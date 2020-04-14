全面真軍》不斷炒作防疫話題卻不停失分的民眾黨！

柯文哲跟民眾黨都有著相同的功利氣息，民眾黨內沒有足夠的人才也已經逐漸被大眾所了解。面對防疫，扯後腿的人將會被民眾看到、只圖個人利益的人也將會被民眾所捨棄。

全面真軍

這一陣子，大家或許都有點不習慣，因為柯文哲持續幾年每天早上的「鯊魚餵食秀」停止放映，而「柯氏逐字稿」的後續花絮也隨之變少。柯文哲看起來退到二線，避免自己的嘴巴又不小心擦槍走火說出在防疫期間不得體、不得宜的話，讓已經跌落低谷的個人及民眾黨民調繼續探底。事實上也是因為柯文哲同時扮演市長以及黨主席的雙重身分，使得他的包袱越來越多，發言也因此較為小心。

政二代部隊持續荒腔走板

然而交給民眾黨團或那群政二代發言人們自由發揮似乎也沒有比較好。前有民眾黨團要求「換時中」被柯文哲切割說那只是黨團的想法，自己還是「擁護中央政府」。接著又有佔用原委會職缺借調到秘書處的市府副發言人林珍羽演出那齣預購口罩抽不到籤的笑話，這讓我們看到了柯文哲可以將原本給原委會的職缺任意使用，隨便酬庸給一個不懂原民事務、沒有媒體專長、沒有常識、說話不經查證的「政二代」，看看林珍羽的學經歷，我們就能確知她獲得這個職缺最大的原因是因為背景良好。

日前台灣民眾黨前發言人林珍羽（左）在同事臉書留言抱怨，「預購兩次都沒有抽到」，被網友截圖痛批造謠、散播疫情謠言。（資料照）

除了林珍羽外，陳思宇在2019年的士林北投選戰中被大眾看破手腳，那一句「阿北我在中央等你」，除了讓大家等著看笑話之外，也點破了當時柯文哲想要進軍大位的心，無疑對當時柯黨一派的聲勢有所影響。事實上無論是選舉前後或今時今日，陳思宇表現出來的態度都不是讓選民會喜歡的那種，EQ不高、發言不妥都讓她難以大用。她近來密集的臉書發文，對民眾黨也沒有加分作用。

民眾黨的發言人群還有曾任職於仟和億（新黨楊世光經營，遭中國上海警方指控詐欺）的楊寶楨，楊表示她與詐騙全然無關。另外還有黃珊珊從小看大，曾就讀真理大學法律系，現就讀國立臺灣大學國發所的高材生陳宥丞。從以上精美的名單，看來無論是民眾黨團或是那人數眾多的發言人們，都無法讓柯文哲安然躲在二線避風頭，反而時不時需要出來善後或切割。

事實上無論是選舉前後或今時今日，陳思宇（左）表現出來的態度都不是讓選民會喜歡的那種，EQ不高、發言不妥都讓她難以大用。她近來密集的臉書發文，對民眾黨也沒有加分作用。（資料照）

針對口罩的一連串攻擊

不知道是看不下去自己子弟兵們的表現，想要親自出來示範，還是按耐不住寂寞，沈寂一段時間的柯文哲終於又按耐不住性子回到第一線對陳時中開砲：先是批評台灣口罩產量一天達1500萬片，應該一天1片，一次可以買28片才對，質疑「難道週末不用呼吸？」，似乎忘了自己在2月的時候批評政府不要盲目擴廠。如果當時沒有擴廠，那麼現在要怎麼發出這個數量的口罩？如果不增加口罩產量，依柯文哲邏輯可能台灣人連週間也不用呼吸了。柯文哲沒有遠見不要緊，至少要能夠先承認自己兩個月前說錯，再來喊說要一天一個口罩。

一天一個的「加蔥」手法沒有成功地引起大眾的反應，柯文哲退而求其次的「獻策」要28天18片，其實這就是減少購買的次數，但大眾的反應依然冷淡，這個訴求也沒有幫他拉回頹勢。同時，民眾黨高虹安開炮質疑政府有7600萬個口罩「消失」來火力支援，民眾黨的二代部隊也立刻跟進質疑。然而這個議題在4月10日陳時中口頭說明、4月13日拿出數據解釋後一瞬間灰飛煙滅。

眼看這些戰場無法獲得迴響，柯文哲又想到一招「智慧口罩販賣機」。

台北市政府與衛生福利部及中央健保署合作，共同推動「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右2）、健保署長李伯璋（右1）與台北市長柯文哲（左2）11日出席系統上線記者會，親自試用口罩販賣機。（資料照）

