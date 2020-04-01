瞭望之窗》川普的防疫成效讓民主黨的選戰「撿到槍」

從2月開始對疫情的粗心大意、漫不經心，到整個3月的緊急危機總動員，再到2.2兆美元紓困方案如此灑錢的「治標不治本」應變手段，川普固然暫時安撫了民心，獲得近半數民意的支持，為連任選舉選情滅火，但未來能否有效執行才是最艱難的挑戰。甚且長期而言，這場對抗武漢肺言的戰役，已經為美國未來在全球的領導地位，以及美國與中國的外交角力，帶來新的變數。

托克維爾

源自中國武漢的新冠肺炎疫情，刻正在美國境內大肆蔓延。迄今確診人數超過16萬例，死亡近3000人，儘管迄今總統川普（Donald Trump）尚未宣布全國封鎖，而是由各州自行決定「禁足」程度，但全美國總人口3.28億中，目前已有2.56億人受到居家禁足令限制，占全國總人口約78％。

3月27日，川普火速簽署國會兩院通過、史上最高金額的二點二兆美元經濟紓困方案，主要內容包括3千5百億的中小企業貸款、2千5百億的失業救助、5千億給予受損行業補貼，前提是不得任意資遣員工，以及每位民眾與孩童1,200至500美元不等的現金支票。川普並援引五0年代韓戰時期制定的「國防生產法」（Defense Production Act），宣告美國進入戰備生產階段，得徵用民間企業擴大生產醫療與防疫物資。

接著川普宣示，希望美國的經濟與民眾生活秩序能於4月12日復活節前逐步恢復正常。話才沒說完兩天，他又改口希望在6月1日能看到國家邁向復甦，先前頒布的「社交距離防疫指南」（Social distancing guideline）也延長到4月30日。

這樣的覺悟，顯示川普終於認知到這場抗疫大戰絕非短期內能夠解決。更重要的是，從2月開始對疫情的粗心大意、漫不經心，到整個3月的緊急危機總動員，再到2.2兆美元紓困方案如此灑錢的「治標不治本」應變手段，固然暫時安撫了民心，獲得近半數民意的支持，為川普的連任選舉選情滅火，但未來能否有效執行才是最艱難的挑戰。甚且長期而言，這場對抗武漢肺言的戰役，已經為美國未來在全球的領導地位，以及美國與中國的外交角力，帶來新的變數。

川普援引五0年代韓戰時期制定的「國防生產法」，宣告美國進入戰備生產階段，得徵用民間企業擴大生產醫療與防疫物資。（AFP）

急於拿回執政權的民主黨，年初策動對川普的彈劾失敗，但卻因疫情而憑空「撿到槍」，早已磨刀霍霍，展開對川普的抨擊。2016年總統大選贏得較多普選票，卻在「總統選舉人團」（electoral college）票輸給川普的前國務卿希拉蕊，就在個人推特上諷刺川普用疫情兌現了他當年對選民「美國第一」（America First）的承諾。希拉蕊的手法不見得能替民主黨加分，甚至可能被共和黨訴諸國難當頭來「反操作」成破壞國家團結，但民主黨陣營已經開始集結，準備利用川普處理疫情不當的缺失，翻轉未來7個月選情。

可望贏得民主黨提名的前副總統拜登（Joe Biden）已經招兵買馬，歐巴馬時期的前政府官員與國安團隊，最近也頻頻撰文或評論，多聚焦在川普防疫不力、自顧不暇、致使美國失去全球領導力、甚至可能讓中國趁虛而入、取代世界領導地位等風險，希望藉此國家危機來凸顯川普政府的雜亂無章，以及喚醒選民對民主黨政府過去執政時有效因應重大危機的記憶。

這派民主黨策士強調，美國全球領導地位必須彰顯在三個層面：一是面對武漢疫情時的國內治理能力，二是全球公眾利益的捍衛者，三是扮演全球因應如此重大危機主導者與協調者的重要角色。他們認為川普在這三個面向的表現都不及格。

