自由開講》次氯酸對全民防疫的重要性

◎蕭文宗

因應武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，COVID-19）全球流行，WHO發布全球疫情流行警示。美國川普總統發布國家進入緊急狀態，和歐洲斷航30天，全球約40國家進入緊急狀態，關閉邊界，禁止外國人入境，疫情嚴峻。為免於疫情對健康影響，各種防疫產品成為關注焦點。特別是各類消毒水因具有主動消毒殺菌作用，加上酒精一度缺貨，成為此次抗疫防疫的熱門選擇。其中「次氯酸」水因具強力殺菌效果，對人體具高安全性，受到許多民眾的親睞。但日前，衛福部疾管局發佈「不要用次氯酸水洗手」的防疫影片（3/5, 2020），讓許多使用次氯酸洗手或消毒殺菌的民眾，雖發現洗手無安全問題，但看了影片，突瞬間不知所從，或恐讓民眾誤認次氯酸和漂白水（學名次氯酸鈉）一樣會刺激肌膚，不易保存、很快無效等，致誤解而影響民眾防疫和健康？ 但，次氯酸的真相為何？是否安全？

次氯酸對全民防疫的重要性（中央社／示意圖）

在日本，電解「次氯酸」被認為是機能水之一種，具高殺菌力，對人安全。筆者參與「次氯酸」的研發和工作約20年，樂於將「次氯酸」的性狀和應用等和國人分享。（註:為方便讀者閱讀，相關政府公告，試驗報告，期刊等標註號碼，公布於網站，方便查閱）。

首先，「次氯酸」為美國FDA公告食品接觸（殺菌）成分 （food contact substance） （註1），FDA可認證為第一類醫療器材的高階殺菌劑，用於重複使用醫療器材之殺菌（註2）。日本厚生省公告之食品（殺菌）添加物（註3）。我國衛福部公告【用於清洗食品之主要消毒成分（註4）】。衛福部亦可認證為第一類醫療用具。美國疾控中心出版消毒和殺菌指南（2008）指出，[氯的殺微生物活性主要歸因于未解離的次氯酸（HOCl）] （註4-1）。美國環保署核准「次氯酸」是用於消殺新型冠狀病毒殺菌劑產品的有效成分（active ingredient） （註5）。

「次氯酸」被公認的安全性，由日本OMC社委託日本（財）食品農醫藥品安全評價中心以次氯酸對動物進行各項安全性試驗，其試驗結果確認在特定濃度下的「次氯酸」水，對皮膚和眼睛黏膜無刺激性，亦無細胞致癌性（註6）。另「次氯酸」長期飲用的安全性，日本琦玉醫科大學鈴木政美教授，以電解「次氯酸」水和自來水餵食老鼠一年，期間無發現有何差異存在（註7）。日本昭和大學藤丘醫院對電解「次氯酸」水在常溫條件（20 C），開放存放約7天~10天。 密閉容器存放約30天，其殺菌力、濃度變化不大 （註8）。從上開試驗結果確認「次氯酸」的安全性、穩定性。

一般來說，殺菌劑是殺菌強、毒性強，安全性低。簡言之，殺菌也殺人。但「次氯酸」殺菌強，對人安全，是食品接觸殺菌成分，屬於理想殺菌劑中最高位置（註9）。台大生化所前所長呂鋒洲教授，於2003年即稱【超微軟酸化水】（即電解次氯酸水）為【對身體無害的瞬間殺菌水】，並稱為 【 21世紀殺菌水】，足見呂鋒洲教授前瞻性之卓見。讀者如欲知「次氯酸」全貌，可見:電解水是好水 （2）第125頁起 呂鋒洲著 元氣齋出版社（註10）。另，食工所資深研究員黃錦城博士亦著有「次氯酸」的專文，發表於漁業署期刊（註11）。

「次氯酸」的商業化在日本逾30年，包括國立醫院，牙科、診所，自衛隊，各大啤酒、飲料企業等，如；麒麟、三得利、朝日、日清、明治、養樂多、龜甲萬等，逾上千家，遍及各產業。國內應用也約20年了，注重衛生管理的企業，如: 統一、金車，東潤、天岳泉等，應有上百家。消費者每天在7-11，麥當勞等買生菜沙拉，也是用「次氯酸」消毒殺菌生產的。日本有廠商生產電解「次氯酸」水機裝於醫院，給醫生或護理人員日常洗手等用途。另，人的免疫系統也會釋放「次氯酸」，因應日常細菌或病毒對人體健康之危害（註12）。在國外亦應用於皮膚止癢與異位性皮膚炎等之治療等用途（註12 / 註12-1）。

