自由開講》世界少不了台灣！

◎陳啟濃

從台灣退出聯合國，世界就一直順著中國共產黨的意志，抵制台灣參與國際組織，台灣數十年來，如同亞細亞的孤兒，被國際社會拋棄。然而台灣對於世界人類卻從來沒有遺忘，也一直承擔國際人道的實質責任。哪怕對岸那個不把台灣當國家的政權，面臨地震災難時，台灣人也是伸出熱情的雙手，慷慨解囊，捐款相助。這次義大利神父的號召，短時間內台灣人捐出了超過一億元，要幫助神父，協助他的祖國義大利度過難關。台灣人不僅知恩圖報，更難得的是大肚能容，對於中國長期的壓榨逼迫，台灣只求對方能夠善意對待，甚至以德報怨。

這次義大利神父的號召，短時間內台灣人捐出了超過一億元，要幫助神父，協助他的祖國義大利度過難關。圖為83歲何姓婦人，捐出自己辛苦排隊而來的口罩，以及1天賣菜所得，親手交給神父呂若瑟，「這是我的一點小心意。」（資料照）

正因為中共長年以來費盡心機在國際上孤立台灣，台灣要靠自立自強，才能堅苦卓絕地生存在惡劣的國際環境中。這樣的自立自強反而幫了自己，正所謂的得道多助，加上台灣人的善良熱情，這樣的民風更顯現出對於這次國際上武漢肺炎的嚴峻疫情，不僅不計前嫌，反倒熱情大方地慷慨相助。

相較於中共先前的「掩蓋疫情」，到現在的靠各國疫情，政治操作的假情假意，甚至大發災難財，賺全世界受害國家的錢，中共的一切作為，完全不以人道為出發點，處心積慮只為了鞏固自己政權做打算。中國人民的良知，早已被中共的邪惡，造成了價值錯亂，為了生存在邪惡政權的淫威下，出賣自己的良心，中共是可惡的，中國人民是值得憐憫的！

隨著全世界武漢肺炎疫情的惡化，台灣能為世界付出的越來越多，除了輸出救命的醫療用品，台灣其實是在跟世界宣揚一件事，人類的善良誠實才是世界和平幸福的希望。世界長期以來雖然放棄台灣，台灣人卻從來不曾放棄世界，世界永遠少不了台灣！

（水里國中校長）

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