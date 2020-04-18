自由限時批》中共隱匿疫情亦為介入台灣大選！

李全無

人算不如天算！台灣2020大選驚濤駭浪，中共機關算盡，又隱匿疫情，不惜公開鼓勵台商、台胞及眷屬數十萬人，在1月11日前返台投票，暗助視「92共識」（習大大係指一國兩制）爲「定海神針」的韓國瑜當選。

如今因川普及各國一路窮追猛打，始將中共為介入台灣大選隱匿疫情的另一陽謀浮現，令人震驚！

中共從前年就已全方位「文攻武嚇」及其內應作「內外夾擊」（北京模式），一般皆知箇中統戰伎倆，不足為奇。但在去年9月至12月蔡英文選情緊繃之時，武漢軍方P4病毒實驗室却出了狀況，闖下滔天大禍！某病毒遺棄物汚染附近的野生動物市場，肇致有多起類似SARS病例發生，此被視為「發哨人」的武漢中心醫院急診科醫生艾芬，於去年12月底首先在微信上傳播疫情信息；而「吹哨人」李文亮就是因為轉發艾芬醫生發出的信息遭到警方訓誡。艾芬本人也遭到醫院領導和紀監部門嚴厲警告。但艾芬至今仍後悔沒有繼續吹響哨聲。

「人物」雜誌三月間曾對艾芬有一篇專訪，記錄了她的親身經歷，第一手的見聞，從醫生的角度，敘述了武漢疫情發生、發展、發現到公開的血淚陳述。文章出來後，立刻被中共宣傳部門緊急全網刪除。

近日媒體報導，中國國家衛生健康委員會（國家衛健委），在1月3日發出的重磅紅頭文件「三號文」，就要求，疫情防控工作期間，任何機構和個人不得擅自對外發布檢測結果。這份未刊登在官網上的文件，發文時間正是中央電視台連續兩天報導李文亮醫師造謠之際。

而中共內部資料亦顯示，國家衛健委1月2日前已知不明肺炎是類似SARS的冠狀病毒造成，中國也於3日通報美國。但習近平後來卻稱，他是到了1月7日才下令防控武漢肺炎疫情。

直到1月9日央視才公布武漢「不明原因肺炎」為一種新型冠狀病毒（中國新聞社是最早第一個稱呼「武漢肺炎病毒」）。之後，因為武漢、湖北召開人大、政協兩會，加以台灣大選1月11日投票，亦有刻意壓低通報病例。

此後，中共一連串的掩飾、延誤，及WHO譚德塞的「共犯」，竟在WHO網站1月5日刊登通告稱，中共當局報告中國湖北省武漢市發現不明原因的肺炎病例，但通告指「到目前為止，初步調查還沒有明確的證據表明，存在人與人之間傳播，也沒有醫務人員感染」。

對應武漢市衛生保健委員會從2019年12月30日起發布「不明原因肺炎」的緊急通知，到2020年1月7日習大大在政治局常務委員會上講話，便提出疫情防控要求，其中間隔8天；新華社等媒體的報導卻隻字未提及疫情。

直到1月20日鍾南山院士才公開確認病毒可人傳人，而習大大就疫情防控工作的批示，也間隔13天。隨後疫情方首次登上武漢最大的報紙《武漢晚報》的頭版。

至此，疫情一發不可收拾。在1月23日武漢封城後，疫情的發展便從中國擴散到全球，造成比兩次世界大戰更慘的災難，目前已高達全球累計212萬例 死亡逾14萬人。人神共憤！

若回溯時間序，李文亮醫生是於2019年12月30日在自己的微信與同行交流，認為出現類SARS，提醒同行注意保護。

中共內部資料顯示，國家衛健委1月2日前已知不明肺炎是類似SARS的冠狀病毒造成，中國也於3日通報美國。但習近平後來卻稱，他是到了1月7日才下令防控武漢肺炎疫情。（RUTERS）

2020年1月3日轄區派出所卻因其「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡。事後，他仍持續在第一線工作，到1月8日，李文亮接診了一位年長的青光眼患者。第二天，這位患者就發燒，並出現了肺炎的症狀。當時，李文亮就高度懷疑這位患者患的是這種新型肺炎。然不幸自己也於1月10日左右出現症狀，亦因病情嚴重進入加護病房觀察，1月31日確診感染新型冠狀病毒肺炎（2月1日通過微博公布）。2月7日官方通報李文亮於凌晨2時58分病逝，時年34歲。震驚中外，中共在飽受內外抨擊下，不得已找一堆人一起追封為「烈士」，仍受到各方諷評不已。

無獨有偶，去年12月31日凌晨在台灣八卦版，亦有一位PTT鄉民「nomorepipe」po了一篇標題為《〔問卦〕 武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染？》的文章，內容提到華南海鮮市場疑似出現類SARS個案，當時疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞及幾位防疫醫師注意到這篇po文，立即警覺有異常，也立即向中國查證，並在當日就通知世界衛生組織（WHO），成為搶先全球超前部署的契機！這篇po文後來還被封為「護國神文」，對照11日大選結果，可謂名副其實，否則後果不堪想像！

