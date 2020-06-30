法律歸法律》你沒有動作，法律也不會保護你？

在法律上，提出「請求」不能只是說說就好，如果「請求」未受回應，一定要在6個月內提告，否則不會發生「時效中斷」的效果，這時法律賦予你的權利，還是會隨著時效流逝而漸漸睡著！

◎黃俐菁

你若長期的看法白，你應該要知道，法律，是不會保障在權利上睡著的人。

「時效中斷」，顧名思義，就是中斷「時效」，使得時效不繼續進行，保護有採取積極行動的人，因此獲得一些空間緩衝。

接下來就簡單地來說明這些行為是什麼？有什麼限制？時效的時間會怎麼算？

你沒有動作，法律也不會保護你？（圖片來源：https://pixabay.com/）

不能只是說說的「請求」

只要有向對方表示「你應該履行你欠我的」即可，並無規定需要何種之方式。

例如勞工向老闆說：「老闆你要付我資遣費、加班費」、股東寄信到電子信箱說明要求給付今年的股利等等。

不過雖然任何方式都可以，但是訴訟上講求的是證據，所以對於「請求」這件事，還是要有證據才行。

另外必須要注意的是，「請求」不是說說就好，如果「請求」未受回應，一定要在6個月內告起來，否則不會發生「時效中斷」的效果，一切好像什麼都沒發生過，繼續倒數時效。

讓一切重新來過的「承認」

本來因為「消滅時效」會因此受益、不用再履行債務的一方，如果有向對方表示知道應該向對方履行債務或是對方有權利要求他履行債務的行為存在，不管行為時是不是有把履行債務的內容和範圍講講清楚，都可以算是「承認」。

例如，欠錢的時候，向債主請求暫緩清償或是持續支付利息等等，這種沒講明的「承認」也是承認，同樣有效。

而假設有「承認」的行為，那麼時效就會重行起算，例如原來時效是15年，從承認的那個moment開始，從頭開始倒數15年。

不能濫用的「起訴」

如果正式向司法機關起訴，當事人顯然已經是採行積極的行動行使權利，當然不應該在受到時效的限制，所以會產生中斷時效的效果。

另外法律也明定了類似的行為與「起訴」有相同中斷時效的效果。

如聲請發支付命令、聲請調解或提付仲裁、申報和解債權或破產債權、告知訴訟、開始執行行為或聲請強制執行。

不過，這些行為必須要受到檢驗，就是至少要是合法的，如果因為不合法被法院或相類司法機關說不行，就不會發生中斷的效果。

而合法與否通常是看程序的行為，例如有沒有繳裁判費、有沒有按照程序要求的作為，跟內容是不是有理由是沒有關係的。

此外，倘若當事人本來已經起訴或是上面說的各種聲請行為，又因故向司法機關說不告了或不聲請了，同樣也不會發生中斷的效果。

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