口罩販賣機上線表現不如預期

柯文哲在此之前就曾經推出過校園智慧販賣機，現在又在「口罩3.0」開放超商領取口罩前夕，嚷嚷著自己看到一堆人排隊在買口罩就受不了，並急著推出3台實名制口罩販賣機出來秀一下，並宣佈將於下週在12個行政區佈點。結果，口罩販賣機第一天上線的結果是，除了還是引來排隊的人潮外，與健保局間的連線設計還出問題，丟了70幾筆健保資料。此外，每台口罩販賣機旁還是要有保母顧著機器，除了無法緩解排隊問題外，還比利用既有通路多了人力成本，更出現可以重複購買口罩的系統漏洞。面對記者對如此種種問題的提問，柯文哲只回答了一句「喔！」不知道看到大家去藥局排口罩會「受不了」的柯文哲，看到自己力推的口罩販賣機的表現受不受得了？

柯文哲一直想要證明他是個不輸給陳時中的作戰指揮官，他仿效中央疫情指揮中心一樣開設記者會，社群軟體的發文更幻想自己就是疫情指揮官一般，對政府的防疫政策不斷要求加碼。而這次粉墨登場的智慧口罩販賣機，更是柯文哲壓寶的秘密武器。

北市政府與中央合作推出口罩販賣機，先在信義區健康服務中心試辦，12日正式上線，民眾大排長龍，13日下午3時左右也有排隊人潮。（中央社）

非常喜歡販賣機的柯文哲

讀者或許會有個疑問，為什麼柯文哲這麼執著於智慧販賣機？先前有校園智慧販賣機，這次又把智慧口罩販賣機當成自己可以逆轉劣勢的神兵利器。這就要提到柯文哲過去包裝的人設了：注重效率、強調SOP、科學化管理。記得柯文哲在YouTube頻道推出過的「這就是科學」嗎？雖然不知所云被戲稱為「柯學」，但確實也替柯文哲得到特定族群的喜愛。有一個數據是，對柯文哲支持度較高的族群為35至54歲單身理工男性，而這也反映在民眾黨在新竹的較高支持度。故推出帶有（柯文哲想像中）科技感的智慧口罩販賣機，便成了一項重要的「阿北政績」。

然而，這項政策顯然沒有經過專業評估。我們就先不提系統未經測試急就章上架所造成的亂象了。試問，相較於中央政府推出的「口罩3.0」可以在加起來上萬的便利超商、全聯等通路領取口罩，柯文哲究竟要設置多少智慧口罩販賣機才能發揮多大分流作用？在「口罩3.0」推出後，排隊人潮本可預期大幅緩解，而且是利用既有通路提供服務；相較之下，智慧口罩販賣機除了需要重新佈點，有購買機器以及設置機電設備等建置、系統維護成本外，根據北市府的說法，還要有個保母顧著販賣機來避免民眾持多卡購買，比既有通路還多了人力成本。更別提日後若疫情結束沒有像現在人人購買口罩的需求，那些智慧口罩販賣機又將何去何從？是否造成浪費？真不知這政策到底高明在哪裡。難不成要將「口罩3.0」推出後排隊人潮緩解說成是智慧口罩販賣機的功勞？

難不成要將「口罩3.0」推出後排隊人潮緩解說成是智慧口罩販賣機的功勞？圖為智慧口罩販賣機。（中央社）

民眾黨沒有拉抬柯文哲

柯文哲在去年籌組民眾黨後，個人聲勢沒有成功的被拉抬，反而是有點左支右絀。要不是民眾黨去年在不分區上有一定的斬獲，柯文哲應該會覺得賠了夫人又折兵。事實上民眾黨在籌組後銀彈看來一直不虞匱乏，然而表現卻不如預期。民眾黨團在立法院並沒有打出相對應的專業度，反而有時候的發言頻頻招來攻擊。民眾黨各種花邊也讓柯文哲應付的很辛苦，近日更傳出蔡壁如將戶籍遷往高雄，可能有意競逐高雄市長補選。蔡壁如若參加選舉，應該會讓柯文哲受到新的一波打擊，蔡壁如說話並不討喜，且也沒有醫生的光環護體，若面對上強敵絕對等著被邊緣化。

民眾黨各種花邊也讓柯文哲應付的很辛苦，近日更傳出蔡壁如將戶籍遷往高雄，可能有意競逐高雄市長補選。（中央社）

今年台灣的第一目標是防疫，這也是全球最重要的事情。所幸台灣到目前為止做的很努力、人民也團結配合，因此有一定的成果。對柯文哲以及民眾黨而言，今年是重要的拉抬聲勢年，若今年聲勢沒有拉抬，沒有建立起強而有力在野黨的形象，很有可能迎接來泡沫化的結局。若民眾黨沒有成功拉抬，柯文哲在2022後將會失去話語權，2024對他來說也是一場夢。看到這邊我們可以知道，柯文哲對於眼前的防疫、眼前的市政都不是他的第一要務，因此他可以廉價的批評防疫中尚稱合理的作為，也急著推出智慧口罩販賣機來展現作為，但他只是為個人眼前的利益而努力，並不是圖整體的利益。柯文哲跟民眾黨都有著相同的功利氣息，民眾黨內沒有足夠的人才也已經逐漸被大眾所了解。面對防疫，扯後腿的人將會被民眾看到、只圖個人利益的人也將會被民眾所捨棄。

本文經授權轉載自全面真軍 不斷炒作防疫話題卻不停失分的民眾黨！

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