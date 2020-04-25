太平洋島嶼國家》台灣該不該與吉里巴斯復交？

當邦交國數目進入個位數字時，才是兩岸要開始緊張的時候，如果能以台吉復交事件，表達台灣在外交場域不再退讓的意志，同時因為復交獲得美國、日本與紐西蘭及澳洲的認同，讓這些國家無後顧之憂，善盡盟友一份心力，因此，台吉關係絕非僅有利台灣，而是有利西方民主聯盟。

林廷輝

吉里巴斯（Kiribati），這個人口僅有11萬人，陸地面積僅約為811平方公里，海域面積約為360萬平方公里，位在國際換日線與赤道上，由三組群島構成的太平洋島國，在2003年與我國建交，但在中國拉攏下，2019年9月20日，吉里巴斯與我國斷交，與中國復交。

今年4月14日，吉國舉行國會第一輪選舉，合格選民共計44,929人，依據法律規定，4月22日舉行第二輪投票，執政黨成為少數黨，現任總統馬茂（Taneti Maamau）所屬的「擁抱吉里巴斯黨」（Tobwaan Kiribati Party，TKP）與盟友從原有的31席減為22席，「真理黨」（Pillars of Truth，BTK）和「吉里巴斯優先黨」（Kiribati First Party，KMP）贏得剩下23席，其中真理黨已表態，想要與台灣復交。

不過由於太平洋島國從政人員對政黨忠誠度不高， 6月選舉總統採用的是國會議員間接選舉制度，並非全民普選，因此，「真理黨」和「吉里巴斯優先黨」內的成員是否在總統選舉前關鍵時刻「叛逃」，誠如外交部所言，仍需觀察吉里巴斯內部政情發展，現在不宜太早下定論。

在中國拉攏下，2019年9月20日，吉里巴斯與我國斷交，與中國復交。（EPA）

台灣是否該接受復交要求？

目前各界關注的焦點是，倘若吉里巴斯總統真由「真理黨」和「吉里巴斯優先黨」組成的執政聯盟成員擔任，推動與台灣復交，究竟台灣是否該接受？又是否意味著復交代表蔡英文政府的外交政策出現轉變？畢竟2016年蔡英文政府上台後迄今，中國已挖走台灣7個邦交國，邦交國數從馬政府交接時的22個降到15個，甚至目前還有海地、巴拉圭以及梵諦岡等國可能斷交的傳聞，而蔡英文政府為了顧及兩岸關係的穩定，不與中國進行金錢外交的競逐，因此，即使外交部都有建交國家的備案，但卻都「備而不用」。只是中國挖台灣邦交國的動作與力度並不會蔡政府釋出善意而改變，反而只會增強，甚至在今年蔡英文總統連任520就職前後，下半年國際社會仍忙於應付武漢肺炎疫情時，都有可能出手。

中國對台灣外交空間的打壓是事實，並不會因為台灣哪一個政黨執政而放棄打壓中華民國的國際地位，台灣自1970年代開始，無法與中華人民共和國爭取中國代表權，而逐漸在國際社會「被消失」，不過，憑藉著台灣人民的「全民外交」，以及經貿與文化實力，讓國際社會重新認識民主自由的台灣，特別在此次疫情讓台灣能見度大增，同情台灣處境與支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO）的聲量增加了。雖然中國持續以西方發展出的「威西伐利亞體系」（Westphalia System）持續封殺台灣國際空間，但卻沒認知到在全球化、全球治理以及網路社會發達的今日，各國早已對「國界線」的認知轉往區別是否尊重人權的「文明社會」，來界定自己心目中真正的「國界線」。

也就是說，台灣的外交能量並非僅侷限在邦交國，因為中國對台灣的打壓，挖走索羅門群島與吉里巴斯後，反倒促使美國國會加速通過《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為《台北法案》（TAIPEI Act）），更引起澳洲質疑中國介入太平洋島國美拉尼西亞（Melanesia）次區域的戰略意圖，開始強化與美紐日等國經營太平洋島國，美國也因此與台灣成立了「太平洋對話」機制，最明顯的例子是，原本因為預算短絀，迫使美國國務院在2017年暫停其所支柱的智庫「東西中心」（East West Center）項下的「太平洋島嶼報告」（Pacific Islands Report）計畫，卻在2020年重新啟動，這也代表了中國拉攏第三世界國家的作為，引起了歐美強權的疑慮，紛紛回防這些區域，對中國產生戒心，不利中國拓展國際事務，更不用說成為世界領導者，領導國際社會往前邁進了。

