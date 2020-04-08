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自由開講》「伐中」切莫雷大雨小！

2020-04-08 10:02
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◎陳彥亨

隨著武漢肺炎之疫情在全球各地延燒，美國已研擬向禍首中國討債26.5兆美元，並在搜證後，以反人類之罪名，向國際法庭提告。不止美國，全世界150多個受害國家，據美國國際法教授克拉斯卡（James Kraska）所言，均可告到國際法院等，要求中國賠償一切損失。對此，克氏亦言，中國應會規避責任，故國際社會更該以種種手段，予以反制。

中國近期透過大外宣，試圖美化中方形象，國際法專家認為，受害國可向中國求償數兆美元。圖為巴西民眾在上月的抗議活動中，舉旗抗議中國！（路透社）

然克氏恐未深慮，中國比之狡兔還狡詐萬倍，藏身之處何止三窟。極可能在訴訟一開始時，中國就已在相關的國際組織、機構裡，命其派駐的官員，在一般程序上盡力阻撓，或買通外籍司法人員，盡量將大案化小案，小案化無案。末了，逕以中國同為疫病之重大受害者，並在防疫上有所貢獻，因而不用賠上半毛錢，世人也就無須畏其逃債了。

再者，在第三世界中，除了印度繼美國之後，亦擬透過聯合國之人權組織等，向中索賠20兆美元外，其餘的國家，特別是伊朗、伊拉克、敘利亞、阿富汗等反美國家，很可能在中國的施恩籠絡、合縱連橫下，增添國際伐中之阻力。況且，這些國家多半與中國具有「一帶一路」之合作關係。中國更可在經濟上施壓，迫其向中靠攏，為中說項。

其實，不單是第三世界的國家，就連第二世界的歐盟，其與中國亦存有「一帶一路」之關係。尤其是英、法等國，不顧美國一再警告，皆有意續用或選用中國華為5G之設備。這也徒增未來伐中之阻力。但因近日此等國家之首相、地方官員、王室及軍職人員等染上病毒，甚至過世之消息頻傳，故彼等應會痛定思痛，團結一致，討伐中國。何況，其百姓之確診及死亡率尤大。

同樣的，伊朗、南韓等親中、友中國家，在這波武漢肺炎之肆虐下，傷亡人數亦頗可觀，應該也會團結伐中，盡力擺脫中國之籠絡、施壓等，以討回應有的尊嚴與公道。甚至台灣也理該加入伐中行列。

總之，訴訟曠日費時，國際官司尤然。若各國步調紛亂，單靠美國獨打，以致落得雷大雨小，應非世人所樂見。且除了賠償，試問先前海珊、格達費、賓拉登等莫不在犯下滔天大罪後，被繩之以法，處以極刑，則殘害人類尤巨的習近平無須伏法嗎？

（退休譯者、著有《債與償：台灣二二八傷痕小說》及《瑞士交響曲》）

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