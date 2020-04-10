自由開講》國民黨捍衛台灣的手段，要向中國網軍多「學習」

許瑞德

針對世衛組織秘書長譚德塞批評台灣集體對他進行人身攻擊，國民黨卻僅僅表示世衛組織主管不應在未有明確證據的情況下，便將近來所受的抨擊都歸咎於台灣，而且不應漠視長期以來我國願有意義參與世衛大會的強烈訴求......等，未見有力抨擊的內容與言論，讓人不解，國民黨目前身為在野黨，怎麼還是用這麼溫和不刺激的字眼，來表達如此重要議題的立場。

譚德塞對台灣的不實指控一出，全台灣從上到下同聲譴責、同仇敵愾，讓外界深刻地感受到台灣人民的團結。但國民黨卻只用一紙新聞稿淡定、簡單表達有氣無力的「輕譴責」，這種力道恐怕都遠不如中國為譚德賽辯護的百分之一。

中國外交部發言人趙立堅（右）肯定譚德塞（左）帶領世衛，還抨擊都是民進黨政治操作。（本報合成）

當譚德塞在世衛組織記者會上簡，直聲淚俱下地控訴台灣如何霸凌他、受盡多少的委屈，中國外交部發言人趙立堅立刻暖心地表達，「中國一如既往地堅定支援世衛組織工作和在全球抗疫合作中的領導作用，而且讚揚世衛組織在譚德塞的領導下，為推動國際抗疫合作發揮重要作用」；並且表示「台灣島內部分人『以疫謀獨』的企圖，不會得逞。」中國國台辦發言人朱鳳蓮也聲稱，「民進黨當局以疫謀獨不擇手段，惡毒攻擊世衛組織及其負責人，縱容綠營網軍肆意散佈種族歧視言論。」要民進黨當局「立即停止政治操弄，藉疫情破壞一中原則和謀求加入世衛圖謀是不會得逞」。

此外，中國網軍「捍衛」台灣更可說是不落人後，譚德塞公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊；台灣調查局獲悉後展開調查，發現有大陸網軍假冒台灣網民攻訐譚德塞。這種配合度、這種默契，真的是中國的標準教戰「打帶跑」模式。先劃定戰場，然後以中國軍假扮我軍攻擊設定標的（譚德塞），當然譚德賽這個「標的」也是中國早就設定好的暗樁，在情況爆炸後，中國軍再度假扮我軍為台灣抱不平行徑，繼續攻擊標的物，隨後標的物可能將再利用其他場合出來做一些收尾動作。

中國這種手法可說已經不是第一次，去（2019）年香港反送中示威，中國與港府讓武警、特務、黑道混入港警毆打群眾，同時更傳出中國特務假冒《環球時報》記者被逮住，而假冒群眾的香港警官則暴力毆打他，以製造令中國民眾群情激憤，紛紛要求出兵香港的事端。所以中國手法，真的是老狗耍不出新把戲！

日前才傳出中國外交官員4月1日獲任加入聯合國人權理事會協商小組，將在任命至少17名聯合國人權調查員中發揮關鍵作用，隨後世衛秘書長譚德塞就在例行記者會上因為自己的黑皮膚，一副人權遭受猛烈攻擊、遭受嚴重歧視的模樣，這時，中國因為現在是聯合國人權理事會協商小組成員，出來為譚德塞的人權捍衛更顯得名正言順，中國的時序安排真可說是天衣無縫、無懈可擊啊！

（時事觀察者）

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