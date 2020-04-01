自由開講》不能拆封試用，還算7天鑑賞期嗎？

◎洪瑋廷

網購7天鑑賞期已成全民普遍認知，但看似明確的規定，往往在消費者實際退貨時，就變得不那麼明確了，賣家常以鑑賞期並非試用期（完全不能試用或拆封）為由拒絕退貨。本文將以消費者保護法說明如下，供網路買、賣家參考。

網購7天鑑賞期已成全民普遍認知，但看似明確的規定，往往在消費者實際退貨時，就變得不那麼明確了，賣家常以鑑賞期並非試用期（完全不能試用或拆封）為由拒絕退貨。（資料照，圖為示意圖、人物與本文無關）

按《消費者保護法》第19條第1項本文：「通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。」其條文用語並非鑑賞期或猶豫期，而是解除契約（法定解除權），申言之，消費者在7日內無須任何理由（尺寸不合、色差或商品瑕疵），便可單方面通知賣家解除契約（無條件退貨）。其立法目的在平衡消費者於購買前無法獲得足夠之資訊，以及未能檢視商品，特別採取將判斷時間延後之「猶豫期制」。

問題在於，當賣家在網站標示「鑑賞期並非試用期」或「拆封不得退貨」等規定時，消費者在拆封或使用商品後，是否仍可行使解除權？查行政院消費者保護委員會100.5.17消保法字第1000004336號函略以，消費者於收受商品後，若因檢查之必要而拆開包裝或使用商品者，依《消費者保護法施行細則》第17條規定：「消費者因檢查之必要或因不可歸責於自己之事由，致其收受之商品有毀損、滅失或變更者，本法第19條第1項規定之解除權不消滅。」故消費者拆開包裝或使用商品，如為檢查之必要（依個案實際情況判斷），則不影響解除權，而鑑賞期並非試用期或拆封不得退貨等約定，依《消費者保護法》第19條第5項：「通訊交易或訪問交易違反本條規定所為之約定，其約定無效。」

應注意的是，並非所有商品都能享有7日鑑賞期，依《消費者保護法》第19條第1項但書：「通訊交易有合理例外情事者，不在此限。」所謂合理例外情事，依《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》定有7類型商品排除7日鑑賞期之適用，例如易於腐敗、保存期限較短、依消費者要求之客製化商品、已拆封之個人衛生用品…等。

綜上，消費者在7日鑑賞期內，因檢查必要而拆封試用商品，不影響其退貨權利，惟為避免爭議，試用程度頂多跟實體店面能做的一樣，烤箱可以打開來看看烤盤、烤架，但把麵包放進去熱一下就太超過了。且退貨時雙方依《民法》第259條規定，互負回復原狀之義務，商品如有毀損，消費者應依同條第6款規定，就商品毀損而減少之價值，按比例償還其價額。

（執業律師）

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