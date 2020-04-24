自由開講》毋忘和平封院教訓 韓國瑜別把高雄變地獄！

侯亞朗

「若是無關專業、無關效益、無視人民生存權益，打造人間地獄，只因為擁有權力，那將是多麼可怕的一件事。」2003年4月24日台北市政府宣布和平醫院封院的決定，就是創造人間地獄最活生生、血淋淋的悲痛事例。

4月24日是台北市立和平醫院宣布封院的17周年，在沒有任何配套措施下，近千名醫護人員、病患及家屬被強制禁閉在醫院中，當時就有不少醫師疑惑：「為何將一千多名和平醫院員工全部召回，和SARS病人關在一起，這不是要做一千多份的病毒培養嗎？在SARS傳染途徑不明的情況之下，一千多人關在一起很容易就交叉感染，然後就一個一個發病......而美國CDC專家一踏進和平醫院，看到這樣的情況，便說出『What a hell』這樣一句氣憤的話！甚至表示，你們難道沒有其他非精神科的醫師嗎？......」那時，這一嚴重錯誤的封院決定，造成員工57人感染、7人死亡；院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人自殺的慘況；時任台北市長的馬英九事後接受媒體專訪卻說，「對於封院部分，不覺得有什麼嚴重的過失！」這樣的說詞實在太令人瞠目結舌、也太不負責任！

17年後，整個世界籠罩在中國武漢肺炎病毒的猛烈攻擊下，台灣自然也不例外。但在政府甫在疫情萌發之時，便以「層層防堵、超前部署」，整合統籌各部會資源及人力，優勢為台灣各階段防疫作為提供最預先的規劃與想定的情形下，台灣國內的疫情控制足稱世界各國的表率。但總不是每個政治人物都將人民的健康、生命安全擺在第一位，還是有地方縣市首長永遠將「政治擺中間、防疫放兩邊」，高雄市韓市長的防疫作為，或許就是最特殊的存在。

高雄市長韓國瑜。（資料照）

在今年二月疫情爆發時，韓市長說「高雄要做防疫最好的示範，高市府責無旁貸」結果，高雄市政府除了「紙上」防疫指揮中心的一級開設之外，什麼也沒做！韓市長又說「要在高雄設置肺炎患者大型收容所」結果，柯P說「是誰教他的？醫療還是專業，不是很了解的人，還是不要亂講！」

緊接著，罷韓行動的氣氛變得火熱，韓市長便開始了「神隱市長」的生活，直到最近6月6日罷免投票日塵埃落定，確定躲無可躲、藏無可藏了，韓市長又搭著敦睦艦隊染疫事件便車重出江湖，全心全意全豁出去——只為拉低罷免投票率，甚至為了製造高雄市民對於疫情的恐慌心理，再提出最令人震驚恐懼的「封城兵推」，還「邀請衛福部長陳時中參加」；不僅如此，韓市長更集結其附隨組織「民間防疫聯盟」的「精神科」、「麻醉科」......等非公衛專屬科別醫護人員，企圖大動作和中央疫情指揮中心防疫脫鉤，準備「全面兩階段篩檢9000名醫護人員」？

綜合前面那些「因應作為」，這儼然是17年前台北市立和平醫院封院在17年後所能提升的最高階版，完全無視專業、效益、人民生存權益，只因為擁有權力，只因為政治利益，所以刻意要打造一個高雄人間地獄！

17年前的和平醫院封院，可歸咎在不專業政客所做的錯誤決定而造成的遺憾，今天台灣的防疫成績更是奠基在過去、現在所有醫護人員的犧牲奉獻之上。武漢肺炎這個蔓延全世界的疫病，每一個國家政府、醫護人員和所有人民都在盡最大的努力，遏止這個疫病。韓市長，17年前和平醫院慘痛教訓還在全國人民的心中，您是要步上馬前市長的後塵，用盡權力打造另一個和平醫院般的人間地獄？還是坦然面對罷免這個事實，不用政治權力介入，全在你一念之間！

（高雄媽媽）

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