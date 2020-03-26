自由開講》肯定替代役防疫付出，維護役男權益應給讚

施馭昊

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒至今，相關政府單位、公衛醫療系統與民間企業團體，無不連袂為防疫作為盡心竭力，各自在不同崗位上付出奉獻，並已經在國際防疫成果評價上，贏得外媒與他國高度肯定，並博得臺灣人民萬分的敬意。

值得一提的是，負責替代役基礎訓練的役政署替代役訓練班，從農曆年間即針對新冠肺炎疫情展開積極部署。期間的接訓任務，除因應疫情延後一梯次役男入營外，該班全體同仁與軍職幹部暨服勤役男，無不力求在正常接訓維護役男服役權益前提下，戰戰兢兢、誠惶誠恐地投入防疫拼鬥。為避免來自全國各地的役男在班內發生群聚感染，該班300餘位的同仁幹部，對役男疫情防治與醫療防護措施均務求超前部署、謹慎因應，畢竟訓練過程中，哪怕是絲毫的群聚感染風險都不被允許。

替代役在受訓前，役政署會先了解21天前有無旅旋史，且一天量4次體溫，全程發放口罩配戴。（記者蘇金鳳翻攝）

默默耕耘的夥伴為民付出，本不奢望掌聲，但遺憾的是，竟有不少政經傳媒刊登外界爆料，質疑成功嶺替代役基礎訓練防疫不足，甚或指稱可能成為防疫破口；綜觀各版爆料內容，除有扭曲事實以偏概全的誤謬外，其公開傳遞顯然已嚴重打擊接訓單位的士氣，甚至誤導視聽惡意破壞政府體貼照顧役男的良好形象。

依筆者親身了解，替代役基礎訓練營區防疫工作，係比照國軍營區超前部署。首先，本年度接訓兩梯次過程中，包括入營無論是當日縣市政府輸送役男或營區哨口的管制站，均確實對入營役男量測體溫，確實詢問其入營前21日內有無疫情建議等級國家旅遊史或接觸史。若發現體溫超過37℃或坦承入營前曾有疫情國家旅遊史或接觸史，即將其延期入營。其餘役男仍須具結健康聲明書， 並經查核屬實始收訓入營。

其次，在營區環境衛生部分，替代役訓練班接訓前即邀請專業醫師對役男實施新冠肺炎衛教宣導，從役男內心深植防疫觀念。訓練期間反覆加強營區四週環境噴灑消毒，全數寢室均設置負壓抽風機保持環境通風，以提昇室內空氣品質；並設立隔離中隊針對疑似個案，規劃自主健康管理專區，以避免疫情擴大、確保役男身心健康。

尤有進者，在役男個人衛生部分，堅守學員操課座位與寢室保持間隔，要求役男定時及餐前勤洗手外加酒精消毒，每日皆對役男進行體溫測量4次，且訓練期間足量發放口罩供役男配戴，並落實要求役男實施自我管理，有效降低交叉感染。

此外，在服裝寢具用品管理上，替代役訓練班利用每梯次結訓至下梯次接訓前間隔時段，安排送洗蚊帳、枕頭套、床墊內襯、床墊外襯、棉被套，而接訓期間除每日內衣褲外，另依課程安排送洗制服衣褲 3 次、運動衣褲 3 次及運動外套 2 次，以維護役男健康。

另為落實營外感染源監控，所有受訓役男於放假離營再收假回營時，均實施填寫「嚴重傳染性肺炎（2019-nCoV）」自我評估表，並於營區哨口量測體溫。 役男如有發燒（超過37℃）或有第三級疫情地區國家接觸史，即需自行向需用機關請假並自行報到，不得進入營區，以有效防範群聚感染。

對於媒體接受爆料投書，替代役訓練班尊重言論自由、但更呼籲平衡報導。對於來勢洶洶的新冠病毒肺炎，政府務將秉持防疫如同作戰的審慎態度，賡續強化各項防疫措施，對民眾所提尚有不足部分，也必會檢討改進，並視疫情發展滾動精進調整、以維護役男健康。

替代役訓練班不怕民眾對政府施政的善意檢視，但誠心殷盼各界不要抹煞替代役訓練班的辛苦防疫，故請讓替代役訓練班批露事實，也為辛勞付出的數百位替代役訓練班的職員與幹部們比個讚，請向他們說聲：「謝謝您們，您們辛苦了！」

（靜宜大學犯罪防治研究所兼任助理教授）

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