太平洋島嶼國家》哈瓦那醫生：古巴對太平洋島國的醫療援助

古巴與台灣均位在世界強國的鄰近海域，古巴北有美國對其威嚇，制裁，而台灣則受到中國因素影響。在美國經濟制裁下，古巴在太平洋上推廣醫療外交，賺取醫療外匯；台灣卻在中國杯葛下，無法參加「世界衛生組織」，反而造就了台灣在太平洋上呈現高度的醫療成果，賺取醫療聲譽。

林廷輝

武漢肺炎爆發迄今，台灣在太平洋上的四個邦交國（帛琉、馬紹爾群島、諾魯與吐瓦魯），由於位處偏遠地帶，人口稀少，交通不易，目前感染人數仍維持在零，而帛琉境內原本有疑似個案，也在台灣醫療資源的協助下進行檢驗，最後呈現陰性而非武漢肺炎。患難見真情，在帛琉駐聯合國常駐代表歐萊．鄔露彤（Ngedikes Olai Uludong）在推文上指出，帛琉向全世界求助，卻沒有國家回應，只有台灣願意援助。由於新光醫院長年與帛琉合作，2007年雙方建構起行動醫療團的模式，2013年簽訂健保轉診合約，迄今平均每天有5至7位帛琉民眾在新光住院，累計帛琉急重症病患來台已逾3,000人次。此次武漢肺炎疫情，新光醫院也立即提供帛琉相關醫療資源。

除了新光醫院與帛琉的合作外，台北雙和醫院與馬紹爾群島，中山醫學大學附設醫院與吐瓦魯，台中榮民總醫院與諾魯，如果再加上過去負責索羅門群島的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及負責吉里巴斯的馬偕醫院等，台灣在太平洋上經營十多年的醫療外交成效，已逐漸被凸顯出來。

中國則在武漢肺炎發生後，也提供太平洋島國協助，不過僅限於醫療物資，例如提供巴布亞紐幾內亞2000套檢驗試劑組、口罩與護目鏡，但巴國衛生部檢測出一例呈現陽性的病患，其所採用的還是澳洲提供的檢測設備；中國也提供索羅門群島30萬美元的協助，但限定只能向北京的生技公司華大基因（BGI）採購設備，至於吉里巴斯、萬那杜、東加王國與法屬波里尼西亞，中國都有安排船舶或貨機將檢驗試劑與醫療用品運抵這些島國。

新光醫院長年與帛琉合作，迄今平均每天有5至7位帛琉民眾在新光住院，累計帛琉急重症病患來台已逾3,000人次。此次武漢肺炎疫情，新光醫院也立即提供帛琉相關醫療資源。（圖：帛琉大使館）

古巴對太平洋島國的醫療援助

但要說長期涉入太平洋島國的醫療協助與訓練，就必須注意到古巴的角色。2008年9月，古巴與太平洋島國在哈瓦那（Havana）舉行首屆「古巴與太平洋島國部長級會議」（Cuba-Pacific Islands Ministerial Meeting），不過島國方面僅有十國參加，包括吉里巴斯、吐瓦魯、諾魯、索羅門群島、斐濟、東加王國、萬那杜、薩摩亞、密克羅尼西亞聯邦、巴布亞紐幾內亞等，另有四國缺席，當中包括與美國關係密切的帛琉及馬紹爾群島，與紐西蘭仍存在「自由聯合」（free association）關係的庫克群島與紐埃。會中古巴承諾將協助太平洋島國面對氣候變遷，與會部長們也討論雙方在醫療、體育與教育方面的交流。

至於古巴在大洋洲有三個駐外館處，一個是在紐西蘭威靈頓的大使館，不過紐西蘭並未在哈瓦那設立使館，對古巴外交業務由紐西蘭駐墨西哥大使館兼管，另一個館處是位於澳洲雪梨的總領事館；第三個是2017年5月才在斐濟蘇瓦（Suva）設立使館。然而，古巴在1983年與萬那杜、2002年與諾魯、2003年與索羅門群島、2009年2-3月間與斐濟、薩摩亞、東加王國、2019年與密克羅尼西亞聯邦等國建立外交關係，2011年4月，索羅門群島對外表示將在古巴設立大使館，2013年正式派任布羅（Simeon Bouro）為首任大使，成為唯一在古巴設立外交使館的太平洋島國。

2008年，古巴派遣醫生至索羅門群島、萬那杜、吐瓦魯、諾魯與巴布亞紐幾內亞服務，萬那杜則有17名醫學院學生在古巴學習，古巴也提供斐濟醫生訓練的機會，同年9月，15名古巴醫生前往吉里巴斯；此外，同年也有64名太平洋島國學生（25名索羅門群島學生、20名吉里巴斯學生、2名諾魯學生、17名萬那杜學生）前往古巴就讀醫學科系，其後人數已達到200多人。2008年10月，古巴醫生也開始在吐瓦魯駐點行醫；2011年7月後，澳洲發覺古巴的醫療能量不容小覷，也開始與古巴政府接觸，探討雙方在太平洋進行醫療合作的可能性。

