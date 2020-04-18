TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
專欄
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 專欄

自由限時批》中共隱匿疫情亦為介入台灣大選！

作者： 自由限時批
2020-04-18 16:58
 | 2020-04-18 16:58
Facebook Twitter LINE

李全無

人算不如天算！台灣2020大選驚濤駭浪，中共機關算盡，又隱匿疫情，不惜公開鼓勵台商、台胞及眷屬數十萬人，在1月11日前返台投票，暗助視「92共識」（習大大係指一國兩制）爲「定海神針」的韓國瑜當選。

如今因川普及各國一路窮追猛打，始將中共為介入台灣大選隱匿疫情的另一陽謀浮現，令人震驚！

中共從前年就已全方位「文攻武嚇」及其內應作「內外夾擊」（北京模式），一般皆知箇中統戰伎倆，不足為奇。但在去年9月至12月蔡英文選情緊繃之時，武漢軍方P4病毒實驗室却出了狀況，闖下滔天大禍！某病毒遺棄物汚染附近的野生動物市場，肇致有多起類似SARS病例發生，此被視為「發哨人」的武漢中心醫院急診科醫生艾芬，於去年12月底首先在微信上傳播疫情信息；而「吹哨人」李文亮就是因為轉發艾芬醫生發出的信息遭到警方訓誡。艾芬本人也遭到醫院領導和紀監部門嚴厲警告。但艾芬至今仍後悔沒有繼續吹響哨聲。

「人物」雜誌三月間曾對艾芬有一篇專訪，記錄了她的親身經歷，第一手的見聞，從醫生的角度，敘述了武漢疫情發生、發展、發現到公開的血淚陳述。文章出來後，立刻被中共宣傳部門緊急全網刪除。

近日媒體報導，中國國家衛生健康委員會（國家衛健委），在1月3日發出的重磅紅頭文件「三號文」，就要求，疫情防控工作期間，任何機構和個人不得擅自對外發布檢測結果。這份未刊登在官網上的文件，發文時間正是中央電視台連續兩天報導李文亮醫師造謠之際。

而中共內部資料亦顯示，國家衛健委1月2日前已知不明肺炎是類似SARS的冠狀病毒造成，中國也於3日通報美國。但習近平後來卻稱，他是到了1月7日才下令防控武漢肺炎疫情。

直到1月9日央視才公布武漢「不明原因肺炎」為一種新型冠狀病毒（中國新聞社是最早第一個稱呼「武漢肺炎病毒」）。之後，因為武漢、湖北召開人大、政協兩會，加以台灣大選1月11日投票，亦有刻意壓低通報病例。

此後，中共一連串的掩飾、延誤，及WHO譚德塞的「共犯」，竟在WHO網站1月5日刊登通告稱，中共當局報告中國湖北省武漢市發現不明原因的肺炎病例，但通告指「到目前為止，初步調查還沒有明確的證據表明，存在人與人之間傳播，也沒有醫務人員感染」。

對應武漢市衛生保健委員會從2019年12月30日起發布「不明原因肺炎」的緊急通知，到2020年1月7日習大大在政治局常務委員會上講話，便提出疫情防控要求，其中間隔8天；新華社等媒體的報導卻隻字未提及疫情。

直到1月20日鍾南山院士才公開確認病毒可人傳人，而習大大就疫情防控工作的批示，也間隔13天。隨後疫情方首次登上武漢最大的報紙《武漢晚報》的頭版。

至此，疫情一發不可收拾。在1月23日武漢封城後，疫情的發展便從中國擴散到全球，造成比兩次世界大戰更慘的災難，目前已高達全球累計212萬例 死亡逾14萬人。人神共憤！

若回溯時間序，李文亮醫生是於2019年12月30日在自己的微信與同行交流，認為出現類SARS，提醒同行注意保護。

中共內部資料顯示，國家衛健委1月2日前已知不明肺炎是類似SARS的冠狀病毒造成，中國也於3日通報美國。但習近平後來卻稱，他是到了1月7日才下令防控武漢肺炎疫情。（RUTERS）

2020年1月3日轄區派出所卻因其「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡。事後，他仍持續在第一線工作，到1月8日，李文亮接診了一位年長的青光眼患者。第二天，這位患者就發燒，並出現了肺炎的症狀。當時，李文亮就高度懷疑這位患者患的是這種新型肺炎。然不幸自己也於1月10日左右出現症狀，亦因病情嚴重進入加護病房觀察，1月31日確診感染新型冠狀病毒肺炎（2月1日通過微博公布）。2月7日官方通報李文亮於凌晨2時58分病逝，時年34歲。震驚中外，中共在飽受內外抨擊下，不得已找一堆人一起追封為「烈士」，仍受到各方諷評不已。

無獨有偶，去年12月31日凌晨在台灣八卦版，亦有一位PTT鄉民「nomorepipe」po了一篇標題為《〔問卦〕 武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染？》的文章，內容提到華南海鮮市場疑似出現類SARS個案，當時疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞及幾位防疫醫師注意到這篇po文，立即警覺有異常，也立即向中國查證，並在當日就通知世界衛生組織（WHO），成為搶先全球超前部署的契機！這篇po文後來還被封為「護國神文」，對照11日大選結果，可謂名副其實，否則後果不堪想像！

