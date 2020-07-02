小葉日本台》松隆子演律師的《Switch》＆深津繪里的親情劇《最後的女人》

《Switch》中的松隆子與阿部貞夫不但曾是戀人，關係有如家人，職業更分別是律師與檢察官，更棒的是編劇竟是坂元裕二；《最後的女人》，描寫的「皆川」一家三口分別是女兒深津繪里，父親岸部一德，女婿香川照之，而所謂「最後的女人」指的是藤山直美飾演的居酒屋媽媽桑，有趣的家族物語，細緻描繪出屬於「大人」的愛情與人生觀。

小葉日本台

松隆子和深津繪里都是小葉非常欣賞的女優，好一陣子沒見到她們的作品了，本次文章就來介紹兩部單元劇：松隆子搭檔阿部貞夫的《Switch》，以及深津繪里和香川照之扮夫婦的《最後的女人》。

《Switch》中的松隆子與阿部貞夫不但曾是戀人，關係有如家人，職業更分別是律師與檢察官，看設定已經很有戲了，更棒的是編劇竟是坂元裕二！另一部《最後的女人》，描寫的「皆川」一家三口分別是女兒深津繪里，父親岸部一德，女婿香川照之，而所謂「最後的女人」指的是藤山直美飾演的居酒屋媽媽桑，滿有趣的家族物語，細緻描繪出屬於「大人」的愛情與人生觀。以上兩部日劇都有喜歡且實力派的演員加厲害的編劇，質感好好，之前漏看的戲迷值得趕快補進度。

松隆子與阿部貞夫共演的《Switch》，調性非常坂元裕二

松隆子與阿部貞夫在舞台劇和電影已有多次合作，默契好得很，粉絲比較有印象的應該是數年前的日影《賣夢雙人組》，難得扮夫妻非但不浪漫還搞結婚詐欺，不過戲的評價很高就是了。松隆子一直都是個人最喜歡的女優，台緣好演技佳，有她出演必追；阿部貞夫基本上也屬戲精等級，演的作品不管是主役或當綠葉，什麼角色都難不倒他，有著強大的存在感，之前那部《她不知道那些鳥的名字》，阿部貞夫飾演為了愛可以不擇手段的渣男，好厲害的功力。

松隆子與阿部貞夫這回的再度合作在朝日電視台的單元SP《Switch》，編劇是品質保證的坂元裕二，導演是有過人氣作品《我想吃掉你的胰臟》的月川翔，怎麼看都是不可能失敗的作品喔。這部戲，松隆子的職業是事務所的精英律師，而阿部貞夫則是橫濱地檢的檢察官，然後因連續發生「背咚男」將人推落事故，以及另一樁致人於死的案件，兩人於公於私的兩條線同時展開。除此，坂元裕二又給了兩人曾是交往7年的前戀人關係，分手後既持續保有連絡甚還替彼此介紹新的對象，阿部貞夫的新女友是中村杏，松隆子的新男友為真島秀和，論條件都是完美之人，只是繞了一大圈，誰才是自己心中最重要的那一位呢？

松隆子與阿部貞夫共演的《Switch》，調性非常坂元裕二。（圖：網路）

本劇雖然扣著查明案件真相的大方向發展，不過更多的是細膩的人物刻畫，設定中的律師松隆子，向來排斥接刑案，不是怕輸沒錢賺，因為當她發現正義無法伸張時她會暴衝，而每次都會及時化解的就是阿部貞夫，他們的關係熟到即使不當戀人還是如同家人般的會拌嘴會關心，這不只是他們曾交往過，而是早在中學階段的共同經歷產生的命運共同體。

本劇既然是坂元裕二的腳本，嗯，整部戲的旁白和對白必然是多所引喻，饒富人生哲理，每個角色也會是立體的，有溫度的，此外，坂元裕二還拿自己的成名作《東京愛情故事》和松隆子的《戀愛世代》當哏開了點玩笑，滿有趣的。

《Switch》，故事飽滿，水準之上，當單元劇意猶未盡，以結尾看後續仍大有可為，真心期盼這麼棒的組合能因觀眾口碑，未來有機會延伸成完整一季的連續劇。

父親《最後的女人》藤山直美出現，深津繪里該如何面對？

《最後的女人》是東京電視台開台55週年慶的SP，2020年初放送，編劇是有《五島醫生診療所》等作品一籮筐的吉田紀子。內容描寫老字號糕餅店社長岸部一德在某次機緣下認識了居酒屋“Venus”的老板娘藤山直美，他被她爽朗的笑容吸引，樂天熱情的態度更使得兩人交往了起來，只是，父親開始的黃昏之戀讓當女兒的深津繪里既火大又不諒解，想當初就是母親過世，父親難過得整天哀哀叫，她和先生才決定搬回來和老爸同住的……。

《最後的女人》看深津繪里、香川照之、岸部一德和藤山直美互飆演技。（圖：網路）

故事就此展開，當女兒的為了進一步了解父親外面的女人是怎樣的貨色，於是要先生（香川照之）去探個究竟，結果呢，居酒屋“Venus”的老板娘不僅為人豪爽，善解人意，更有著一手好料理，簡直和老婆的廚藝天差地別，加上居酒屋來的多半是老顧客，一回生二回熟，吃飯，打屁兼唱卡拉OK，香川照之其實很能理解岳父大人的心情，而另一個重大發現，原來媽媽桑和老爸的初戀情人長得很像，她竟然還是當年老爸初戀情人的女兒（？）

劇中這位讓深津繪里與老爸岸部一德差點翻臉的女人究竟何種來歷？藤山直美，61歲的老牌演員，長年活躍於舞台劇，有喜劇女王之稱，曾以阪本順治執導的電影《顏》和《團地》獲國內外多項女主角賞，演技功力一流，早在本劇之前已和岸部一德有多次對手戲的經驗，近期的電視劇作品包括與寺島忍共演的《最強的女人》，與仲里依紗演母女的《最棒的母女》，加上最新這部《最後的女人》，編劇都是吉田紀子，顯然藤山直美已是大編劇的愛用指名，這類笑中帶淚的親情劇由她演來特別過癮痛快。

《最後的女人》故事性很日常，不算有衝擊性，精彩之處就全看深津繪里、香川照之、岸部一德和藤山直美這幾位硬底子演員互飆演技，完全不無聊，此外，還有鮮肉級的千葉雄大助陣，演的是居酒屋的服務生。總之，很溫韾也歡樂的小品作，至於，劇中岸部一德與居酒屋老板娘的邂逅交往，就這麼巧是初戀情人的女兒再相會？故事的結末，編劇有舖了點哏，也算完美收尾。

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