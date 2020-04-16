自由開講》世界衛生組織不該沒有台灣

張武修

世界衛生組織如何處理去年12月31日台灣疾病管制署（Taiwan CDC）所送的資料？

台灣雖然在2006年曾宣稱提前落實新版的《國際衛生條例》，並告知世界衛生組織，但是台灣從1972年後便不再是世界衛生組織的會員，在2009-2016年雖曾經在這幾年間、在每年5月世衛大會開會一星期左右之間具有「有限度」觀察員身分，台灣和世衛的關係仍然僅是非正式、非體系，雙方並未有法定的權利義務；再加上中國多年來一直強力管控台灣和世衛的任何接觸，造成世衛與台灣也很可能未曾有過簽約或正式換文。

因此台灣跟世衛的關係，在雙方沒有任何法令或正式法律行為之下，互動當然是不確定且不可預期、不具約束力的。有非常多在世衛內工作的國外朋友與台灣的專家，即使在專業上互相友好，一旦碰觸較正式的組織溝通，僅能以個人友誼進行，限縮在非正式的互動。

世界衛生組織祕書長譚德塞。（路透）

也就是說，過去20多年來，台灣衛生主管的努力，還未能影響世界衛生組織與台灣建立正式的關係，世界衛生組織對於台灣的參與向來極為迴避低調，甚至可以置之不理，或不優先處理，甚至半信半疑；而台灣疾管署即使有重大的發現，也沒有足夠強度的立場去要求世衛組織正式或優先回應，甚至只是進行確認和溝通。

以去年12月31日疾管署電子郵件發給世衛組織的過程，可以想見，世衛漏接的機會太高了。再加上當下中國官方正為中國國內的疫情頭痛，並且強力阻擋李文亮等當地醫師所發出去的疫情警訊，當然更不可能同意世界衛生組織回應或確認任何台灣發出的訊息，就這樣錯過了最早一個能夠讓世界各國即早對武漢肺炎有所準備的警訊。

這樣的疏漏，是長期制度面缺陷所造成，世衛，和多年阻礙台灣參與世衛的中國政府要負最大的責任。

世衛這類失能，如果發生在一個一般、較落後或者與中國疫情不相關的議題上，或許損害不會太大。不幸的是，世衛完全不了解台灣的疾管署對於中國內部疫情能夠提供比任何其他國家的還更重要的訊息，這是世界各國要從這一次慘痛的教訓中，深刻學習的。換一個角度，也是台灣的醫療衛生體系能夠給世界最大的貢獻之一。反之，如果台灣被獨裁不透明的中國擴大管轄，自由民主的台灣能夠提供文明世界的衛生健康貢獻，將平白損失。

（監察委員）

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