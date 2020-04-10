小葉日本台》志村健一路好走＆2021續辦2020東京奧運

怪叔叔、瞳婆婆、笨蛋殿下，這些膾炙人口的角色都是志村健帶給世人歡樂的螢幕形象，對有點年紀的觀眾而言，他是記憶的一部分，伴隨人生階段的調劑，是有感的存在，別了，志村健。

小葉日本台

志村健走了，享壽70，從確診武漢肺炎病發僅短短七天。當年就曾經在錄影帶出租店，在夜市地攤，在有線頻道見識過《志村大爆笑》的厲害，比1990年代瘋日劇的時間還早，真心感謝他螢幕上帶來的歡樂，仍持續中的《志村動物園》決定不改名稱的由相葉雅紀繼續主持，這是最高的肯定與致敬。另，【東京奧運】確定延後而非取消，這沒那麼理所當然，疫情和辦奧運之間的兼顧拿捏，對安倍政權是考驗也需要智慧。還有，今年的日本賞櫻泡湯想必是很多人的遺憾，所以本文開始就先來張2020初開的櫻花照，這是在東京工作的小葉夫人3月底某個下雪天拍的街景。

2020初開的櫻花與三月雪增添唯美的詩意。（圖：林翠儀攝）

認識志村健，看《志村大爆笑》比熟木村拓哉還早

志村健因武漢肺炎病逝，網路上好多追悼文，看得出這位「怪叔叔」對台灣娛樂圈的影響力，對個人而言，知道「志村健」這三個字絕對比木村拓哉早，看《志村大爆笑》的歷史也一定早於《東京愛情故事》，前幾天有看富士電視台播的紀念志村健特輯，滿懷念的，一些哏現在重溫依舊有趣。

認識志村健這號人物來自錄影帶出租店，不是百視達連鎖那款，總之以前巷子走沒幾步路就有的家庭式出租店，裡頭都會有一區擺放沒盒子，錄影帶側標有時還直接手寫字的日本節目，有摔角，有X曜劇場，有NHK紅白，當然更少不了《志村大爆笑》和《8點全員大集合》，或許是綜藝節目娛樂性高，總是一下子就被租光，而讓人佩服的是當年這些非授權的影帶節目，雖然畫質普普，但竟然有不少都還配中文字幕，太敬業了，所以不會看不懂，在當時坊間志村健與豬哥亮，名號一樣響得很。題外話，我是覺得志村健這個名字就跟志明一樣很親切，很接地氣，志村+大爆笑的節目名稱，好記好理解，會受歡迎完全不意外。

富士電視台製播志村健紀念特輯讓人無限懷念。（圖：翻拍自電視畫面）

2013年第48屆金鐘獎頒獎典禮有一個令觀眾既難忘又回味的表演橋段，陽帆再度化身久違的「陽婆婆」大跳RAP「美麗舞」，這段表演收視高且網路瘋傳，畢竟那是很多人的集體記憶。陽帆扮陽婆婆這個角色源自華視綜藝節目《鑽石舞台》胡瓜主持時期，30年前了，陽婆婆的主要特徵是她又乾又皺的嘴唇，這個原形正是出自《志村大爆笑》中志村健飾演的「瞳婆婆」。

因為「陽婆婆」是在無線台亮相且又老少咸宜大受歡迎，影響所及就是更多人看不過癮或恍然大悟於是回頭參見志村健的本尊「瞳婆婆」（類似旅社服務生的老婆婆，想要幫忙客人卻總是捅出一堆簍子。）可以這麼說，因為陽帆的「陽婆婆」，志村健在台灣的知名度直接翻倍。此外，不僅是《志村大爆笑》，還有歷史更早的《8點全員大集合》也是，當年中視《黃金拍檔》的「黃金五寶」主持人之一張菲基本上就是《8點全員大集合》裡志村健的角色定位。

