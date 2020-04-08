自由開講》在野黨，請善盡社會義務，勿再作無謂批判！

◎林瀚城

國民黨文傳會主委王育敏及陳學聖兩位前立委近日分別掽擊政府的口罩政策，批評政府在口罩控管黑箱作業，甚至在政論節目掽擊政府捐助他國口罩政策，他表示，「我樂於捐口罩，但請先問過我！」陳前立委，您的批評完全忽視政府施政的急迫性，完全不顧國際正因武漢肺炎疫情大肆漫延，歐美國家因醫療設備與物資不足，陷於慘痛災情之中，亟需協助的時刻，盡己之力發揮人溺己溺的精神，不是家中長輩、學校師長自小即教晦的嗎？切勿腦中所記的完全是意識形態作崇，為反對而反對。記得去年總統競選期間，您誣指派出所警員不借廁所的指控嗎？為自己爭存在感，搏版面，不惜謊言連篇，能獲得選民肯定嗎？無法連任立法委員，其來有自，您檢討過了嗎？

前國民黨立委陳學聖日前在臉書po文說：「我樂於捐口罩 但請先問過我！」。（資料照）（翻攝自YouTube）

台民黨幹部不惜捏造事實，以抽不到籤、再以自己因工作關係買不到口罩的謊言打擊政府威信及前線救災醫護人員士氣，事後僅以臉書道歉，居心何在？黨高層表態了嗎？



林珍羽日前於同事臉書留言惹爭議。（圖：網友提供）

在野黨監督政府施政，名正言順，口罩的生產過程、數量也並非不可公開，要如何公開？

首先，口罩製造商家數不只一家，各廠家規模大小、採用的機器設備也不一定相同，口罩的製造成本當然會不同，生產量、成本價乃各廠家的最高商業機密，一旦公佈，日後救災任務完成，回復市場機制時，要如何與國內、外其他廠家競爭？我不知道目前政府徵收口罩的價格是否單一價格，但各廠商臨危受命，日夜趕工，不計血本一心為國為民，為救災而奮鬥貢獻，在為國為民奉獻心力之後，口罩廠家的商業利益如何確保不可不加思考。在野黨在此一救災如救火時刻提出質疑是否善盡社會責任，兼顧社會觀感？切勿為反對而反對，辜負口罩業者為國人、為世界犧牲奉獻的偉大功勳。

（商）

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