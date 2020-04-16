自由開講》美國抵制世界衛生組織，有利臺灣

林瀚城

美國總統川普昨日宣佈將停止對世界衛生組織的捐款，這對世界衛生組織而言無疑是一大打擊。歷年來，美國對世界衛生組織的捐款都名列首位，世界衛生組織得不到這一超級金主支持，日後業務操作上必將困難重重，至少在資金調度上必將捉襟見肘。

雖然世界衛生組織秘書長譚德賽放低姿勢回應表示，美國一直是世界衛生組織堅定且慷慨的友人，他對川普的決定「感到遺憾」，將尋求其他資金來源以填補財政缺口，好讓「遏阻疫情的努力」不至於中斷，還呼籲世界各國「團結一致戰勝冠狀病毒大流行」。

川普總統作此一決定，主要針對譚德賽自從武漢肺炎爆發以來，一路袒護中國對疫情的處置方式，遲遲不肯將中國實際疫情公諸於世，也未善盡世界衛生組織的義務，即時向國際宣告疫情的嚴重性，提醒其他國家及時加強防疫、抗疫，導致世界遭受如此重大災難的不滿。

美國總統川普（左）因不滿世衛處理武漢肺炎失職失能，宣布中止金援WHO。右為世衛組織秘書長譚德塞。（本報合成）

我國此次處理武漢肺炎的成效獲得國際普遍讚揚，負責防疫的指揮官及數以萬計的醫護人員的辛勞功不可沒。但無可否認的，2003年SARS的經驗，促使政府部門能超前佈署，使災情降低到最小。美國停止對世界衛生組織資金捐獻，固然是對世界衛生組織功能不彰、未能盡責的最快、最有效的懲處方法之一，若同時能聯合其他國家，要求調查中國在武漢肺炎的實際災情，實際確診人數、實際死亡人數，則可對日後國際上對類似傳染疾病的處置提供正確資料，避免再度遭到無妄之災。

遺憾的是，臺灣在世界衛生組織無能、失能的態勢下，不但無法盡己之力對世衛提出建言、對國際提供寶貴的抗疫經驗，還被譚德賽毫無事實根據地公然指責我國「涉及種族歧視、漠視黑人」的無端指控，這一嚴重的莫須有指責，全國人民都應奮起抗議。除了昨天的《紐約時報》集資啟事之外，應趁國際社會普遍對譚德賽不滿的情況下，加強聯合友好國家，及其人民群起表達對譚德賽循己之私，嚴重失職的指責。以臺灣對抗武漢肺炎的成效，也許對台灣加入世界衛生組織能有加分效果。

（商）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；請勿一稿多投，錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法