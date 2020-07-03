自由開講》港版國安法強行上路 見證中共對「港獨」有多恐懼！

◎徐偉哲

2020年7月1日中國政府正式實行新制的港版國安法，此舉凸顯中國反對香港民主化的決心與捍衛國家安全的霸氣，但同時卻不小心透露出其政權影響力在這半年內被武漢肺炎疫情、近日突如其來的北京肺炎疫情，甚至是長江地區洪水災情所削弱與動搖的事實，於是提出不寒而慄的香港國安法，欲將被疫情暫時擱置的香港反送中運動給做個了結，但也暗喻著中國對於民主意識威脅其政權正當性之恐懼。

2020年7月1日中國政府正式實行新制的港版國安法，有位香港抗議民眾當天舉著白布條並上面寫到：「中共無恥 背信棄義」，以表不滿。（路透社）

怎麼說呢？如果以防堵肺炎疫情等措施來譬喻成這次中國政府打壓香港民主相關立法作為，可發現這種極權國家深怕一種名為「民主」的病毒，其傳染性極強，容易煽動百姓參與民主改革運動，可能構成其政權危機。而目前的香港即是被中共政權聲稱港獨感染的重症區，為了防堵與清除這些病毒於境外，於是無所不用其極祭出港版國安法這支疫苗。

這支俗稱港版國安法的疫苗，對內以「分裂國家罪」、「顛覆政權罪」、「恐怖活動罪」與「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」相關條文內容文攻武嚇，就是要把參與反送中香港民眾視為被民主病毒感染的重症患者。如符合相關條例規範之行為者，極有可能被視為危及香港與中國政權安全之病患，得遣返至中國進行秘密審判與服刑，最高可判無期徒刑，換句話說將這些病患送往中國地區進行不人道的治療與隔離，如為重症患者可能進入無限期負壓隔離病房治療。

對外，針對國際上等等聲援香港的民主勢力，如第36至第38條文所示，外籍人士無論是否在香港境外或境內，如從事支持香港民主之行為，搭機過境香港或搭乘港籍航空，都可能面臨逮捕並吃上中國官司，換句話說，將民主病毒嚇阻於香港國門以外，完完全全阻斷民主病毒的傳播途徑，達到另類形式的封城目的以建立一個符合共式政權定義下之國土安全的香港。

鑑於此，我國外交部應當發布香港為紅色旅遊警示，呼籲國人非必要不得前往旅遊。

（現役軍人）

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