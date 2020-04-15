自由開講》「更名」與「正名」不需要豬隊友

◎翁達瑞

華航載運援外物資到友邦，由於機身的塗裝，被誤認為這批物資來自中國。華航更名，甚至中華民國正名，再度成為眾所矚目的議題。這兩件事情牽連甚廣，民進黨政府必須小心因應。最怕的是，有人大剌剌的在立法院連署，要求更名與正名，成為一群「有勇無謀」的豬隊友，最後成事不足、敗事有餘。

荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，不過華航掛布上的「China Airlines」字樣再次引起民眾不滿，疾呼華航應改名為「Taiwan Airlines」。（取自荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

華航更名不只是重新塗裝機身而已，還牽涉到「航權合約」與「航班代碼」的更動。這兩者都需要其他國家的支持與合作，而中國的打壓與阻撓也可以預見。至於中華民國的正名，更牽涉到更多「國際政治現實」與「國內認同分歧」，難度也更高。

雖然華航「更名」與中華民國「正名」兩者都有極大的困難，但這不表示民進黨政府可以什麼都不用做，因為「China Airline」與「Republic of China」這兩個名稱，在國際上造成許多混淆，讓台灣深受其害。要繼續「保持現狀」，也有實務上的困難。

民進黨政府可以做、也應該做的，就是在「保持現狀」與「更名正名」之間，找出第三條可行的途徑，盡量降低「China Airline」與「Republic of China」這兩個名稱對台灣的傷害。

儘管華航更名有障礙，交通部還是有其他作為。最簡單的，就是重新塗裝機隊的外觀，用「An Airline from Taiwan」當識別，把「China Airline」的字體縮小，放在比較不顯眼的地方。除了機身之外，華航的其他公司識別，如廣告與文具，也都可以遵循相同的模式更改。

上述的修改，沒有牽涉到「國際航權」與「航班代碼」的更動，但可以有效排除「China Airline」所造成的混淆。

至於中華民國正名為台灣共和國，面對的障礙更多，包括國際的承認、兩岸現狀的改變，甚至國內統派勢力的杯葛。到最後，可能正名不成，反而讓民進黨政府遍體鱗傷，讓台灣在國際間再度被定位為「麻煩製造者」。

雖然正名為「台灣共和國」有障礙，但外交部一樣有變通的作為。最直接的，就是將護照封面的英文「Republic of China」移除，但仍然保留「中華民國」的中文，以及「Taiwan」的英文。其他的政府文書與招牌，也遵循「中華民國台灣」的表述，只不過中華民國用中文，但台灣用英文表述。

這個簡單國名表述變更，可有效防止不必要的誤解。台灣人在進入他國海關時，不會再被誤認為來自中國，也不會再遭受海關人員的刁難。

台灣的國際處境艱困，民進黨政府應運用更多的智慧閃躲障礙，在幫台灣找出一條可行的出路。至於那些大張旗鼓主張「華航更名」或「中華民國正名」的人，只不過是「有勇無謀」的豬隊友。

（美國大學教授）

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