2016年蔡英文政府上台後迄今，中國已挖走台灣7個邦交國，邦交國數從馬政府交接時的22個降到15個，甚至目前還有海地、巴拉圭以及梵諦岡等國可能斷交的傳聞。（EPA）

由於國際環境丕變，蔡英文政府雖然上台後極力維持兩岸現狀，推動兩岸和平穩定的政策，但國際體系或結構，會迫使單位分子國在權力結構中位移，於是在北京的眼裡看來，蔡英文政府永遠都是往「台獨」的方向邁進，不斷以「挾洋自重」、「柔性台獨」、「以疫謀獨」等語批評蔡政府，中斷兩岸交流與協商管道，而美國川普政府提出「自由開放的印太戰略」，蔡政府也在此之前先提出「新南向政策」，整體概念便是台灣雖身處「人在江湖，身不由己」的國際環境中，對北京釋出的「橄欖枝」換回的是挖走邦交國的回報，今日，已被挖走的邦交國想重回台灣身邊，台灣難道不應善盡國際責任？鞏固有別於中國的「價值體系」，國際社會的民主聯盟？

復交等於重啟兩岸外交戰？

有人會說，這將重啟兩岸的「外交戰」。但實際上，所謂拉攏邦交國的「外交戰」應該是與中國在2016年5月以前原本外交現狀的邦交國建交，才算是蔡政府啟動「外交戰」，如果2016年5月以後蔡政府提出維持現狀的兩岸政策，在中國忽視之下而挖走台灣的邦交國，出於自己意願想要重回到台灣身邊，這種行為不能被解讀為啟動「外交戰」，反而應視為具有「恢復現狀」的意義。

其次，有人認為，台灣不須再花冤枉錢，與中國競逐「金錢外交」。的確，吉里巴斯馬茂總統是要求我國提供無償經費，讓吉國採購巴西航空工業公司（Embraer）190型號飛機，1架要價3600萬美元（約新台幣10億8000萬元），現在這架飛機E-190-E2已在今年1月飛抵吉里巴斯，成為「吉里巴斯航空」（Air Kiribati）旗下的客機，第二架也準備在4月交貨，顯然中國已提供此筆「無償經費」，但因為疫情原因，連我國協助諾魯建構的「諾魯航空」（Nauru Airlines）都已停飛吉國首都塔拉瓦（Tarawa），「吉里巴斯航空」除了國內航線外，國際航線也受到嚴重影響，原本想透過國際航線賺錢的馬茂總統，受到疫情嚴重，未得其利先受其害，所領導的政黨在國會選舉中無法獲得多數是可預期的，畢竟馬茂總統口口聲聲提到的國家利益與人民福祉，吉國人民並未感受到。

馬茂總統在今年1月訪問北京，與習近平進行雙邊會談，並簽署了加入「一帶一路」的瞭解備忘錄。（AP）

除了航空器外，馬茂總統也在今年1月訪問北京，與習近平進行雙邊會談，並簽署了加入「一帶一路」的瞭解備忘錄（MOU）；中國在吉國首都塔拉瓦開設大使館後，也開始在醫療方面、農業技術方面提供協助，中國漁業加工廠也捐贈書包給小學學童，中國也在氣候變遷領域提供援助，以改善過去發展工業、製造業排放的溫室氣體而形成的負面形象。不過，如果吉里巴斯參與了「帶路倡議」，就有可能因為為了基礎設施建設，向中國貸款，是否形成債務，雖然馬茂總統與中國駐吉國大使唐松根極力否認會有債務問題，但從近期非洲坦尚尼亞對「一帶一路」的反彈，再加上在吉國境內存在澳洲、日本與美國影響力，原本基礎設施建設就是由既有國家承建，中國能夠藉由在南亞、非洲碰壁的「一帶一路」，對海島國家吉國發揮多少效用，存在諸多疑問。

台吉復交的幾個理由

但上述這些現象，接下來，倘吉國政治情勢改變，新政府如願尋求與台灣復交，台灣實際上應大方接受，而不應將馬茂總統的錯誤決策，怪罪於吉國其他政治人物與人民，主要理由包括：

一、吉國位處國際換日線與赤道，是重要海權與空權據點：

這也是為什麼中國在發展太空戰略過程中，急需在太平洋上尋找重要衛星接收站，歐洲國家在吉國聖誕島（Christmas Island）進行商業衛星發射，都在尋找便於控制在太平洋上空的太空衛星通訊資源。但中國的太空野心卻是歐美國的顧忌，由於吉國距離美國第七艦隊的夏威夷群島只有1,600公里，距離美國在馬紹爾群島瓜佳蓮礁（Kwajalein Atoll）、雷根飛彈基地（The Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site）約2,500多公里，對美國最好的消息便是，在夏威夷與馬紹爾群島與美國本土之間，並沒有任何中國衛星或雷達觀測站存在，如此，才能無後顧之憂而全力面向西太平洋，推行印太戰略。

