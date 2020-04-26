自由開講》從新版數位身分證，看資安與國安危機？！

◎陳慶坤

去年8月內政部意氣風發的宣布，今年10月起全面陸續換發新版數位身分識別證（New eID），預估將在2023年3月前完成全台2359萬人的換證作業，計畫總經費約48億元，希望藉此讓全民一同邁向智慧政府的創新服務紀元。後來因為參與台灣生產三千萬張New eID空白身分證的外國卡廠Idemia，驚傳因捷克總理提出一年鎖國計畫，Idemia捷克廠已經確定無法履約，故順勢擬將我國NeweID申請延後交貨？

內政部去年預計於2020年10月起全面陸續換發新版數位身分識別證（New eID），2023年3月前完成全台2359萬人的換證作業。（圖為參考樣張並非定稿、圖取自內政部網站）

筆者以為真的「天佑台灣」，想不到7月14日有一場晶片身分證的公民審議研討會，原來以為已經暫緩落幕的晶片身分證議題又重新開始？國人最擔心的數位技術的可靠性、安全性以及資安隱私的疑慮，政府單位似乎不死心？

中國對台灣的統戰無所不用其極，上至總統下至市井小民，都是他們統戰的對象。蔡英文總統日昨才參加調查局清溪園區升級為「資安工作站」，在揭牌典禮致詞時她強調：「資安就是國安」。數位身分識別證包括人臉的生物資訊、人權隱私的問題，這樣的資料極其珍貴，不管中國、詐騙集團，甚至正常的商業使用廣告推播，都會千方百計想辦法竊取這些資訊。

尤其，台灣雖然號稱民主自由的國家，但這個國家就如國民黨立委陳玉珍所稱的「台灣不是一個國家」，那麼民進黨的執政也不一定保證可以永遠是執政黨的情況下，學界發起連署反對政府發晶片數位身分證，確實是值得深思的問題。根據林昶佐立委爆料，國民黨立委吳斯懷、呂玉玲等人提案，向國防部索取與防疫完全無關，可能涉及國安機密的航跡資料，吳斯懷還大言不慚的說是在幫國軍解決問題？若有朝政黨輪替，不保證2359萬人的個資不被賣光，這才叫做賣國？

尤其，台灣雖然號稱民主自由的國家，但這個國家就如國民黨立委陳玉珍（中）所稱的「台灣不是一個國家」，那麼民進黨的執政也不一定保證可以永遠是執政黨的情況下，學界發起連署反對政府發晶片數位身分證，確實是值得深思的問題。（資料照）

這種畸形的民主政治環境下，外有中國虎視眈眈意欲併吞台灣；內有中國國民黨、新黨、統促黨等等統派的制肘，發行晶片身分證，雖然可以促進某些產業的經濟繁榮，但是對於國安與個人隱私確實是值得令人擔憂。

（作家、大學助理教授）



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