自由開講》各國都會記得中國捅出了怎樣的樓子

邱風

美國稱「中國放走（武漢）數十萬人」禍害世界，華春瑩連發6文嗆「別再說謊了」；美國國務卿蓬佩奧要求中國分享更多有關新型冠狀病毒的資料，並指中國未能正確處理疫情，害無數生命涉險；北京當局則抨擊蓬佩奧「說謊」，且稱美國政府試圖歸罪於他人。

現在可說是另一個春秋戰國時代，中國又在扮演秦的角色。表面上，古代的秦好像滅了六國；但事實上秦的攻城略地、侵占非中國土地，只是走上更快速的滅亡之路，踏上衰落、覆亡、覆滅的覆轍。

中國外交部的華春瑩、耿爽，都具有三寸不爛之舌，巧言令色、口才辯給，然這並非中國之福，只是加速今之秦帝國更快速走向敗亡覆滅罷了。為什麼？賈誼的過秦論，杜牧的阿房宮賦，賈山的至言，劉歆的商君論等等，對秦的快速滅亡都有很正確的看法。「新秦帝國」應多加參考。

華春瑩、耿爽等人，口才與智慧未必勝過蘇秦、張儀等，然而他們卻很愛搬弄口舌，為新秦塗脂抹粉。中國送或賣給外國的測試盒（快篩劑）被爆涉劣質，華春瑩反說是外國「用法不對」。中製劣質試劑、口罩被多國嫌棄，華春瑩搬出中國援外的「心意很真誠」。這就算不是牛頭不對馬嘴，至少也是答非所問，顧左右而言他。

中國外交部的華春瑩（左）、耿爽（右），都具有三寸不爛之舌，巧言令色、口才辯給，然而這並非中國之福。（外電資料照/報社合成）

中國外交部發言人華春瑩回應有關中製口罩等出口醫療設備品質不佳時，稱「希望有關問題不被政治化解讀。」華春瑩強調，「真正的標竿是客觀和公正，而不是帶有意識形態的偏見。」反正中國產品品質不佳、劣質的反應，以及有關隱瞞疫情、武漢封城，造成數萬人大逃亡，散播武漢病毒的指責非難，都是外國說謊、栽贓，全是外國的「甩鍋」或陰謀。

蓬佩奧先前接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說，中國在發現新型冠狀病毒之前，讓「數十萬人」離開武漢、跑到義大利等地，「浪費了寶貴的時間」。如今義大利疫情慘重，境內因2019冠狀病毒疾病死亡的人數比中國還多。這是一個世人有目共睹，絕非造假的事實。中國卻誣指「美國才是新冠肺炎發源地」，指責美國把新冠肺炎當作流感，然後由美軍帶到武漢，這根本是憑空杜撰。

如真是那樣的話，那麼美國紐約、舊金山與華盛頓，或許都要改名為武漢了。而且如果美軍是新冠病毒肺炎的散播者，那麼更多美軍駐紮、活動的日本、韓國、伊拉克與中東等國，也應比武漢更早爆發武漢或新冠肺炎；但事實上是中國武漢最先爆發且中國加以隱瞞；加上武漢封城城民大逃亡，遂導致全世界大流行。

華春瑩、耿爽等人本末倒置，塗粉抹脂以畫餅望梅，讓中國人民與全世界全球人類止渴止餓。問題是她們還能靠著搬弄譚德塞這尊布袋戲尪仔，愚弄世人多久？

現今疫病流行，疫情嚴峻，各國都極為需要防疫醫療用品，都有大量的需求。中國是武漢病毒新冠肺炎最先被發現，進而最先流行，然後因武漢封城湖北民眾逃亡，致使病毒有機會傳播擴散到其他省分以及外國，例如義大利、伊朗、韓國與日本等國。而藉著飛機、輪船等各種交通工具運載病毒，感染病毒的乘客或帶原者，進而導致全球都有感染病例。

雖然中國極力否認是新冠肺炎的始作俑者，但是全球媒體的報導記載很清楚，中國無法掩蓋，也不可能刪除那些文字與影音圖片等等。這些資料、資訊，會變成像史記、漢書、資治通鑑或二十二史那樣；各國都會記得中國幹了什麼事，捅了怎樣的樓子，中國恐怕是百口莫辯的。巧辯、爭辯，謊言連連，無法改變事實；謊話虛言與空話無法取代真理，雄辯沒辦法取代事實。

而中國的防疫醫療用品也頻出紕漏。這更使中國政府的作風作為缺少誠信誠篤，與中國貨物貨品的品管不佳的印象，深印於全球人民的腦海。媒體紛紛報導中國的快篩劑品質不良：

捷克向中國買15萬份快篩試劑結果錯誤率竟達80%？

中國快篩受害者再增！準確率僅4成，菲律賓：沒用，存起來

繼捷克之後，西班牙也爆出中國快篩劑品質有問題...

在這裡我們不是是要非難、譏諷或幸災樂禍中國，而是希望中國腳踏實地一點，誠信誠實誠篤一點。不要只顧歌頌習主席、感恩共產黨，像信徒教徒頌讚師父感恩師父那樣；那樣是會有大災難的。而中國會這樣，主要也是因沒有反對黨，沒有制衡監督的力量。如像民主國家民主政治多政黨公平競爭尋求人民支持，則不至於造成如今的共產中國非中國人民）問題重重，令全世界心驚膽戰。

（退休教師）

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