小葉日本台》一堆Season 2的春番焦點＆兩部和鋼琴有關的日影

這次的春季新番包括《半澤直樹2》、《BG終極保鏢2》、《派遣女王2》……，10部以上的劇都選擇延後，另像富士月九這部《SUITS無照律師2》播了兩話，新川優愛主演的《Guilty這個戀愛有罪嗎？》播了三集還是全喊停，拍攝受影響，真的是挫咧等。春番的幾部焦點戲就如所列，劇名後都加個2，都拍第二季，成效如何得播了才知道，不過人氣劇的續篇總是讓人多點期待。

小葉日本台

從1990年代開始追日劇以來，頭一回遇到因重大事件致多部新番延期的狀況，即便是當年311大地震，都還能邊關心日本邊正常追劇。這次的春季新番包括《半澤直樹2》、《BG終極保鏢2》、《派遣女王2》……，10部以上的劇都選擇延後，另像富士月九這部《SUITS無照律師2》播了兩話，新川優愛主演的《Guilty這個戀愛有罪嗎？》播了三集還是全喊停，拍攝受影響，真的是挫咧等。春番的幾部焦點戲就如所列，劇名後都加個2，都拍第二季，成效如何得播了才知道，不過人氣劇的續篇總是讓人多點期待。此外，前陣子看了兩部和鋼琴有關的日影《蜜蜂與遠雷》和《羊與鋼之森》，因為都先讀過小說，深覺改編影像化的完成度真的很不錯。本次文章來聊這些，歡迎捧場。

播了兩話喊暫停的《無照律師2》，主角一字排開就是菁英式的賞欣悅目

2020春季檔日劇，《半澤直樹2》、《BG終極保鏢2》、《派遣女王2》、《SUITS無照律師2》，這四部作品巧的都是續篇的Season 2，有大物主角加熟悉的角色設定，備受矚目。《SUITS無照律師2》第一話，基本上就是前情提要的角色介紹+穿插兩個案子協商+事務所共同代表「吉田鋼太郎」硬回歸+特別找來反町隆史助陣，感覺料很多，但或許就因塞太滿致戲劇張力普普，接下來第二話對上的是黑木瞳，其實滿有看頭的，只是不知是否受疫情影響，第二話的收視甚至掉到8.8%。對了，本劇演員的穿搭很賞欣悅目，尤其是中村杏和新木優子這兩位美女，好感度不差，知名度也大大提升，屬主角未滿，好用的配角。

《SUITS無照律師2》主角一字排開就是菁英式賞欣悅目。（圖：網路）

堺雅人休息保鮮七年後的《半澤直樹2》，原班人馬強勢回歸

《半澤直樹2》應該是春番期待值最高的作品，畢竟七年前太轟動，最終話那個42.2%的收視率太驚人，半澤加倍百倍奉還的進擊逆襲太過癮，電視台好不容易讓堺雅人點頭才有這個Season 2，而堺雅人的確也很愛惜羽毛的休息兼保鮮這麼長時間才復出，當然萬眾矚目。

《半澤直樹2》幾乎原班人馬，拍續集也不缺故事，描述半澤被調職至銀行的子公司東京中央證券擔任業務部長開始，取材池井戶潤半澤直樹系列中的「失落世代的逆襲」與「銀翼的伊卡洛斯」，簡言之就是一季的戲分兩篇，優點是緊湊不會拖泥帶水，好看度不用擔心，至於能否再創收視新高？全球疫情的社會氛圍是其一，另自從半澤大紅之後的勝利方程式TBS劇組的拍戲風格太常玩，觀眾看到有點膩，「爽」度多少會降低。

堺雅人休息兼保鮮七年才讓《半澤直樹2》再現江湖。（圖：網路）

木村拓哉這麼快就接拍《BG終極保鏢2》，有可能就此系列下去

再來這部《BG終極保鏢2》，老實說木村拓哉這麼快就答應接演Season 2，滿意外的，畢竟當年電視版的《HERO》也得相隔13年才再次復活。朝日電視台很擅長這類警匪類型，之前曾有傳聞，朝日台希望《BG終極保鏢》也能朝常態系列發展，看來第一步算成功，至於傳言若一切順利未來或許可取代《相棒》？程度級別有差，萬萬不可啊。

兩年前看《BG終極保鏢》的感想，木村拓哉穿西裝真的很帥，有打鬥場面不錯，有菜菜緒和齋藤工的合作參戰很讚，不同集數接的Case有落差，精彩度不一，有「石田百合子」那一集印象深刻，搭「山口智子」的哏話題十足，整體評價算合格，但有沒有木村會差很多。《BG終極保鏢2》看介紹，木村拓哉的BG更形孤鳥，處境艱難，總之「壞人」不少，一切保重，還有就是編劇井上由美子，期待這回能拿出過往曾經很厲害的真本事。