美國在索羅門群島與吉里巴斯與台灣斷交後，國會立即通過《台北法案》與成立「太平洋對話」平台，對台灣表現出力挺的態度，並協助台灣鞏固邦交國，如果台吉復交，也正可說明這樣的法案與對話產生效用，在實質上台灣又可藉此間接剷除美國的後顧之憂，在國際政治講求互惠互利的環境下，台吉復交不僅僅展現的是兩國的邦誼，更是太平洋民主聯盟的具體展現。

吉國雖然飽受氣候變遷，海平面上升影響之苦，但群島散落各處，環礁是天然的養殖場，廣大的專屬經濟區。（REUTERS）

再者，如果吉國主動表達願與台灣復交，而台北方面表現得「意興闌珊」，這時，美國國會議員反而會認為，這麼快的速度通過《台北法案》，豈非熱臉往冷屁股上貼？這就好比在國防方面，台灣需要美國在國防上提供協助，但如果台灣自己表現出不想防衛，不編列國防預算，台灣人自己不當兵防衛自己，那要美國如何說服自己的子弟兵協防台灣呢？國防如此，外交戰場上亦同，「天助自助者」，台吉復交也是對美國外交力挺的最佳回饋，更是表達台灣在外交戰場上不退卻的意志。

二、吉國海域廣大，等於是一個海洋美國：

吉國雖然飽受氣候變遷，海平面上升影響之苦，但群島散落各處，環礁是天然的養殖場，廣大的專屬經濟區，雖然目前吉國已成立「鳳凰群島海洋保護區」，但仍有廣大的海域面積吸引著國際漁業公司，雖然我國私人公司仍可以入漁方式進入該海域捕魚，但吉國是《諾魯協定》（PNA）締約方，掌控締約國專屬經濟海域鮪類捕撈方式與配額等，再加上吉國也是「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）會員國，在這些區域漁業組織中，乃至於全球氣候、海事與漁業組織，都有一席之地，在我國參與國際組織活動，都可幫得上忙。

再者，吉國人民不應該成為馬茂總統誤判下的犧牲者，此次新冠肺炎，中國僅能透過視訊方式，與吉國醫生進行交流，如果吉國目前與台灣存續邦交關係，深根在吉國12年的馬偕醫院團隊，將會立即透過行動醫療團以及在此廣大海域作業的台灣船隻，協助運送醫療設施與檢疫設備，前往吉國協助，讓台灣協助國際社會的善意，得以傳達至吉國這個土地上。

三、以戰止戰，恢復原狀：

2016年5月，蔡英文政府上台後，中國就採用拉攏邦交國方式，逼迫台灣就範，這七個斷交的國家，雖然某些國家在斷交後後悔，想與台灣復交，但台灣顧及的是這些邦交國復交後，是否又會因為政治情勢變動再次斷交，又要恢復邦交，是否又要花一大筆錢，被西方國家再次批評進行金錢外交，兩岸外交烽火再起。不過，實際上證明，當台灣沒有任何反制措施時，中國持續挖邦交國的進度並不會因此停止，反而變本加厲，一個星期內挖走兩個邦交國，換言之，寄希望於北京停止外交戰是不可能的，而蔡政府如果要等到邦交國為個位數時，再來進行反制，為時已晚。

再者，國內另一派論點認為，當邦交國歸零時，就是中華民國消失，台灣共和國成立之時，但屆時兩岸是否爆發戰爭？沒有人可以掛保證。至於中華民國是否消夫？對中華人民共和國官方論點來說早已在1949年消失，又怎可能消失兩次？因此，當邦交國數目進入個位數字時，才是兩岸要開始緊張的時候，如果能以台吉復交事件，表達台灣在外交場域不再退讓的意志，同時因為復交獲得美國、日本與紐西蘭及澳洲的認同，讓這些國家無後顧之憂，善盡盟友一份心力，因此，台吉關係絕非僅有利台灣，而是有利西方民主聯盟。

當然，外交關係講求的是合意，沒有那個國家可以逼迫另一個國家建交，也不能採取威脅手段逼迫另一國家轉向。未來當吉國政治情勢發展明朗後，新政府表達願與台灣復交的意願時，台灣也應再次展開友誼之手，再次接納這個全球最早迎接日出與光明的國家。

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