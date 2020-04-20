自由開講》華航改名解方與華語翻譯

余伯泉、廖純如、施興國

華航China Airlines運送口罩到世界各國，大部分外國人看不懂漢字，但看得懂China Airlines的China，誤以為是China送的，或可能是隸屬於China的某個台灣送的？無論藍綠，這種後果均不理想。

華航載運防疫物資援外，因「CHINA AIRLINES」的字樣，造成外界中國援助的誤解。圖為台灣捐贈歐洲的第一批60萬片口罩於當地時間7日抵達荷蘭。（取自荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

這類與華語翻譯有關的「辨識度」改善，可分為「台灣可完全作主」與「涉及對外可能無法完全作主」兩大類。前者可及早改善，後者可前瞻改善，均有成功範例。前者如2010年台北縣升格為「新北市」前，中央與縣府發文將「新北市」譯為「Xinbei City」（China官方拼音，X來X去），台灣拼音聯盟到縣府前快閃抗議，於是記者詢問朱立倫與蔡英文兩位候選人，若當選市長，選擇Xinbei City或New Taipei City？兩位均答New Taipei City，及時逆轉為讓新北市民有榮譽感的New Taipei，而非無榮譽感的X來X去。

後者如「中正機場」（Chiang Kai-shek Airport 蔣介石機場）的改名，涉及對外可能無法完全作主。2006年改名「桃園機場」時的民調，58%認為無必要，僅16%支持，其餘26%無意見。但是當時「朝小野大」的行政院仍做出前瞻決定，實際運行也無大礙。隨著桃園人口大量增加，2014年升格為桃園市，桃園機場是桃園人的驕傲。華航的改名根據賴士葆立委的臉書投票，16萬7千人投票，86%支持華航改名，14%不支持。

根據台灣民意基金會近日調查，認為自己是台灣人者83.2%，是中國人僅5.3%，是台灣人也是中國人亦僅6.7%。準此，僅16%支持的朝小野大時期，都能前瞻解決機場改名，更何況是86%支持的全面執政時期。亦即問題不是「應該不應該」，而是「技術上」如何改善？

華航改名的技術問題，很難或不難？過去認為很難，但隨著開放討論，漸漸發現可能不難。根據國際航空法專家黃居正分析，航權協定有很多樣態，有外交部辦事處簽署，有民航局出面，有機場對機場。一般航權協定不會訂出航空公司名稱，不會因公司改名而影響航權。荷蘭的航權協定是機場與機場締約，但中正機場2006年改名為桃園機場，也無影響台荷航線。有影響的是中國航權是指定業者執飛，若改名，對方可要求重談，例如復興航空關門，但對岸也不同意華航接收其航線。華航公司向航發會的報告似認為改名涉及29國航權異動、航線飛越許可等問題，且改名需向IATA與ICAO航空組織報備，而兩者均掐在中國手裡，且可能失去兩岸客貨營收佔約25%。

到底在這個技術問題上，華航有無誇大困難？姑且不論。但中國四處滲透控制國際組織，WHO變成中國CHO，偏袒中國疫情，釀成全球疫情慘劇，則引起公憤。美國眾議院以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過台灣保強法（TAIPEI Act），挺台鞏固邦交與加入國際組織。即便華航誇大改名的困難？綜觀台灣空運史，仍有華航解方。

1980年代起中國打壓漆有中華民國國旗的華航班機，中華航空乃變通於1991年成立子公司Mandarin Airlines華信航空，代打上陣，經營政治敏感的長程國際航線。爾後中華航空放棄國旗改為梅花塗裝後，長程航線才逐漸回到中華航空。兩者皆可簡稱華航，也本是華航團隊。

當前華航改名的立即解方之一，就是變通改以Mandarin Airlines而非China Airlines，第二次代打上陣，飛航政治敏感任務。Mandarin Airlines本就是為了化解政治敏感而成立。兩者機隊本就自由互相調度，均屬Sky Team天合聯盟與IATA航空協會。China Airlines可逐漸交付航班給Mandarin Airlines，以便前瞻準備例如自由時報鄒景雯特議，繞過華航正名的麻煩，成立Taiwan Airlines控股公司與子公司，以改善「辨識度」。華航改名有4種狀況：1. 改英也改中，2. 改英不改中，3. 不改英改中，4. 不改英也不改中。當前華航「改名」的解方是最單純的第4種「不改英也不改中」，以Mandarin Airlines與Taiwan Airlines控股，雙軌繞過華航改名，因此不難。

從華語留學產業角度，Mandarin Airlines就是「華語」航空。過去Mandarin是壓制母語的「國語」，當前Mandarin的定位是全球第二大國際經濟語言「華語」，可替台灣創造龐大外匯的價值專屬文創產業，華語留學是高等教育的藍海願景。新加坡國立大學40%是外國生，澳洲大學的外國生比例20%，英語留學的產值高居紐澳外匯第2名。如果台灣的大學外國生比例目標也是20%，少子化海嘯不僅不足擔憂，更是台灣發展華語外匯產業的無窮動力。「華語」航空行銷台灣文創產業飛向全球。

最後，以前外國旅客飛抵台灣「桃園機場」時，看不懂漢字的外國人，看到的abc拼音是「台灣拼音（華語通用拼音，2002公布）」。當前外國旅客飛抵「高雄機場」，看到高雄捷運是台灣拼音；但飛抵「桃園機場」時，看到大台北捷運是與北京相同的「China官方拼音，X來X去」，難道台灣隸屬China嗎？當前台灣人民的英文姓名與地名，不斷優先被China拼音X來X去，台灣有這麼差X嗎？這是「台灣可完全作主」的改善，本可及早改善，以強化辨識度。

（作者余伯泉為朝陽科技大學華語中心主任；廖純如為加拿大台加文化協會前理事長；施興國為全加拿大台灣同鄉會前會長）

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