長期涉入太平洋島國的醫療協助與訓練，就必須注意到古巴的角色。（https://nilepost.co.ug/）

古巴交好太平洋島國的戰略意圖

一、期盼島國在聯合國內支持古巴抗美立場

雖然古巴與太平洋島國均屬島國，但遠在加勒比海，與太平洋海域距離過遠，且太平洋島國屬於美、紐、澳三國勢力範圍，冷戰時期，前蘇聯除了與吉里巴斯有短暫的交好之外，在西方民主勢力固守太平洋島國下，共產主義並未在這個地區擴散，自然古巴的行動，美、紐、澳等國眼中也不會「赤化」這個地區。不過，自從冷戰結束後，古巴在這個地區活動，更多的是透過氣候變遷議題，來尋找與島國之間的共通性。而醫療人員的培訓，對古巴來說，更是人道救援下的重要利器，這也得以增加古巴在聯合國內友好聲量，特別是面對美國的外交制裁。

雖然美國前總統歐巴馬後期與古巴改善關係，但在川普總統上台後，兩國關係再次陷入僵局。從2012年開始，古巴成為「太平洋島國論壇」峰會會後對話夥伴國，2018年9月諾魯主辦「太平洋島國論壇」峰會，古巴副外長西拉（Rogelio Sierra）率領代表團參加論壇會後對話會議，特別在致詞時再次感謝太平洋島國對古巴的協助，在聯合國大會支持譴責美國封鎖古巴經濟的措施，由於美國的制裁，造成古巴經濟發展受到限制，這已造成違反國際法、侵害國際貿易普遍接受的規則。

二、醫療外交與賺取外匯

由於古巴受到美國及國際社會制裁，而醫療行為的人道救援事業，除了不會受到經濟制裁外，更可以賺取外匯，來彌補古巴經濟不足之處。例如，太平洋島國長期也受到聯合國相關機構，特別是「世界衛生組織」（WHO）或是「亞洲開發銀行」或是紐、澳等國的援助，而援助經費當中有關醫療的部分，倘島國求助先進國家毫無回應下，古巴就是島國最佳的選擇。古巴協助島國培訓醫藥人才，除了古巴政府提供微薄的獎學金外，大部分島國政府提供的經費，也是來自國際組織或援助國的支持。

此外，同為島國的古巴，深知太平洋島國的疾病特殊性，特別是糖尿病居多，因此，古巴糖尿病的特效藥Heberprot-P在太平洋島國之間非常盛行，而購買藥品的經費，也可能來自國際社會，透過間接賺取外匯的方式，讓古巴在受到經濟制裁的當下，國家至少能透過醫療產業維持收入。

古巴受到美國及國際社會制裁，而醫療行為的人道救援事業，除了不會受到經濟制裁外，更可以賺取外匯，來彌補古巴經濟不足之處。圖為古巴醫師抵達米蘭爲義大利提供醫療協助。（AP）

古巴與太平洋島國的未來

一、斐濟將成古巴拓展太平洋島國關係的重要據點

古巴除了透過醫療外交，拓展其在太平洋上的利益外，由於古巴已在斐濟設立大使館，除方便與斐濟政府及「太平洋島國論壇秘書處」聯繫外，另一個重要的意涵便是古巴無須透過駐在澳洲與紐西蘭的使領館，從事強化與太平洋島國的外交工作，避免相關合作情報受到紐澳的監控。

而太平洋島國唯一駐在古巴的索羅門群島大使館，同樣也有此種效果，可以成為太平洋島國在加勒比海的重要據點， 2019年10月，斐濟總理白尼馬拉馬（Josaia Voreqe Bainimarama）訪問古巴哈瓦那，也將籌畫未來斐濟與加勒比海島國關係的發展。

二、在氣候變遷議題上持續合作

無論是太平洋或加勒比海，這兩個海域內的島國均面臨氣候變遷，海平面上升侵蝕國土的威脅，因此，在國際場域上有著共同的立場，古巴已提出氣候變遷的百年計畫，稱之為塔雷亞·維達（Tarea Vida），因此，古巴當然可善用此議題，集結「非加太」（非洲、加勒比海、太平洋島國）集團，在氣候變遷問題上與已開發國家折衝。

三、紐、澳將在太平洋島國事務上與古巴協調

由於古巴為徵求太平洋島國在國際場域上的支持，主要為了突破美國的封鎖，因此，如前提及2008年在哈瓦那舉行的部長級會議，與美國交好的帛琉、馬紹爾群島便未出席，以免得罪美國。

但古巴透過醫療外交，化解了太平洋島國的疑慮，由於島國缺乏醫療人才與物資，因此古巴的做法受到島國的熱烈歡迎，但雙方直接接觸的結果，是引起紐澳的警覺，畢竟傳統上這是紐澳的勢力範圍，因此，澳洲已主動與古巴接觸，希望進一步將區域援助規範納入到自身的協調系統中，也避免島國領袖恃寵而驕，學習到古巴長期力抗美國霸權，反轉過來教導島國如何力抗紐、澳的強制干涉。

目前在太平洋島國積極拓展醫療外交的，除了古巴之外就是台灣，即使古巴國民所得與台灣差距甚遠，但長期經營下來，早已培訓出島國一群忠於古巴的醫護人員。

台灣與古巴醫療外交「同款不同師傅」

巧合的是，古巴與台灣均位在世界強國的鄰近海域，古巴北有美國對其威嚇，制裁，而台灣則受到中國因素影響。在美國經濟制裁下，古巴在太平洋上推廣醫療外交，賺取醫療外匯；台灣卻在中國杯葛下，無法參加「世界衛生組織」，反而造就了台灣在太平洋上呈現高度的醫療成果，賺取醫療聲譽。

有趣的是，古巴的共產主義政權對美國來說是芒刺在背，台灣的民主政體對中國來說更是洪水猛獸，古巴與台灣都在太平洋上拓展醫療外交，但動機與出發點不同，預期效果自然有所差異。

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