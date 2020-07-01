全面真軍》國民黨立委佔領議場的零天一夜

全面真軍

在端午連假的最後一天，國民黨黨團在江啟臣主席與蔣萬安委員的帶領下，突襲佔領了立法院，同行的林為洲委員並稱這是「仿效太陽花」的抗爭行為，訴求是撤換以陳菊為首的監委名單。國民黨立委宣稱要佔領個三天三夜！19個小時後，國民黨立委佔領活動失敗，沒有三天三夜，只有零天一夜。許多的網紅或者是立委賴品妤都提出了一樣的問題：「國民黨立委為什麼要把門窗打破，闖進自己原本就能進出的辦公場所？」

許多的網紅或者是立委賴品妤都提出了一樣的問題：「國民黨立委為什麼要把門窗打破，闖進自己原本就能進出的辦公場所？」（資料照）

缺乏抗爭正當性

當多數黨單獨過半時，少數黨若是真的在乎特定議案而用佔領議場的方式杯葛議事在我國並不少見，而院長也可以根據政治判斷決定是否動用警察權清場，這在民進黨仍是在野黨的時候國民黨也不是沒有使用過，所以踐踏國會議員尊嚴這種話就是大家聽聽笑笑就好。

國民黨聲稱這次抗爭訴求是要「退回監委提名，陳菊不能當院長」，對人事案有不同意見其實大家都能接受，但是在占領議場前，是否有先經過協商？沒有，其實也不需要有，因為「這根本不重要」。就連想跟國民黨合作，平常最痛恨陳菊的民眾黨，黨內第一人蔡壁如也說了「不理性的抗爭並不能解決事情」這種話，除了看到風向不對想在接下來的補選中明哲保身之外更是覺得這個訴求根本沒有任何重要性。

國民黨聲稱這次抗爭訴求是要「退回監委提名，陳菊不能當院長」，對人事案有不同意見其實大家都能接受，但是在占領議場前，是否有先經過協商？沒有，其實也不需要有，因為「這根本不重要」。（資料照）

藍營共主的保衛戰

那國民黨此舉的真正意圖是什麼？在年初的總統大選與韓國瑜被罷免後接連遭遇極大挫敗的國民黨，作為在野對抗民進黨與蔡英文的主力，若想重新找回支持度就必須要掌握主導權來製造議題，以圖接下來的高雄市長補選，否則在高雄的反民進黨勢力，或是因敗選與罷免而潰散的韓粉們，都可能會擁立另外的共主，而向來對民進黨最有仇恨、最討厭陳菊的民眾黨，就是有可能接收淺藍選票的選擇，國民黨能眼睜睜看著自己那反民進黨最大勢力的招牌就這樣拱手讓人嗎？不能，所以即便訴求再微不足道，也必須出手。

然而雖說是要效法太陽花，但是事先需要主流的論述來聚集民氣、形塑社會共識，進而能在事件發生時，迅速讓場外民眾聚集，變成一場社會運動。國民黨選擇在連假的最後一天無預警發動抗爭，而所提出的訴求既微不足道，又缺乏合理的基礎（事先就此案根本未進行協商），更完全不符合公民不服從的要件。在此狀況下發動的佔領行為，除了讓支持者措手不及之外，恐怕也只能累積記者在連假最後一天提前上班的怨念而已吧。

荒謬無下限的鬧劇

而在國民黨佔領議場三小時之後，第一件事情竟是先要求開冷氣，這樣的訴求對於真正參與過抗爭的人，或是在318運動的人來說實在是非常可笑，想進行社會運動的群體，竟在第一時間是先要求抗爭現場的優惠待遇，足見這場可笑的「佔領行動」已註定是要草草收場。果然在今日稍早，在早已對佔領議場熟極而流的民進黨持油壓剪「攻堅」之下，國民黨也就半推半就的結束了這場鬧劇，從直播畫面上看到國民黨委員在跟民進黨委員搶椅子那個軟弱的手勁，我們也可以知道在這些養尊處優的委員諸公內心深處，其實根本沒想要長期抗戰，說穿了就是一場假球行動。最後，在主席台被民進黨委員奪回後，筆者默默地關上這齣荒謬的直播鬧劇。

而在國民黨佔領議場三小時之後，第一件事情竟是先要求開冷氣，這樣的訴求對於真正參與過抗爭的人，或是在318運動的人來說實在是非常可笑！圖為國民黨立委賴士葆因為無法吹冷氣，就用搬出電風扇和冰塊取而代之。（翻攝自葉毓蘭臉書）

擁抱基本盤無益選舉

這場由國民黨策劃，計時不到半天的議場佔領行動，除了造成議場硬體設施的破壞之外，完全沒有取得任何他們所預期的效果。這種只求鞏固基本盤，看似進攻但事實上只是防守的舉動，無益於整體支持度的提升。且因為缺乏事前的規劃以及執行時貫徹意志的決心，不僅讓此次行動想要蘊釀的議題（如果有的話）胎死腹中，也因草草結束而沒辦法取得社會多數支持，甚至是把原有的潛在支持者推向其他友軍，最後淪為社群媒體上眾人嘲諷的丑角笑柄。

雖然這種操作模式能鞏固大量狂熱的支持者，但無法有效爭取中間選票的支持，若國民黨無法擺脫「票房毒藥」的路線，他們將不會在接下來的任何選舉中取得勝利，國民黨的未來只會迎來慢性自殺的結果。國民黨不曾習慣過抗爭，在這場「抗爭」中笑點百出，民進黨一來排除，就好像導演喊CUT可以殺青了的演員一樣鳥獸散，國民黨等這一顆佔領議場的鏡頭等了好多年，結果換來的卻是訕笑與無感。

這場由國民黨策劃，計時不到半天的議場佔領行動，除了造成議場硬體設施的破壞之外，完全沒有取得任何他們所預期的效果。圖為隔日（29日）立法院召開第10屆第一會期第1次臨時會第1次會議，國民黨立委發動突襲，由蔣萬安（左）帶頭往主席台上衝，民進黨立委鄭運鵬（左2）上前阻擋。（中央社）

本文經授權轉載自全面真軍 國民黨立委佔領議場的零天一夜

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