據羅一鈞表示，當天晚上確實注意到這篇文章，而且跟一般爆料不太一樣、可信度較高，根據外流訊息的截圖，可以看到已故醫師李文亮po出華南海鮮市場確診7例SARS的消息，並且揭露第一手檢驗報告及胸部電腦斷層，當下就感到十分異常，也難成眠，所以馬上上網找資料，並查證訊息原圖。

羅一鈞強調，感謝「吹哨人」李文亮的付出，以及網友「nomorepipe」在當天凌晨就快速上傳資料，讓疾管署及早警覺展開部署。真是功德無量，天佑台灣！

近有媒體亦報導，疫症爆發源的湖北省，有公務員揭竿入稟法院，追究湖北官員瞞疫責任，成為首位起訴政府防控疫情失誤的中國公民。

據起訴書資料，這位狀告湖北政府隱瞞疫情的第一人，名叫譚軍，是宜昌兒童公園管理處員工，亦是公務員。他向媒體表示，湖北省人民政府在武漢肺炎爆發之初，刻意隱瞞可以人傳人情況，繼續在1月11、12日在武漢召開兩會，以及在百步亭社區舉辦萬家宴活動，讓4萬多個參與家庭，暴露在感染危險之中，最終讓疫症隨兩項活動的參與者返回出發地而擴散，造成人命財產的巨大損失。

他指政府瞞疫的證據包括，湖北衞健委2020年1月11日發佈的通告稱，沒發現醫務人員感染、沒有人傳人。但是根據國家監察委3月19日發佈的《李文亮醫生情況調查通報》承認，武漢肺炎在2019年12月就已經發生並且有人傳人。譚軍已被西陵區分局國保大隊傳喚到派出所，要求他簽承諾書，不會再在網上發佈有關起訴書的資料、照片等，因為境外媒體對中共「不友好」。

法國C新聞網站（Cnews）近專訪因研究愛滋病毒獲得2008年諾貝爾醫學獎的呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc 一Montagnier），就表示，目前全球大流行的冠狀病毒（Covid-19）來自武漢一個實驗室。這個病毒被人操縱了，來自蝙蝠的病毒中，被加入了幾段愛滋病毒基因序列的小片段。並非是自然病毒，而是專業工作的結果，是分子生物學家做出來的，是一個特別精細的工作，可以說，像鐘錶匠一樣精細。 蒙塔尼耶教授表示，他不知道操縱這個病毒的人是誰，有什麼目的，他也不指控任何人。但他說，可能有人曾想做抗愛滋病的疫苗，把幾個愛滋病毒基因序列小片段加入到冠狀病毒的長段基因序列裡。

他說，在我們研究之前，一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。不過，隨着越來越多的研究結果提出這樣的想法，反對的聲音顯已比今年年初變少了。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天就報導，美國情治單位正在檢視疫情是源於病毒自然傳播，還是一場實驗室意外。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），亦在今天接受電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問，表示，針對病毒確切來源美方還沒有答案，但可以知道的是，病毒最初被發現的地點離武漢病毒研究所只有幾英里遠；美方了解該研究所歷史，它有中國首間生物安全第4等級（最高等級）實驗室，並進行高端病毒研究。

蓬佩奧指出：「最重要的是，他們（中國）尚未允許國際科學家進到實驗室，去評估那裡發生什麼事。」而追究責任的時間是會到來的，屆時追究的不會僅是疫情導致的問題，也會針對全面性問題究責。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）更報導指出，美國駐北京人員2018年1月起多次派人前往武漢病毒研究所，並在事後連發兩則外交電報示警華府，該研究所有安全、管理問題，旗下蝙蝠冠狀病毒研究恐引發類SARS大流行疾病。

從川普一週來一路追打譚德塞和WHO，還要停止金援，加以美淪為最嚴重的疫區，十分憤怒！昨晚（17日）更在推特上質問WHO，台灣早在去年12月底就向世衛提出警告，指出該病毒恐有「人傳人」風險，「為什麼WHO選擇忽視這份郵件？」，「為什麼只要是WHO提供的武漢疫情相關資訊都是不正確且誤導人的說法？」

川普復再批，疫情在今年2、3月開始肆虐蔓延全球，「到底為甚麼WHO要那麼久才能採取關鍵行動？」認為世衛的輕忽態度造成這次疫情這麼嚴重。

綜上簡述，不難看出，去年12月31日至1月11日，堪為台灣民主存亡關鍵時刻！若中共不隱匿疫情及時防控，或可有濟。唯師心自用，亦受各級幹部、台灣同路媒體，及聽命國台辦媒體等偏差、逢迎影響，誤判情勢，壓制疫情，欺瞞國際，期在11日能一舉成功，扶植韓爲代理人！所幸，老天有眼，讓蔡英文超高票連任！

而在「十天紅色風暴」期間，政府不計選情驚險，仍以人民健康福祉為重，府院部會超前部署，上下一心，終獲得今天國際社會的讚賞不絕，乃仁心德術所致，功不唐捐！

反言之，若是中共顛覆民主台灣陽謀得逞，韓國瑜當選（現連防疫都吊車尾），今天的台灣必不復民主台灣矣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.