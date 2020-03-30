一級嘴砲》多國因肺炎而出現農業勞力短缺

武漢肺炎在冬季爆發，各國在春季管制了貨物和人員的移動，進而衝擊春季和夏季各項食材的生產。正要農忙才缺人，正要出貨才封城，對於許多經營者來說，正如同《權力遊戲》裡那句名言：「The winter is coming.」，冬天不但還沒有過去，凜冬才正要開始。

一級嘴砲技術士

隨著武漢肺炎的擴散，各國相繼實施不同程度的移動管制，套句文青們最愛用的詞彙，這就是「鎖國」和「封城」。

各國人員因為隔離政策而有不同規模的停工或是輪班，司機停工、碼頭堵塞，緊接著國際海運也停擺，直接衝擊各種跨國物流運輸。此外，勞動人口的移動也停擺，如今適逢春初農忙時期，原本仰賴農業外勞的國家都出現人手短缺的現象，連帶影響農作物的生產，東西種不出來，種出來的也運不出去，短時間內可能會有一部分的東西從市場上消失。

北美方面，美國宣布封閉邊境並停發多種工作簽證，美國駐墨西哥大使館公告無限期停發H-2A工作簽證，導致大量的墨西哥籍農業外勞無法進入美國，許多美國的農場因此停擺，經營者的資金周轉和管理調度受到考驗，美國政府預估有一波農場的倒閉潮。美國生鮮青果物協會也呼籲政府援助農業，幫助經營者度過難關，進而在確保美國民眾的飲食安全。

紐澳方面，澳洲的農業勞動人口有三分之一是農業外勞，澳洲政府在上個禮拜宣布，從國外入境的旅客全部都要隔離兩週，農場的人力將會出現斷層，部分蔬菜和水果將會出現缺貨的情況。紐西蘭也因為同樣的情況面臨勞動人口的真空期，境內的奇異果農場已經開始出現缺工的情況，畜牧業、屠宰與肉品加工業現場也是仰賴大量的外勞，如今因為疫情而境管，連帶影響雞豬牛羊魚鮮等肉品產出和運銷。其他像是加拿大、荷蘭、德國等畜牧業大國也都受到不小的打擊。

歐洲方面，義大利每年的入境外勞就有37萬人，今年農作物因為暖冬而提早收成，知名的農民集團Coldiretti就提出警示，現在的境管政策將會造成外勞短缺，並將嚴重衝擊農作物的採收作業，希望政府能提出因應措施。德國的農民聯盟（Deutscher Bauernverband）則擔心，現在正是蘆筍和草莓的採收期，現場多半是來自波蘭和羅馬尼亞等地的短期農業勞力，如果德國也宣布實施入境的隔離管制，國內的農業生產將有崩潰的可能。

先進國家的農業說到底還是靠大量且便宜的外勞在支撐。（Bloomberg）

我們所認知的農業大國，例如美、加、澳、荷、德等國家，其實在第一線的作業現場都有大量的外國勞工，這些國家與其說產業分工、高度專業化，不如說是有完整的勞工政策，啟用大量且便宜的外國勞工，支撐起龐大的農漁牧產業鏈。這些國家的農業雖有一定程度的自動化，但許多工作還是要仰賴人力來完成，像是荷蘭的番茄採收就是仰賴大量的東歐外勞，本國人多半也不會去做屠宰分切、家禽家畜飼養等髒活、苦活、累活，尤其在畜牧業，在第一線勞動的幾乎都是外籍勞工。

武漢肺炎在冬季爆發，各國在春季管制了貨物和人員的移動，進而衝擊春季和夏季各項食材的生產。正要農忙才缺人，正要出貨才封城，對於許多經營者來說，正如同《權力遊戲》裡那句名言：「The winter is coming.」，冬天不但還沒有過去，凜冬才正要開始。

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