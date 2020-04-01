自由開講》遇到問題就轉接，遇到女性就歧視的韓市長

王海航

說到高雄市長韓國瑜層出不窮的失言和歧視言論，從台北去到高雄後，可說是只有更瞎沒有最瞎、只有更歧視沒有最歧視。

日前韓市長想要為前行政院長、國防部長、參謀總長郝柏村先生的辭世，表達深刻的緬懷和哀悼之意，稱頌「前行政院長郝柏村將軍，不只是一位丈夫、一位父親、一位長者；他也是一個軍人、一個英雄、一個時代。從江蘇鹽城到台北士林；從基層砲兵到『五星上將』；從八年抗戰到台灣健保。論武，曾以生命悍護中華民國。談文，曾以德政造福台灣社稷。」

但，這樣的頌揚卻不盡用心，不但誤植郝前院長為「五星上將」，更在犯錯之後，再度歧視、污衊女性，說之所以會犯這樣的錯誤，是因為「女性小編對軍事不太懂！」企圖在為自己卸責之餘，再度以內心本就歧視女性的心態，以歧視的言論度貶低女性的尊嚴！韓市長，你到底對女性同胞有何不滿？怎麼會對女性如此「恨之深、責之切」呢？

高雄市長韓國瑜。（資料照）

看看韓市長過往的歧視言論紀錄，這並不是第一次；韓市長習慣性的看輕女性，從總統大選過程中就已經令人目不暇給、眼花撩亂！相信大家應該都還記憶猶新，韓市長在去年選舉，為他的新北市婦女後援會授旗時說，「男人的生命是下半，女人的生命是上半」、也說「密克羅尼西亞那個島女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟」、「如果有1000個工作機會我就親你，如果有1萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺」、針對業者建議引進菲律賓英語白領人才，他卻回應「這恐怕對台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」，此外，相信大家最為印象深刻就是「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視移工的言論。現在韓市長仍舊秉持初心、一如往昔，看不起女性的、重男輕女的老舊心態還是永遠不改變！

「遇到問題就轉接、遇到女性就歧視」這就是韓市長對待事情的態度。在誤植「五星上將」這件事情上，民眾不是不能原諒政治人物犯錯，民眾不能接受的是政治人物一犯錯就推諉、轉移事件的焦點。但是看看韓市長轉移焦點的方式，就是「歧視」，用揶揄、看輕性別的言詞來表現自以為的詼諧幽默。韓市長，你自以為是的幽默是娛樂了自已，但卻傷害了別人。用一句「女性小編對軍事不太懂」的話語，來把所有的女性同胞當作塑膠，是把現在身處軍隊最前線的女將軍們、女飛官們、以及所有的女性軍事袍澤當成什麼呢？

人家說「心裡怎麼想，嘴巴就會怎麼講」，換個角度想，韓市長不就是心裡怎麼想，嘴巴就怎麼講的人嗎？或許我們應該要佩服韓市長，有各式各樣的勇氣和信心，講出自己心底的話，這麼不矯揉、不做作、不忘記怎麼歧視的人，可能才是在現今虛假的社會裡，不管別人眼光、不管別人如何批評，仍然努力勇敢做自己的人吧！

（資訊工程師）

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