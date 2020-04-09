自由開講》視訊教學 小心為上

陳啟濃



教育部這次即時通令各級學校停課時的視訊教學，不得使用ZOOM的軟體，卻引來各級教師的怨聲載道。

然而細查目前網路的資訊，有資安疑慮的ZOOM，跟先前韓國引爆的「N號房」事件，不僅讓人更加值得警惕，因為一般網路影片都會被截取，更何況台灣面對一直懷有敵意的中共集團。

當紅視訊會議平台Zoom被資安專家發現會將用戶的會議資料傳到中國，加上先前一連串的資安問題，引發外界疑慮，全球相繼宣布禁用。（路透）

雖然ZOOM的老闆已經歸化美國籍，但畢竟他來自中國，到底有否受到中共授意成立公司，很值得懷疑。對於中共，教育界也不該掉以輕心，中國沒有真正民營的公司，中國人經營海內外的民營公司，本質與核心都受到中共的掌控，也就是想要工作順利事業成功，都一定要配合中共的布局全球滲透世界的野心，才能夠達成個人與公司的事業成就。

再以韓國N號房的案件為例，受害人都是因為暴露自己的私密影片在網路，受到加害集團的擷取，從此成為內心深處不堪為人道出的秘密，受到加害者不斷的性剝奪與恐嚇，身心傷害無比嚴重。比起韓國幾個資訊能力好的年輕犯罪者，就能製造出滔天禍害，造成數千人的人身傷害，中共更是以整個國家的力量，在全世界滲透進行的犯罪事實，我們能夠不感到更大的戒慎恐懼嗎？

再說老師的資訊能力都很強，目前也有許多軟體非常實用，如果要更換使用軟體與介面，技術面與適應能力都不是問題。

教師不該嫌麻煩，更不該天真的認為「教育跟政治無關」，這不僅是使用習慣的問題，以及爾後有推廣的作用，尤其是讓學生普遍使用，這更是國安問題。

面對中國的進逼與敵意，我們在各個層面都應該小心謹慎做好資訊防衛。

（水里國中校長）

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