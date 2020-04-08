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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》罷韓，決定韓國瑜命運的關鍵數字

作者： 胡文輝
2020-04-08 09:24
 | 2020-04-08 09:24
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罷韓案，昨天通過第二階段連署，預定在6月份舉行罷免投票。以下就簡單介紹史上第一次的直轄市長罷免案的關鍵數字及法律：

1，罷免投票日期，高雄市選委會今將連署完成的罷免韓國瑜案送中選會，中選會定17日開會，這是程序性審核，通過後很快就須公告。依選罷法規定，自公告日起20到60天內應舉行投票，因此，罷免投開票日最遲應在6月20日之前舉行。如果依慣例在週六投票，6月6日、13日、20日都可選擇。

2，罷韓的關鍵數字。依選罷法，罷免案通過必須同時達標兩個數字，一是同意罷免票多於不同意票、二是同意票超過高雄市長選舉選民數的25%。

依選罷法，罷免案通過必須同時達標兩個數字，一是同意罷免票多於不同意票、二是同意票超過高雄市長選舉選民數的25%。圖為罷韓團體於上月9日將完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份分裝成504箱，外頭貼上「罷」字，送達高雄市選委會。（中央社）

上次高雄市長選舉選民數為228萬1338人，25%就是57萬335人。如同意罷韓票數超過57萬335票，不同意票又比這個數字少，罷韓就宣告成功，韓國瑜必須在罷免結果公告後即去職；反之，如以上兩個數字有一個沒有達標，韓國瑜的市長寶座就穩如泰山了。

3，以連署罷韓的選民數37萬7662人，與罷免過關門檻的25%即57萬335票比較，相差19萬2673票。換句話說，如果連署罷韓的選民大都去投票，並獲逾20萬人支持罷免，則韓國瑜要動員韓粉及挺韓者投票反制，數字必須近60萬，才能壓過罷韓，困難度不小。2018年11月市長選舉，韓國瑜順風下坡跑飛快，這回面臨罷免則是逆風又上坡。

4，如果韓國瑜被罷免或自己先辭掉，是否下屆可捲土重來？依選罷法，答案是不能！

選罷法第24條規定，就職市長之後辭職，不能參加該次補選；第92條更規定，被罷掉市長或在罷免程序進行中才辭職，在4年內不得參加同一公職選舉，意即現在請辭或未來被罷掉，接著的補選及2022年高雄市長選舉，他都沒資格參加。

如果韓國瑜被罷免或自己先辭掉，是否下屆可捲土重來？依選罷法，答案是不能！ （中央社）

即使被罷掉，韓粉及國民黨要繼續護韓，當然可以拱韓國瑜參選2022年台北市長或花蓮等其他縣市長，2024年再戰總統也不是不可以，2026年他也可再選高雄市長。

過去你怎麼對待高雄市民，現在高雄市民就怎麼對待你！

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