「次氯酸」和漂白水有何關係？

漂白水（學名：次氯酸鈉）為氯系應用最普遍的殺菌劑，但眾所皆知，漂白水對皮膚黏膜有害，不利環境保護，為什麼？以家用稀釋漂白水（100ppm pH8.6）為例， 次氯酸鈉溶於水主要解離為「次氯酸」（HClO）和「次氯酸根離子」（ClO-）二種成分，其中「次氯酸」僅約占6％，次氯酸根離子（ClO-）則約94%（註13）。但因次氯酸根離子，pH屬鹼性，對皮膚黏膜有腐蝕性，會使肌膚產生過敏或發炎等危害，因此，漂白水不可使用於洗手消毒殺菌。

「次氯酸」的殺菌力

由美國環保署以「次氯酸」和次氯酸根離子對大腸桿菌所做殺菌測試指出，「次氯酸」的殺菌力是次氯酸根離子的 80倍（註14）。此為「次氯酸」的殺菌力是漂白水的50倍至80倍的理論值由來（註14）。因此，「次氯酸」和漂白水（次氯酸鈉），二者間讀起來雖只有一字之差，但漂白水對皮膚黏膜有腐蝕性，二者間特性不同，殺菌力、安全性等均無法類比。

「次氯酸」過去是無法產製的，約30年前日本人以鹽加水電解；再用鹽酸電解；或用鹽和鹽酸的水溶液電解生成「次氯酸」，後再用藥液法生成高濃度「次氯酸」等。現也有次氯酸劑加水即可生成「次氯酸」。這些技術或已申請專利，或有專利。廠商對「次氯酸」使用名稱雖有不同，但殺菌主要成分均是「次氯酸」。未來，「次氯酸」的應用將更普及化。

國內「次氯酸」使用的問題在那？ 參以上開公告、期刊、應用等，對國內「次氯酸」使用的問題，或能稍說明或回答:

1,少數人將次氯酸鈉（漂白水）誤當成「次氯酸」是相等之物質或特性，再誤將漂白水稀釋洗手。部分醫師或專家也因誤當二者相同特性，而誤認「次氯酸」對皮膚也有刺激性，保存不易，很快無效等的誤解。

2，因漂白水（次氯酸鈉）對皮膚有刺激性，所以誤認「次氯酸」對肌膚也有刺激性，危害人體。看到廠商使用「次氯酸」對人噴霧，更為驚恐？ 實務上，「次氯酸」氯的氣化1ppm以下，使用「次氯酸」噴霧對人是安全的（因對皮膚和眼睛黏膜無影響和刺激性）。

3，綜上，使用合格「次氯酸」水來洗手殺菌沒有問題，且殺菌力更勝於酒精，更安全（註:長期使用酒精洗手消毒，有去肌膚油脂龜裂問題）。有醫師和專家建議「不要用次氯酸水洗手」，或可能是缺乏對「次氯酸」專業的了解和資訊不足有關？

4,網路上曾熱傳的某胸腔重症醫師，以氯氣加入水產生之氯氣（漂白水溶於水中產生氯氣原理或相同），然細讀該文獻（註15），和「次氯酸」噴霧是否會危及肺部健康，二者無關，也無法做相關連結。要言之，或有將「次氯酸」誤當成次氯酸鈉是相同特性和物質之誤會。

5,如民眾（幼稚園）以稀釋漂白水洗手引起皮膚刺激、發炎等，此本為不可，此亦無關「次氯酸」。但如「次氯酸」業者販售鹼性次氯酸水？（實際為次氯酸根離子水）產品，有品質不良問題，影響客戶權益時，本應自負其責。

【全民次氯酸的消毒運動】

由呂教授對次氯酸是【 21世紀殺菌水】之前瞻見解，筆者在衛生管理產業約20年，對各種殺菌藥劑的專業和了解，次氯酸是防疫單位和全民防疫的最佳利器，全民利用「次氯酸」消殺新型冠狀病毒，可大量降低病毒量，有助民眾降低感染病毒風險。在春節後，筆者看到媒體大幅報導，許多民意代表，里長、鄰長、家長、家長會長，甚至宮廟，善心人士等，免費發送「次氯酸」水給民眾消毒，也看到台灣人的良善和熱心。【全民次氯酸的消毒運動】是非常有益防疫工作，也是對應新型冠狀病毒非常有效方法，特別在三月初前台灣感染確認人數很低，被稱為全球防疫典範，或為其中原因之一。

防疫關係民眾生命的健康與安全，部分專家，醫師，皮膚科醫師或官員，或本善意出發點，提出對「次氯酸」之建議，不應苛責，然其說嘴次氯酸前，應加強本身對「次氯酸」的專業和素養，和更嚴謹的態度，因率爾發言論述，誤導社會大眾視聽事小，影響民眾防疫和健康事大。

（台灣機能水協會榮譽顧問）



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