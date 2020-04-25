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政治的日常》令人失望的政黨輪替（三）：野田佳彥內閣

菅直人下台後，圍繞著民主黨代表改選的主題，依然是親小澤、還是反小澤路線之爭。出馬競爭的有小澤支持的海江田萬里，以及反小澤的青壯領袖：外相前原誠司，和財相野田佳彥。前原和野田形成聯盟，由野田出馬組閣，但這時野田面對的可以說是內憂外患，除了黨內敵手小澤之外，外部的政治環境變化也讓野田招架不住。
作者： 李拓梓
2020-04-25 17:26
 | 2020-04-25 17:26
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李拓梓

續上篇

由於小澤一郎終究是民主黨內的重量級人物，是以，菅直人下台後，圍繞著民主黨代表改選的主題，依然是親小澤、還是反小澤路線之爭。出馬競爭的有小澤支持的海江田萬里，以及反小澤的青壯領袖：外相前原誠司，和財相野田佳彥。

反小澤的前原誠司對中國態度強硬，被視為民主黨內的鷹派人士，他年輕又帥，言詞犀利，被認為是民主黨內的明日之星；而同為反小澤陣營的野田佳彥，則是派系「花齊會」的領導者，長得胖胖，看起來很憨厚。

野田其貌不揚，但毅力驚人，從初當選一直到當上首相，他不分晴雨雪，幾乎不間斷的在選區的車站前擺台宣傳車，對著群眾報告今日國會工作。由於許多車站前剛好有當時流行的英語補習班NOVA，因此有了「車站留學有NOVA，車站演講有NODA（野田）」的自嘲笑話。

面對人氣明星前原和實力雄厚的海江田，野田自嘲是一隻泥鰍，「成不了魚缸裡的漂亮金魚，卻自有一番泥鰍品味」，這番話語被認為是暗諷長得很帥的「金魚」前原。不過這隻泥鰍惦惦吃三碗公，私下已經得到前首相菅直人、副首相岡田克也等反小澤實力派領袖的支持。前原在前臺和海江田交鋒，顯得的鋒芒畢露，反而變成野田的最佳掩護。

當外界看好小澤支持的海江田可以脫穎而出時，前原和野田卻默默形成了聯盟，約定無論誰進入第二輪，敗者都必須給予全力支持。結果第一輪選舉海江田領先，野田居次，前原兌現諾言，支持野田組閣，並答應出任野田內閣要職。泥鰍打敗了金魚，跌破了眾人眼鏡。

反小澤陣營的野田佳彥，是派系「花齊會」的領導者，長得胖胖，看起來很憨厚。（REUTERS）

野田沒有什麼家世背景，他父母都是鄉下人，父親是自衛隊精銳「第一空挺團」出身的自衛官。野田佳彥有志於政治，因此早稻田大學畢業後去唸了第一屆的「松下政經塾」。這是國際牌創辦人松下幸之助創辦的日式政治經濟學校，除了專業知識外，也要求塾生注重品格、生活教育，野田也曾經早起去幫松下先生送過報紙。五年後野田從政經塾畢業，投入地方選舉，二十九歲當選千葉縣議員，成為當時千葉縣歷史上最年輕當選的議員。

由於松下政經塾並沒有選擇塾生的政黨背景，因此提供了很多非二世、三世但有志從政人士的晉升管道。在民主黨內，野田是第一期，前原是第八期，另一位野田內閣的擔當看板，外務大臣玄葉光一郎也是第八期生。這些松下政經塾塾生從政，也代表了松下幸之助當年意欲培養非世襲、沒名氣但有志從政者搖籃的志向，終於在這些畢業生身上實踐。當然，會不會因此砸鍋政經塾，就要看他們的表現了。

野田出任首相時是五十四歲，排序是戰後第二年輕，僅次於當年52歲的安倍晉三。這也代表了民主黨小澤、鳩山、菅「三駕馬車」時代的結束，現在的「新三駕馬車」，是野田佳彥、前原誠司和震災時擔任官房長官，天天穿著工作服向人民會報災情的枝野幸男，三個人都才五十多歲。他們的共同特色，就是出身平凡，學經歷出色，靠著努力，終於在中壯之年成為舉足輕重的政治家，剛好是三人都是反小澤大將，也意味著小澤在民主黨內的影響力正在式微。

不過實際上，野田面對的可以說是內憂外患，除了黨內敵手小澤之外，外部的政治環境變化也讓野田招架不住。

民主黨和美國之間微妙的關係，在美國主動提出TPP之後，出現了變化。和鳩山、菅相比，野田明顯比較親美，因此當美國提出TPP，展現對中國牽制意圖後，野田為了確保美日同盟關係，採取跟隨的態度。

TPP除了零關稅外，也有許多被關於勞工權益的「藍色條款」、環境權的「綠色條款項目」；倡議者認為是「高品質的自由貿易」，反對者則認為是對後進國家的威脅。日本曾作為全球市場的領先者，既然要走TPP路線，自然得以最高規格，迎接美國主導的TPP的叩關。

野田出任首相時是五十四歲，排序是戰後第二年輕，僅次於當年52歲的安倍晉三。（Bloomberg）

野田支持TPP，顯然和民主黨長期以來對美國疏離、偏左的政治立場相違，也讓長期依賴農村支持的自民黨見獵心喜，到處放話自由經濟會毀了農村。相對於野田政權的不穩，自民黨則空前團結，組成了由四位前首相森喜朗、安倍晉三、福田康夫和麻生太郎組成的顧問團，一起輔佐黨揆谷垣禎一，企圖挑戰野田，奪回執政權。

不僅如此，司法也來插一腳，東京地院因為檢方起訴小澤一郎的證據係偽造，宣判小澤一郎在「陸山會」一案無罪。「破壞王」小澤這時候又恢復正常能量釋放，時不時要酸他的對手野田一番。兩人最大的爭執在增稅問題，由於需要巨額的重建經費，以及兌現競選承諾，小澤主張舉債，野田則主張加稅，兩人爭論不休。

要跟人民多收錢，這必然是要引發民怨的，因此小澤的主張自然比野田受歡迎。但野田也不是省油的燈，他知道增稅是難題，歷來內閣只要想動消費稅腦筋，很少不被罵到臭頭，因此找來在野的自民黨、公明黨一起為增稅背書。小澤順勢批判野田「忘記執政初衷」，認為民主黨幾年執政一事無成，好不容易推成的改革也倒退，如果真的朝野合作加稅，不僅政權不保，最後大家只會記得民主黨執政加了稅。在野的自民黨，則見縫插針，主張要傳喚小澤到國會作證，意圖挑撥野田和小澤的矛盾，從中取利。

野田和小澤終須一戰，2012年六月下旬，增加消費稅一案，小澤一派在眾議院跑了五十七票，野田的增稅方案是靠著自民黨的支持才過關。野田隨即在月底向小澤宣戰，不過「小澤軍團」在參眾兩院掌握超過五十席的選票，如果他脫黨，野田內閣就會面臨垮台邊緣。自民黨和小澤威逼野田解散國會；而此時，另一股自稱「新政治」的公民力量，則從關西席捲而來，大阪府知事橋下徹則組成了「日本維新黨」，想要挑戰新一輪的總選舉。

眼見日本政治又要進入戰國時代，2012年底，野田宣布解散國會，小澤另立門戶「國民生活第一黨」，民主黨這不到四年，卻令人失望的執政，也就跟著這樣分崩離析，走入歷史了。

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