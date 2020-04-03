法操》【來逛法院】快閃！日本東京法院

日本最高裁判所（最高法院）的主體建築很像好幾本書疊在一起，外觀和台北市立美術館的形狀風格有幾分相似，但範圍明顯比台北市立美術館大上許多。

（法操司想傳媒提供）

◎法操司想傳媒

2019年12月初，法操團隊特派小編趁著前往日本東京拜會不動產公司社長的機會，利用短暫的半天時間，特地前往位在東京的日本國最高裁判所（日文中的「裁判所」相當於中文的「法院」）、東京高等裁判所和東京地方裁判所繞了一圈，好為台灣的朋友們帶來日本東京地區各法院的第一手觀察。

最高裁判所就位在國立劇場隔壁，搭乘大眾交通工具的話，可以在永田町站下車後步行即可至。相較於位在台北市長沙街一隅的最高法院，位在東京的日本國最高裁判所可以說得上以「雄偉」來形容！以小編海軍陸戰隊退伍老兵的腳程，沿著最高裁判所外圍走了一圈，就花了約20分鐘的時間，實在讓人印象深刻地遼闊呀。

（法操司想傳媒提供）

（法操司想傳媒提供）



最高裁判所的主體建築很像好幾本書疊在一起，外觀和台北市立美術館的形狀風格有幾分相似，但範圍明顯比台北市立美術館大上許多。而且從外側望向最高裁判所，會認為最高裁判所建築比四周路面高上許多，看來就像是一座城堡。大家可以想像一下大阪城的城垣上蓋的不是城，而是最高裁判所，就是這種感覺。

當小編站在最高裁判所的招牌外時，不禁想到日本最高裁判所只有15名法官，但最高裁判所居然是如此巨大的建築物，這樣的規劃或許是想用以象徵司法權的權威。不過小編造訪當日，最高裁判所沒有安排開庭，所以無法入內旁聽，這是較可惜之處。想到我們的最高法院幾乎都不開庭，不知為何日本的最高裁判所都能定期開庭？

原本只抱定要造訪最高裁判所，但就在最高裁判所前仰望雄偉的建物時，打開手機地圖一看，居然發現東京高等裁判所和東京地方裁判所距離最高裁判所並不是太遠，心念一動，就決定前往位於日比谷公園附近的東京高等裁判所和東京地方裁判所一探究竟。

從最高裁判所所在地只要沿著皇居外圍的護城河向東京車站的方向走，路程大概30分鐘，就可以抵達東京高等裁判所和東京地方裁判所。途中會經過日本國會議事堂，當時國會議事堂前大道兩旁的銀杏呈現美麗的金黃色，在陽光的照耀下，炫目奪人。

日本國會議事堂。（法操司想傳媒提供）

經過國會議事堂後，就會見到許多漫畫場景都會出現警視廳大樓，接著經過外務省（等於我國外交部）就會看到地鐵「霞之關站」站，高達18層樓的東京高等裁判所和東京地方裁判所聯合大樓就在霞之關站A1出口旁不遠處。

和我國首都的台北地方法院不同，日本東京地方裁判所和東京高等裁判所在的聯合大樓，是兩棟高達18層樓的雙拼大樓，知的裁判所（類似我國智財法院）和東京簡易裁判所也是在此聯合大樓。和我國法院相同，要進入此一裁判所大樓，一樣經過檢查，且一進入大樓內就禁止攝影。經過檢查後，進入眼中的是寬闊高挑的大廳，小編不禁想起台北地方法院或高等法院的建築，就開闊、採光和給人的第一眼印象實在比不上呀。但小編相信我國的法官素質是絕不會輸給日本的裁判官的。

（法操司想傳媒提供） （法操司想傳媒提供）

裁判所大樓大廳會有開庭公告，可以選擇自己有興趣的案件和時段進入法庭旁聽，但因為小編此次是快閃行動，時間有限，所以並未真正進入裁判所法庭一觀。在裁判所大樓大致瀏覽後，小編見時間已是中午，就前往裁判所大樓地下樓餐廳用餐。誠心推薦大家日後到東京旅遊時可以到東京裁判所大樓的地下樓餐廳用餐，不僅選擇多而且經濟實惠，而且購買餐券，一點都不會麻煩。當天點了一個魚的套餐，不到日幣1000元，菜色一樣很豐富，還可喝味增湯和綠茶。味增湯和綠茶都是在一個像飲水機的機器那兒取用，操作也很便利。

（法操司想傳媒提供）

餐廳裡用餐的人也非常多，看來大家都很肯定東京裁判所大樓的餐廳水準呀。吃飽後，走出餐廳一看，居然有販賣機，仔細一看，我想這幾乎可以肯定是全日本最便宜的自動販賣機，居然有90日幣的飲料選項，小編當時太激動居然忘了拍照，但以後大家只要親自前往走一遭，就可以知道小編真的很誠實。販賣機商品會這麼便宜，可能是飲料廠商都很尊敬裁判官，所以給的特別優惠吧。

在地下樓餐廳附近，除了有便利商店外，還有一間規模不算小的法律用書書店。小編走進一看，不管是教科書、實務彙編或法學雜誌都非常齊全。小編當時就在想台灣的法院內為何都沒有書店？難道是考上法官後就不用特別再讀書了嗎？應該不是這樣的。希望未來台灣的法院內也都能有法律用書專門書局，畢竟鼓勵法院所有同仁持續學習，應該是件很正面的事吧。

（法操司想傳媒提供）

走出裁判所大樓，發現有新聞媒體聚集，看來應該是有矚目案件即將開庭。裁判所大樓外，也有好幾面私人設立的看板，上面內容都是在指責某某判決不公，某某裁判官的不是，看來指責司法不公，在台灣或日本都不是少見的情形。

（法操司想傳媒提供）

東京裁判所大樓附近就是法務省（相當於我國法務部），非常建議大家可以去欣賞法務省建築物的風采，風格也和台灣留存的許多日本時代建築物很相似，能如此用心保存，確實不簡單。

（法操司想傳媒提供）

（法操司想傳媒提供）

走進地下鐵霞之關站前再回頭看了東京裁判所大樓，也想起最高裁判所的壯觀景致。法律要透過法官的判決來實現，法院的建築內交織著許多人的悲歡離合和未知命運，能有幸擔任法官，是多麼地不容易和有福報，但也是如此地責任重大呀。要扛起司法的巨鼎，法官一定要永遠戰戰兢兢呀。

快閃日本最高裁判所和東京裁判所大樓，確實是很難得的經驗，或許大概也不會有旅行團會安排這樣的行程。但小編誠摯推薦大家日後到日本東京旅遊時，能撥空到最高裁判所或東京裁判所大樓走走看看，一定能對所謂司法，有所體會的。當然一定要去東京裁判所大樓裡吃頓飯，再到超便宜自動販賣機買罐飲料，之後您一定會很自豪跟朋友炫耀，有到東京裁判所大樓飽餐一頓還買了別處一定找不到的超便宜飲料。

2019年，快閃日本東京裁判所，成功！

本文經授權轉載自法操 【來逛法院】快閃！日本東京法院

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法