據羅一鈞表示，當天晚上確實注意到這篇文章，而且跟一般爆料不太一樣、可信度較高，根據外流訊息的截圖，可以看到已故醫師李文亮po出華南海鮮市場確診7例SARS的消息，並且揭露第一手檢驗報告及胸部電腦斷層，當下就感到十分異常，也難成眠，所以馬上上網找資料，並查證訊息原圖。

羅一鈞強調，感謝「吹哨人」李文亮的付出，以及網友「nomorepipe」在當天凌晨就快速上傳資料，讓疾管署及早警覺展開部署。真是功德無量，天佑台灣！

近有媒體亦報導，疫症爆發源的湖北省，有公務員揭竿入稟法院，追究湖北官員瞞疫責任，成為首位起訴政府防控疫情失誤的中國公民。

據起訴書資料，這位狀告湖北政府隱瞞疫情的第一人，名叫譚軍，是宜昌兒童公園管理處員工，亦是公務員。他向媒體表示，湖北省人民政府在武漢肺炎爆發之初，刻意隱瞞可以人傳人情況，繼續在1月11、12日在武漢召開兩會，以及在百步亭社區舉辦萬家宴活動，讓4萬多個參與家庭，暴露在感染危險之中，最終讓疫症隨兩項活動的參與者返回出發地而擴散，造成人命財產的巨大損失。

他指政府瞞疫的證據包括，湖北衞健委2020年1月11日發佈的通告稱，沒發現醫務人員感染、沒有人傳人。但是根據國家監察委3月19日發佈的《李文亮醫生情況調查通報》承認，武漢肺炎在2019年12月就已經發生並且有人傳人。譚軍已被西陵區分局國保大隊傳喚到派出所，要求他簽承諾書，不會再在網上發佈有關起訴書的資料、照片等，因為境外媒體對中共「不友好」。

法國C新聞網站（Cnews）近專訪因研究愛滋病毒獲得2008年諾貝爾醫學獎的呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc 一Montagnier），就表示，目前全球大流行的冠狀病毒（Covid-19）來自武漢一個實驗室。這個病毒被人操縱了，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾段愛滋病毒基因序列的小片段。並非是自然病毒，而是專業工作的結果，是分子生物學家做出來的，是一個特別精細的工作，可以說，像鐘錶匠一樣精細。 蒙塔尼耶教授表示，他不知道操縱這個病毒的人是誰，有什麼目的，他也不指控任何人。但他說，可能有人曾想做抗愛滋病的疫苗，把幾個愛滋病毒基因序列小片段加入到冠狀病毒的長段基因序列裡。

他說，在我們研究之前，一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。不過，隨着越來越多的研究結果提出這樣的想法，反對的聲音顯已比今年年初變少了。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天就報導，美國情治單位正在檢視疫情是源於病毒自然傳播，還是一場實驗室意外。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），亦在今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問，表示，針對病毒確切來源美方還沒有答案，但可以知道的是，病毒最初被發現的地點離武漢病毒研究所只有幾英里遠；美方了解該研究所歷史，它有中國首間生物安全第4等級（最高等級）實驗室，並進行高端病毒研究。

蓬佩奧指出：「最重要的是，他們（中國）尚未允許國際科學家進到實驗室，去評估那裡發生什麼事。」而追究責任的時間是會到來的，屆時追究的不會僅是疫情導致的問題，也會針對全面性問題究責。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）更報導指出，美國駐北京人員2018年1月起多次派人前往武漢病毒研究所，並在事後連發兩則外交電報示警華府，該研究所有安全、管理問題，旗下蝙蝠冠狀病毒研究恐引發類SARS大流行疾病。

從川普一週來一路追打譚德塞和WHO，還要停止金援，加以美淪為最嚴重的疫區，十分憤怒！昨晚（17日）更在推特上質問WHO，台灣早在去年12月底就向世衛提出警告，指出該病毒恐有「人傳人」風險，「為什麼WHO選擇忽視這份郵件？」，「為什麼只要是WHO提供的武漢疫情相關資訊都是不正確且誤導人的說法？」

川普復再批，疫情在今年2、3月開始肆虐蔓延全球，「到底為甚麼WHO要那麼久才能採取關鍵行動？」認為世衛的輕忽態度造成這次疫情這麼嚴重。

綜上簡述，不難看出，去年12月31日至1月11日，堪為台灣民主存亡關鍵時刻！若中共不隱匿疫情及時防控，或可有濟。唯師心自用，亦受各級幹部、台灣同路媒體，及聽命國台辦媒體等偏差、逢迎影響，誤判情勢，壓制疫情，欺瞞國際，期在11日能一舉成功，扶植韓爲代理人！所幸，老天有眼，讓蔡英文超高票連任！

而在「十天紅色風暴」期間，政府不計選情驚險，仍以人民健康福祉為重，府院部會超前部署，上下一心，終獲得今天國際社會的讚賞不絕，乃仁心德術所致，功不唐捐！

反言之，若是中共顛覆民主台灣陽謀得逞，韓國瑜當選（現連防疫都吊車尾），今天的台灣必不復民主台灣矣！

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