤了一晚，最後屍體被發現，頭部似被類似錘子的工具重擊致死亡，沒有性侵跡象。

1944年6月16日，年僅14歲的George Stinney Jr.（喬治史汀利）被控一級謀殺，殺死兩名分別年齡11歲和七歲的女童，最後被判死刑。（維基共享）

黑人和白人的分野

在那個年代的美國，黑人被歧視的問題非常嚴重，白人地位崇高是不爭的事實。雖然黑人和白人生活在同一個小社區裏面，但是他們會將楚河漢界分得清清楚楚，就是白人生活在一堆，黑人生活在另一堆，中間有一條火車路軌間隔開。

因為被殘忍殺害的是兩個年紀很輕的白人女童，所以警察非常重視。重視歸重視，調查是否認真又是另一回事。當警察知道兩個被殺女童死前有與喬治接觸後，便將喬治和他的哥哥捉回來。經過簡單的審問後，警察把哥哥放了出來，但仍然把喬治拘留。

值得一提的是，喬治的爸爸當晚也有參與搜索兩名遇害女童的。

由拘捕到審訊過程都極不公平

因為喬治是黑人的關係，所以被警察惡意針對，在拘留期間，不准見父母，直接來說，是不准見任何人。試想想，年紀只得14歲的小伙子，又怎樣敵得過警察的嚴刑迫供？（我相信成年人都未必捱得過）經過警察的精神和身體折磨後，包括不提供食物給喬治，不許他睡覺，掌摑他等等，可憐的喬治被迫得簽下認罪書，不過認罪書的內容與法醫的驗屍結果不符。事實是遇害的兩名女童是被類似錘子的硬物襲擊頭部，但是喬治的認罪書當中提及的武器卻是15吋長的鐵棒。

喬治的爸爸在喬治被捕後，被公司辭退工作，更被迫令搬遷。整個社區的市民和警方都恐嚇他們一定要馬上離開市鎮；否則會對喬治施予更殘忍的私刑。

經歷了數十日的拘留日子，喬治被帶上法庭的時候，仍然都未曾見過自己的父母，更遑論有律師為他辯護了。

在全部都是白人的陪審團情況下，這麼嚴重的一級謀殺案，牽涉兩條人命的謀殺案，只是花了短短兩小時便審訊完畢。結果是，罪名成立，判處死刑。

整宗案件完全沒有實質的證據，控方只有喬治向警方認罪的供詞，就算供詞多次前言不對後語，都無人質疑。喬治的父母和教會努力的和政府周旋，卻不得要領。

無恥的州長更有一段誇張失實的講話：「喬治先殺了年紀較輕的女孩，之後強姦了年紀較大的一個。強姦完後，他就把大的那個女孩都殺掉，然後強姦她的屍體。20分鐘後，喬治折返，想再強姦屍體一遍，可惜屍體已經變冷，所以再次姦屍不成功。」

在法庭審訊完結後，喬治的父母獲准見過喬治一面，就只有這一次，喬治死前的最後一次。

兩名身亡的女童分別年齡11歲Betty June Binnicker和七歲的 Mary Emma Thames。（資料來源：https://vintagenewsdaily.com/）

孤獨的帶着恐懼死去

終於要來到電椅的面前，喬治帶着聖經，坐上電椅。由於電椅的設計是供成人使用，喬治的身軀還未完成發育，所以椅子對於他來說有點不合身。執行死刑的職員竟然把喬治帶來的唯一物品 「聖經」墊着喬治坐上去。用聖經間接去殺人，也真夠諷刺吧！

之後，職員把喬治的四肢綁緊，封緊咀巴，喬治忍不住哭了。

因為喬治的面部太小，用來覆蓋他頭部的面罩過大，遮蓋不了他整個面龐。在執行死刑的期間，面罩緩緩脫落，讓人見到喬治滿面眼淚，口水不自控的不停從嘴裏流下來。

過了漫長的八分鐘，喬治最後被宣告死亡。這個時候，他的牙齒已被高電壓電到出了煙，一隻眼睛也都不見了。

由於電椅的設計是供成人使用，喬治的身軀還未完成發育，所以椅子對於他來說有點不合身。（資料來源：https://cityscrollz.com/3964）

遲來的公義真的算是公義嗎？

60年後，即2004年，與喬治同名字的George Frierson，一位歷史學家，他從報章獲知14歲喬治的故事，覺得很可疑，於是決定協助小喬治的家人為小喬治翻案。

翻案過程絕不容易，他們輾轉花了10年時間。法庭最終宣布George Stinney Jr. （喬治史汀利）無罪，原因是喬治在沒有公平的情況下審訊，人權自由被剝奪。可惜的是，喬治已經死了，骨頭也枯了。

最近我們常聽說的「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」我想身為歷史學家的喬治或許就是那個英雄。

至於公義最終有被彰顯嗎？我不知道。事實是真正殺人的兇徒至今仍然找不到，沒有殺人的年輕男孩卻含冤而死了。

註：不要再說只有美國才那麼多變態凶殺案，恐懼鳥和我已不下數十次講明這是資訊流動自由、言論自由的原因。有些國家就算發生再多大屠殺，你都不會知道內裏到底發生了什麼事情。

本文經授權轉載自恐懼鳥 認了罪就真的有罪嗎？

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