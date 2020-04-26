法操》脫衣陪酒案，法官裁定免罰就是恐龍嗎？

看到標題大家是不是直覺又想到「恐龍法官」了呢？做這種事怎麼可能不用受罰？但先別激動，來看看這起案件法官是如何判定的！

圖為警方臨檢酒店示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有兩名女子在台南市某KTV包廂內「脫衣陪酒」，遭警察查獲並依社會秩序維護法送辦。台南地方法院新市簡易庭認為因為包廂並非該所稱之公共場所，最後裁定二女免罰。法院為什麼會這樣判呢？讓《法操》解釋給您聽！

是恐龍法官嗎？

看到標題大家是不是直覺又想到「恐龍法官」了呢？做這種事怎麼可能不用受罰？先別激動，畢竟根據刑事訴訟的「不告不理」原則，法院只能根據起訴的案件為審理，所以當然只能就移送的部分進行審理囉。

刑事訴訟法 第 268 條 法院不得就未經起訴之犯罪審判。 社會秩序維護法 第 92 條 法院受理違反本法案件，除本法有規定者外，準用刑事訴訟法之規定。

公共場所是指哪裡？

警方認為二女的行為觸犯社會秩序維護法第82條第1項第2款，而法院認為免罰的重點就在於本條所列的「公共場所或公眾得出入之場所」要件。

社會秩序維護法 第 82 條第1項第2款 有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰： 二、於公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他妨害善良風俗之技藝者。

公共場所一詞長久以來的實務見解，都是指「不特定人所得共見共聞之空間」。而法務部曾在民國83年對「旅館房間是否屬於公共場所」一問做出函釋，該函釋稱「惟該房間究否屬於公共場所或公眾得出入之場所，仍應就具體個案衡酌案發當時該房間之實際使用情形而定。如旅客將其租用之旅館房間供多數人公同使用或聚集，例如供作開會之場所或以之供作不特定多數人隨時得出入之場所，則仍應視為公共場所或公眾得入之場所。」

不論是何種講法，都是認為如果當事人處於一個與外界有所分隔的空間、已經設置了一定的隱密措施，便不能認定是公共場所。而這起案件就是因為不符合社會秩序維護法第82條中的定義，法官當然也只能做出免罰的裁定啦。

還是有可能觸犯妨害風化罪？

依實際情況不同，兩位女子的行為還是有可能觸犯刑法第234條的妨害風化罪？因為刑法實務中對「公然」的定義，除了「不特定人」之外還包含「讓多數人可以共見共聞」之情形，所以就算是個封閉的空間，當人數多到一定的程度後仍會符合「公然」的定義而成立此罪。但如新聞所述，因二女僅在KTV包廂中為之，依通念KVT包廂大小所容納人數會成立「公然」要件的可能性不大，就此邏輯判斷仍應不會成立本罪。

第 234 條 意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

此外值得玩味的是，若事實如新聞所述「與喬裝客人員警擲骰子比大小助興」，助完興來抓人，說不定也會因此出現警察違法蒐證的問題出現呢！

新聞標題難免總是要選些聳動的部分來吸引目光，希望大家別因此就輕易被帶風向。雖然說並不是每個法官的判決都一定正確無比，但我們也要知道如何分辨，這究竟是法官獨斷的判決還是依法就只能這樣做出判決？不然許多對案件秉公處理的法官也被貼上「恐龍」標籤，豈不冤枉？

本文經授權轉載自法操 脫衣陪酒案，法官裁定免罰就是恐龍嗎？

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