木村拓哉在《BG終極保鏢2》將更形孤鳥，處境艱難。（圖：網路）

《派遣女王》「大前春子」復出對篠原涼子能否再創演藝高峰很重要

《派遣女王》「大前春子」絕對是篠原涼子最具代表性的螢幕角色，這位超級派遣員2007年初登場時的設定是：每次契約三個月，時薪3000日圓，亮出來的証照少說上百種，連殺鮪魚、接生、開大卡車、降落傘都行，絕不加班但也不抗拒做任何工作。本劇另一個焦點人物是扮東海林主任的大泉洋，算是劇中大前春子的對照組，兩人見面沒半句好話，互罵互虧效果極佳，這次的Season 2大泉洋確定入列演出，激起的火花值得期待。

《派遣女王》是個人非常喜歡的日劇，流暢的互動與默契讓整部戲行雲流水，質感很優，基本上中園美保的腳本不用太擔心，不過，當年的篠原涼子可是百變的日劇女王，對照近期主演的幾部作品收視的確落差頗大，《派遣女王2》個人鐵定會追，也希望篠原涼子能在「大前春子」的附身下再創演藝高峰。

期待《派遣女王》的大前春子讓篠原涼子再創演藝高峰。（圖：網路）

鋼琴追夢的《蜜蜂與遠雷》，小說和電影都讓人讚嘆

和音樂關聯度很高的作品，之前總認為影像化應該會比純文字閱讀來得精彩好吸收，畢竟聽得到優美的旋律感受度絕對不同，具體的例子像是有千秋王子的《交響情人夢》。不過前陣子先讀了兩本小說，恩田陸的《蜜蜂與遠雷》和宮下奈都的《羊與鋼之森》，兩本書的題材都和鋼琴有關，會讀的理由，因為兩書都獲得本屋大賞第一名，恩田陸的《蜜蜂與遠雷》更厲害的還同時獲得直木賞。這兩本書的確需要花一些時間閱讀，但完全不卡，《蜜蜂與遠雷》的恩田陸功力太了得，應該算是近期讀過最棒最過癮的小說了，而《羊與鋼之森》則是以意寓的優美文字供讀者自行體會，頭過身就過，總之，在讀小說時會想像出現的畫面，特別是《蜜蜂與遠雷》，鋼琴大賽的生死戰啊。

《蜜蜂與遠雷》的書很厚，濃縮成二個小時的電影，編導石川慶的功力實在強大，他在片中以松岡茉優飾演的天才少女榮傳亞夜視角出發，然後從一首首曲目演奏中帶出四位主要參賽者的心路歷程，很飽滿很精緻，特別是松岡茉優決賽曲表現的投入和神情，克服心結的完美彈奏完後真的會大力拍手讚嘆。另一位飾演被鋼琴之神眷顧的謎樣少年鈴鹿央士，在原著中敘述的篇幅雖被刪減，但鈴鹿央士的臉蛋和天然氣質太讓人難以轉移目光了，有限的戲份卻好評連連。

彈鋼琴追夢的《蜜蜂與遠雷》好評連連。（圖：網路）

曾被捧為天才少女卻無故消失的亞夜、被鋼琴之神眷顧的謎樣少年塵、最後一次追夢的平凡老爸明石、以及從外表到琴藝都無懈可擊的音樂王子馬薩爾，本片描寫的是以這四人為主的鋼琴追夢故事，彼此間沒有勾心鬥角且是互相欣賞互相砥礪。鋼琴曲目的確較能有聲有影的呈現，但要在音樂中融入關於人的故事也非容易，本作，小說好看，電影讓原著作者恩田陸讚嘆完美，大推！

《羊與鋼之森》，描繪新手鋼琴調音師的煩惱與成長

另一部同樣和鋼琴有關的《羊與鋼之森》，寫的不是音樂家，而是鋼琴調音師的成長故事。當「羊」毛製成的琴槌敲在「鋼」製的弦上，悅耳的「琴聲」就此誕生。散發而出的琴聲彷彿能讓人聞到「森林」的味道，宮下奈都的小說改編，本片以北國風光為舞臺，描寫不會彈鋼琴的新手調音師的煩惱，才能未必絕對，努力絕對必要，電影的主角是由山崎賢人演出。

山崎賢人在《羊與鋼之森》飾演新手鋼琴調音師。（圖：網路）

某種程度算職人劇，鋼琴調音師這份專業學問不小，算長知識了，原來鋼琴調音不單只是調音準，更重要的在彈奏的人，彈奏的風格和彈奏的曲目，某個音符音色的明亮或柔和，這幕後靠的都是調音師喔。說不出口的話，就用琴音來表達吧，一部很有意境也很文青的作品，美美的畫面，雋永的台辭，悅耳的琴聲，青年調音師的煩惱藉由工作夥伴的激勵，理解客戶所需，一步步找到自我追尋的價值與成長。質感有做到，調性也不會太悶，屬清新小品作。

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