自由開講》超前部署或博個人聲量？別再鬧了，侯友宜

◎李秋華

地方高度自治下的台灣，各縣市防疫作為儼然已淪為個人政治秀，各吹一把號、不時打中央，新北市政府從3月開始的一連串作為尤其徒增恐慌，先是關閉公共場館，又不時拋出封城演練消息，操作媒體大作「超前部署」文章，公共衛生基礎考量看不到，只看到博取個人聲量的首長侯友宜，對於防疫毫無加分。

新北市公共場館從3月20日開始即不對外開放，且3度延後重啟時間，最近一次設定的重開放時間竟是5月3日。有規律運動習慣的人去不了運動中心、喜好閱讀的民眾借不了圖書，對於防疫期間應該多運動強健體魄、多充實心理素質的專家建議來說，真是一大諷刺。新北市公共場館的封閉有公共衛生基礎可言嗎？只看到家父作風下的領導。

媒體上不時可以看到新北市封城演練的訊息，由衛生醫療專家主導的中央流行疫情防疫中心多次說明台灣距離封城仍很遠，仍有新北市如此刻意帶風向的地方政府，不時藉由這樣的方式來恐嚇、嚇唬民眾，攻陷社會好不容易逐漸建立起來的防疫默契和信心，圖的只是新北市在台灣媒體上的曝光量。只看到譁眾取寵的投機份子。

新北市日前率先辦「擴大管制超前部署」兵棋推演，被視為封城、禁足預作準備，卻有太超前、過度恐慌質疑聲音，侯友宜23日早上主持防疫應變會議時，強調外界質疑兵推或有不一樣的想法，他都可以接受，但只要是守護民眾的健康，他一定會堅持到底。（資料照）

侯友宜喜好將「超前部署」掛在嘴上，部分媒體亦喜歡追捧侯友宜。筆者只想問，台北市也有這樣做嗎？台北市商業活動、人口密度相當高，同為大都市，台北市有做這樣的「超前部署」嗎，有將市民當作罪犯看管嗎？挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）刻意召開兒童記者會為提問的兒童釋疑疫情，目的就是從小孩視角舒緩社會的緊張；芬蘭總理馬林（Sanna Marin）利用社交媒體，透過網紅將有事實根據的資訊傳遞給國民，重點在面對疫情、解決疫情，降低恐慌。只會用閉館、封城談防疫的新北市長侯友宜，多學學吧。

（出版業）



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