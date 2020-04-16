自由開講》何晶為何自貶人格？

陳啟濃

新加坡總理夫人何晶，對於台灣捐口罩，只淡淡回應「Err..」，對台灣日前零確診，更是戲謔地表達「good show」，又以深具惡意的內容介紹蔡英文總統，很會利用網軍的報導，殺人不見血。

身為一國總理夫人，表現出的種種傲慢、機巧與不屑，讓人頗為遺憾。

何晶出身商人世家，學歷出眾，工作表現又不凡，是十足的「人生勝利組」。只是這樣傲人的背景，除了貢獻給國家，本該是讓世界尊重的不凡人物。對台灣的出言不遜，只是自貶人格，不會替自己加分。

新加坡總理夫人何晶。（歐新社）

或是用另一角度思考，正如WHO秘書長譚德賽，所有的言行都為了配合中共的需要演出，都為了討好中共而出招；何晶的近日言行，難免讓人懷疑政治動作的意義太深，是在打台灣給中共看嗎？新加坡有求於中共？所以藉總理夫人的小動作來表達，獲取中共的笑臉相迎。

譚德賽的敗德言行，導致海內外台灣人的大團結，世界各國的眼光也很務實，因為中共的醜陋面目，國際社會已經漸漸認清，對於中共的同路人譚德賽，自然也是共同聲討。

至於何晶如果背離國際正義，貶損台灣的奉獻，只為討好中共，恐怕會讓自己失格，甚至誤判形勢，徒讓國際社會貶低新加坡。

（水里國中校長）

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