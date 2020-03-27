胡，怎麼說》柯文哲的「逆時中」及「髮夾彎」！

柯文哲的民眾黨中央及立院黨團前天一起放砲，拱蘇「換時中」，但蘇不會中計，反而引來民眾對民眾黨激烈不滿，黨魁柯文哲昨天出面打臉自家黨及黨團，稱「不能一道菜你不愛，就要人家換掉整個廚房！」。這根本就是柯文哲「逆時中」失敗而「髮夾彎」！

從今年2月武漢肺炎疫情緊張、政府成立指揮中心強化防疫起，柯文哲就在「逆時中」，對防疫中心指揮官陳時中說三道四，不時故意找碴，雞蛋裡挑骨頭！

從今年2月武漢肺炎疫情緊張、政府成立指揮中心強化防疫起，柯文哲就在「逆時中」，對防疫中心指揮官陳時中說三道四，不時故意找碴，雞蛋裡挑骨頭！（資料照）

中央防疫中心公布第24例武漢肺炎確診病例在北部，柯文哲身為台北市長自己卻狀況外，稱自己「不知道」第24例在那裡，並怒批陳時中，稱疫情必須公開透明云云，被各方一陣痛批後，沒道歉還反諷稱現在「順時中」就好。

據北市府之後的說法，台北市政府的防疫總指揮，竟不是自命「不要懷疑我的醫療專業」的柯文哲市長，而是副市長黃珊珊，知道24例在哪的是黃不是柯，這雖圓了柯文哲講「不知道」可能的謊言缺口，卻引來更多質疑。

類似不知道、怒批、反諷等等「逆時中」的柯言苛語不少，就不多述，反正他講愈多自傷愈多。

針對中國武漢預定4月8日解封，陳時中與行政院長蘇貞昌對台商返台方式表達不同看法，民眾黨中央及立院黨團25日發文質疑蘇貞昌「逆時鐘」，指稱發號施令的指揮官是陳時中，但蘇貞昌是陳時中的長官，決策出現矛盾，到應誰說的才算數？

針對中國武漢預定4月8日解封，陳時中與行政院長蘇貞昌對台商返台方式表達不同看法。（資料照）

民眾黨及黨團趁機主張「換時中」，要求防疫升級，拱蘇貞昌親自指揮。

民眾黨及黨團以上動作，被一眼看穿，無非是「順柯意」、見縫插針、操作「逆時中」，一者為柯文哲報屢次慘輸陳時中的一箭之仇，二者令人不忍言的就是，政府在蔡、蘇、陳鐵三角分工合作，防疫做很好，柯文哲的2024總統夢就破裂紛碎了。

其實，只要依民眾黨及黨團臉書那篇文稿反問：民眾黨中央及黨團、黨魁柯文哲，一個要換時中、一個不要換，決策上出現矛盾，到底誰說的才算數？就可讓柯文哲的「髮夾彎」無所遁形！而且，柯大於黨，黨魁可打臉黨及黨團。

「天下大亂，形勢大好！」在防疫吃緊時刻，如果還在做這種夢，終必是南柯一夢！而且，夢醒時刻，身敗名裂相隨一生！

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