反倒是一開始隱匿武漢疫情的中國政府，歷經1月和2月的國內封城與封省等極端介入手段之後，開始試圖重新掌握這場抗疫的外交話語權，尤其是以3月10日中國國家主席習近平首度親訪武漢做為重要的轉折點（中國的用語是「拐點」）。

一開始隱匿武漢疫情的中國政府，歷經1月和2月的國內封城與封省等極端介入手段之後，開始試圖重新掌握這場抗疫的外交話語權，尤其是以3月10日中國國家主席習近平首度親訪武漢做為重要的轉折點。（AFP）

習近平的武漢行想要達到幾個宣傳目的：一是宣示中國內部的疫情已獲有效控制，復工逐步進行，經濟活動也陸續恢復，這主要是為了鞏固習近平的內部威望與領導，化解民眾對疫情爆發的怨氣。二是將中國看似有效管控疫情的經驗輸出國際。就在習近平造訪武漢的隔天，被視為中國「傳聲筒」的「世界衛生組織」（WHO

）秘書長譚塞德（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也配合地宣布全球進入新冠病毒的「大流行」（Pandemic），甚至暗批歐美國家防疫不力，才讓疫情快速擴散。

順著如此的戰略，北京展開大規模的「大外宣」，搭配中國外交部官員公開指控「美軍是武漢病毒來源」的泥巴戰，以及網路「假訊息」作戰，進一步要抹去中國散播病毒的國印象。而當歐美各國紛紛淪陷，成為重災區之際，北京又佯裝成救世主與人道家，向部分歐洲國家提供或出售醫療物資與專家諮詢等協助。依賴中國甚深的義大利、塞爾維亞與伊朗甚至充當北京的喉舌，高聲讚揚中國的善行，批判歐盟不夠團結。中國還透過阿里巴巴創辦人馬雲表達有意提供醫師物資給美國的意願。習近平也運用「七大工業國」（G7）以及「20國集團」（G20）的視訊會議，向各主要國家展現中國的企圖。

當歐美各國紛紛淪陷，成為重災區之際，北京又佯裝成救世主與人道家，向部分歐洲國家提供或出售醫療物資與專家諮詢等協助。（AP）

中國策動這一波所謂「物資援助外交」（material assistance diplomacy）的優勢在於，它是全球外科手術面罩和原料的主要生產國和市場。但劣勢在於，「中國製造」（Made in China）的品質低劣、破綻百出，例如荷蘭從中國進口130萬片口罩，有60萬片出現缺陷，官方已緊急召回發出的口罩。疫情嚴重的西班牙自中國買進的34萬套快篩試劑組，靈敏度僅30％，遭批「劣質」、「不可信賴」。土耳其政府稱中國生產的快篩試劑組正確率僅30%至35%，決定放棄使用。更遑多數國家領導人都深知北京才是造成全球遭到武漢病毒危害的始作佣者。

但無論如何，中國用鋪天蓋地、倒因為果、擦脂抹粉各種伎倆來推動這場「抗疫外交」與「物資外交」，適逢美國無暇它顧、歐洲各自為政、WHO公信淪喪的國際無政府狀態，縱使手段粗糙，仍然能夠獲致若干成效，甚而替習近平進行「大內宣」來鞏固權力基礎。

民主黨策士的論述核心，就在於川普政府的防疫失能，給予中國可乘之機。可以預期，拜登將於後續的選戰中設定議程，將7個月後的這場美國總統與國會大選，定位在有效防疫與經濟振興的國內治理、開發疫苗來確保全球公眾利益，以及成功與各國合作協調以化解疫情擴大這幾個層面，藉以凸顯與川普的差異。

雖然未來的挑戰艱鉅，但掌控行政優勢與資源的川普並非不能讓自己的選情復活。川普若能於6月底前將疫情有效控制，緩和災情擴大，繼而再提出具說服力的未來經濟振興方案，才能在美國經濟衰退與失業率崩跌的預期發展前，為美國社會注入強力針。更重要的是，川普也必須向全球展現美國的世界領導能力，若是能夠開發有效疫苗，就應儘速推廣至全球，同時透過全方位的外交管道，強化與各國在共同防範全球傳染病的合作夥伴關係，防止中國的挑撥離間和分化手段。

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