順帶一提，《黃金拍檔》是1980年代台灣紅極一時的大型綜藝節目，不論主持人的分工或各種趣味單元也都成為日後類型的範本，而《黃金拍檔》的原型幾乎就是《8點全員大集合》的翻版。有一說是《黃金拍檔》的製作單位是有和日方取得溝通的技術交流，或許比所謂的純抄襲好一點吧，但不管如何都說明了志村健的主持和無厘頭的搞笑風格，不只深受本地觀眾的喜愛，甚至也影響了台灣綜藝界一整個世代，難怪聽聞志村健噩耗，胡瓜、陽帆等眾藝人紛紛表達不捨，甚連小英總統都推特發文感謝他超越國境、帶給台灣人許多歡笑與元氣。

怪叔叔、瞳婆婆、笨蛋殿下，是記憶的一部分，有感的存在

志村健只秀綜藝沒在拍戲，所以當1990代中期全面瘋日劇後反倒少follow他了，不過2002年日亞航針對推銷日本人來台灣旅行所拍攝的宣傳片，因為請來志村健和金城武合作，超轟動，而且將最道地的台灣風情和人情味展露無遺，這個組合絕配，老實說比後來觀光局邀木村拓哉拍的那支還讓人印象深刻。

這些年看到志村健主要是《志村動物園》這個節目，偶爾看，加減看，搞笑天王早已變身對動物有愛，與猩猩情同父子（小龐）父女（布丁）的和善老爺爺，這個節目從2004年開播迄今17年了，如果不是對動物真情的付出不太可能撐那麼久，未來這個節目不會改名，一樣叫《志村動物園》，相葉雅紀要傳承下去喔！

最新一集的《志村動物園》，相葉雅紀追憶滿滿。（圖：翻拍電視畫面）

怪叔叔、瞳婆婆、笨蛋殿下，這些膾炙人口的角色都是志村健帶給世人歡樂的螢幕形象，對小葉這種上了年紀的觀眾而言，他是記憶的一部分，伴隨人生階段的調劑，是有感的存在，別了，志村健。

2021續辦2020東京奧運非理所當然，日本加油！

另，也想談一下關於【東京奧運】延辦的小小感想。安倍首相和國際奧會主席終於在3月24日確認東京奧運延後一年的決定。聽到不少名嘴說早就料到了，早就該宣佈了，之前日本政府就是想如期辦奧運才會讓疫情擴大……，這樣說也不是沒道理，不過個人是認為，辦奧運真的是一件大事，對任何國家和主辦城市都是，如果你是當家的，疫情和辦奧運之間的拿捏一定盡可能想兼顧，加上之前奧運史的經驗是只有取消停辦，並沒延期的先例，所以當最後得到的結論是：東京奧運延後一年+明年依舊使用「2020東京奧運」的賽會名稱不變，這絕對不是理所當然，而是必須花時間精力，檯面下喬半天才喬出來的。

2021續辦2020東京奧運，官網重新倒數計時。（圖：截自網路）

財經專家的推算，東京奧運若是直接停辦，日本將損失超過4.5兆日幣（約1.2兆台幣），且輻射效應的龐大損失更難以估計；而即便東京奧運延後一年，推算的損失也會超過6400億日元（約1700億台幣），且許多事項必須重新佈署。總之，不管是停辦還是延後這些都是天文數字，GDP會大幅下滑，經濟可能會垮，況且運動員的顛峰有限，所以啊，東京奧運能延後一年舉辦已經不容易了，還能外加爭取到不改名稱的繼續使用「2020東京奧運」更是厲害，不然單想到那些贊助商的損失要如何計算啊。

這次的武漢肺炎，日本在防疫方面的確有不少該檢討之處，但對於同時面臨東奧怎麼辦這件事，我想是很難用「保命重要，奧運大不了取消」如此簡單下決定吧。歷史上奧運取消過三次，原因全是戰爭爆發，其中包括原本1940的東京奧運，東京辦不成奧運不該是部分名嘴口中的詛咒，2020東京奧運沒有取消，只是延後一年，疫情會過去，以「重建」為目標的2020東京奧運精神依然適用。

台灣加油，日本加油，真心期待明年不只能開心的到日本賞櫻，遲來的東京奧運也一定能順利登場。

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