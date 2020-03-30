Lin bay 好油》膝蓋一時軟，45億火葬場

馬政府後期因為公糧年年爆倉，公糧存量高達89萬噸而被監察委員糾正，後來開始推動改革，公糧存量逐步下降到65萬噸左右，但錯誤的農政改革下，公糧又大爆倉迅速回到90萬噸，米多到無處去，還要低價透過中間商賣給中糧，結果成了對岸幫台灣處理多餘的米糧，真是不勝噓唏。

Lin bay 好油

去（2019）年是總統大選年，往年只要遇到總統大選年，農委會都會推出各種農業大補貼，包括公糧收購會分為計畫收購、輔導收購、餘糧收購，都是政策買票之下的結果。

2003當年也是選舉年，而公糧的收購就多了餘糧的收購，增加了3000斤，當時公糧的收購與消耗都還維持在一個平衡點，但2007年再度遇到總統大選，所以2008年公糧的收購價每公斤又再提高2元；2011年總統大選，公糧收購價每公斤再提高3元；到了2015年算是相安無事的一年，一直到2019年再度提出餘糧無限制收購，把收購量從3000公斤提高到4500公斤。

這20年來因為五次總統大選，公糧收購價格被調整了四次，除了收購價之外，收購量也提高，結果公帑的浪費與公糧大爆倉。

2015年民進黨政府一上台就推動所謂新的糧政改革，當初是想用綠色對地補貼取代公糧收購制度，結果最後變成綠色對地補貼跟公糧收購雙軌制，下場就是農政改革失敗，稻米生產過多、大爆倉。105年台灣稻米的總產量是159萬噸，才兩年的時間就變成194萬噸，過多的稻米只能依靠公糧收購來處理。

（作者製表）

馬政府後期因為公糧年年爆倉，公糧存量高達89萬噸而被監察委員糾正，後來開始推動改革，公糧存量逐步下降到65萬噸左右，但錯誤的農政改革下，公糧又大爆倉迅速回到90萬噸，米多到無處去，還要低價透過中間商賣給中糧，結果成了對岸幫台灣處理多餘的米糧，真是不勝噓唏。

撒錢雖然可恥，但有用，去年是大選年當然要撒得更兇。

去年公糧收購增加了24萬4000噸的稻穀，超支了45億，為什麼會有這種狀況呢？

去年年初稻熱病疫情嚴重，照理講稻米是減產的，公糧收購量應該會減少，為什麼減產的公糧會收的去前年的豐產年更多？這就要從陳吉仲的膝蓋一軟講起。

去年2月27日，立委陳明文在立法院質詢時，要求農委會主委陳吉仲將公糧收購價調漲3元。這時的陳吉仲膝蓋很硬，他回答陳明文時只說會研議，沒有正面答應陳明文的要求。照理講，公糧是屬於政府保障收購的一部分，應是一個保底的價格，應該在一般民間收購糧價之下，但公糧收購在過去因為不斷的選票的操作（馬英九任內的調整），使得政府收購價比民間收購價高，已不是保底而是高價收購。

號稱改革的民進黨執政了，只是面對馬英九留下的爛攤子也不願意處理，還不斷地加大。陳明文根本不管公糧收購造成的問題，只想討好選民，所以8年沒漲價，一次就要像之前馬英九時代一樣漲3元。

陳明文面對媒體時也強調： 政治就是要做實事，只有做實事才能夠讓農民有感，才能讓農民收入增加。而去年餘糧收購增加1500斤之後，陳明文跟蔡易餘在陳吉仲新港的座談會上，再次要求陳吉仲提高餘糧收購價1元。

公糧屬於政府保障收購的一部分，應是一個保底的價格，應該在一般民間收購糧價之下，但公糧收購在過去因為不斷的選票的操作，使得政府收購價比民間收購價高，已不是保底而是高價收購。（本報資料照）

讓農民收入增加的方式就是政府花錢補貼讓農民收入增加，這就是台灣農業縣立委的思維。不是靠農產品本身營利，而是靠政府的補貼營利。去年國民黨總統候選人也喊出了調整稻米保證收購價格的話，這也說明買票不分藍綠。但買票雖然不分藍綠，農委會卻有分藍綠。陳明文提公糧收購價格要提高3元時，農委會什麼都不敢講，陳明文和蔡易餘說餘糧收購要提高一元時，農委會也什麼都不敢講，韓國瑜說要調整稻米保證收購價格的時候，農委會就出來喊這是一昧追求選票。

這不是雙重標準？什麼才是雙重標準。

陳吉仲擋得住一次，但檔不住第二次。 去年四月因為稻米稻熱病的影響，陳吉仲再次下鄉嘉義，這次他膝蓋一軟講出公糧無限制收購，他雖然號稱是農經學者，但根本不知道這句話的嚴重性，公糧如果無限制收購結果會有多可怕。

農糧署很清楚公糧不能無限制收購，就算錢多不愁，也得要有地方囤放，台灣公糧的儲備空間大約在90萬噸左右，如果變成100萬噸，請問多的10萬噸要放哪？

因此，幾天後公糧無限制收購就改成餘糧不限制收購，然後不限制收購變成本來3000斤的收購量改成4500斤。 最後的結果就是超收23萬噸的公糧，多支出45.52億公帑。農糧署夾在中間左右為難，但如果農糧署當初不出來踩煞車，不改成餘糧收購4500斤，今天就不只多支出45億了，主委一時膝蓋軟，45億火葬場。

農委會主委陳吉仲3月25日在立法院經濟委員會備詢時特別強調：收購的公糧今年會賣出去，不能說是額外支出45億。但陳吉仲去年9月接受媒體的訪問時也說：農委會每年花130億元收購公糧，最後賣出50億元，等於每年虧80億元。 所以依照去年陳主委的邏輯，這些米大概可以賣掉17.3億，額外支出的部分應該是27.7億，不是45億。

這樣大家聽了有沒有感覺比較好？

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