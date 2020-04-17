Lin bay 好油》錢多不愁：加碼往三兆邁進的老農津貼

過去也有不少學者提出關於農保的改革方案，希望消除這種不正常的結構，讓相關保險正常化，擔心政治上影響太大，也有許多類似落日條款的建議。農保及老農津貼的改革是一個歷史共業，且問題高度複雜，雖然困難，但還是必須做，至少要往改革的方向前進。

Lin bay 好油

行政院通過的《農民退休儲金條例草案》，可能近期將在立法院審議，這個農民退休儲金由兩個部分組成：一個是基本保障的老農津貼；一是新加保障，如勞退新制的農民退休儲金。其中這個儲金保障如果月繳1428元，投保30年，年滿65歲，一個月可以領到2.6萬，聽起來這個制度超棒的，繳少少領多多，但天下有白吃的午餐嗎？當然沒有，這麼好的退儲金制度當然是建立在錢坑之上，農委會雖然說政府一年只要多支出10億就可以辦成，但整個制度的執行起來，政府支出的部分不只是一年10億，三十年300多億這個數字，實際上要支出的部分高達兩兆。

（圖：取自陳吉仲臉書）

為什麼是兩兆？

目前老農津貼政府一年支出就要550億，每四年調整一次，每次增加約30億，農委會自己的文宣都假設30年後將漲到一個月10,332元，若以現在請領人數來計算，一年要支出達770億元，30年下來支出將達兩兆。

但老農津貼根本不基本，因為它的法源是《老年農民福利津貼暫行條例》，一個為政策性買票建立的暫行條例，過去因為這個暫行條例國庫已支出近一兆了，未來難道還要因為這個「暫行條例」再支出2兆嗎？民進黨政府自詡為改革者，現在更有817萬廣大民意的支持，面對過去遺留下來的歷史共業不思改革，反而要變本加厲的發補貼，真的愧對一直以來相信民進黨的支持者。

最需要被改革的農保

農保的全名為「農民健康保險制度」，過去農民沒有健康保險，才開創農保來照顧農民的醫療跟健康，所以當然沒有設定投保年齡的上限。但在全民健保推動後，照理說農保應該要退場，因為農保醫療保障的部分已經劃入全民健保，而生育、身心障礙、喪葬的部分則應該要有類似勞保的職業保險制度來承接，但過去政府的不作為，使得農民成為一個不健全的畸形制度，繳得少領得多，含健保的部分半年繳不到500元，比健保掛在公所一個月還便宜，30年還繳不到3萬元，但死亡就能領到153,000元的喪葬補助，政府每年都要虧損40多億，到現在累積已虧損近2,000億。

而其中最需要被改革的部分就是農保及其衍生的老農津貼，結果民進黨政府不但不加快改革速度，反而在農保及老農津貼的基礎下，繼續加碼，毫無財政紀律可言，而在野黨也無力監督。農保因為問題叢生，更應該成為改革的目標，而不是以農保為基礎胡亂發錢，討好有農保資格的人及部分假農民。

農保因為問題叢生，更應該成為改革的目標，而不是以農保為基礎胡亂發錢，討好有農保資格的人及部分假農民。（圖：本報資料照）

農保的結構性問題

農保的結構性問題非常多，本文只羅列出部分，相關的研究，國內許多學者都有提出。

1. 可投保人的爭議

農業是產業之一，不是只在田裡面生產才稱做農業，運銷、整理、包裝、洗選等也是農業的一部分，但目前只有有田間的勞動者的是農民，許多一樣是農業工作者卻被排除在外，只能自己找工會投勞保，但最大的問題在於假農民因為老農津貼產生的利益而投保農保。老農津貼從開辦後一年40多億的預算，迅速膨脹到一年500多億，就是因為利益太好，讓假農民蜂擁投保，過去也因此被監察院糾正。

舉例來說，如果你有一塊農地，找人來耕種或是租別人，收成之後帳進到農會的戶頭，地主再把錢轉給實際耕作者，只要如此累積起兩年的紀錄，再加上實際申報的非農業所得不到台幣50萬（只要都不做申報的工作就好），如此就能申請農保，享受農保的低保費及未來可領取的老農津貼。

2. 保費結構不正常

農保的投保薪資只有一個：10,200元，現在連法定最低薪資都已經是23,800元了，從事農業薪水只有10,200元，真的能活下來嗎？更特別的是，農保的主管機關不是農委會，而是內政部，內政部每年要補貼40多億的保費，過去也曾經要求調漲保費，但執政者認為調漲保費將得罪農漁民，會喪失選票，所以不敢改，因此使得農保的虧損越來越大。也因為這種定額保險的結構，不管是富農還是貧農，繳的都一樣多，有些養地收租領補貼的富農，一樣可以享受到福利。

3. 農會審查的合適性

農保資格的審查主要由地區農會負責，但農會是公益型的人民團體，由一個人民團體代為執行公權力，做資格審定的工作，加上農會又以服務農民為宗旨，自然在資格審定上容易出現認定寬鬆的現象，使得部分有關係的人可以輕易取得農保的身份，領取相關福利。

台灣農業需要改革農保，而不是大撒幣政策

中正大學陳琇惠教授曾經做過一個表格，目前已在請領老農津貼的人，一年自付額只有936元，可以涵蓋健保，而政府花在他身上的補貼約是92,571元，本益比是98倍，這是2012年所做的研究，若以今年來看，老農津貼的部分已經是90,600元，算起來本益比達到105倍，不但繳的少領的多，而且是越領越多，這樣的制度難道不需要改革嗎？還是要在這樣的制度下，繼續加碼撒幣？

（中正大學陳琇惠教授製表）

過去也有不少學者提出關於農保的改革方案，希望消除這種不正常的結構，讓相關保險正常化，擔心政治上影響太大，也有許多類似落日條款的建議。農保及老農津貼的改革是一個歷史共業，且問題高度複雜，雖然困難，但還是必須做，至少要往改革的方向前進，在原本奇怪的結構上繼續加碼發放福利、繼續大撒幣，根本是走回頭路，只會造成未來問題更無解，過去已經花了快一兆了，未來真的要繼續發2兆嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法