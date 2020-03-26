巨蟹座希希》與健保共好 讓健保把病人顧更好

昂貴的癌症新藥或檢驗檢查勢必對健保財務會產生衝擊，重大傷病患者（包括癌症）免支付部分負擔的政策也的確有檢討空間，但沉重的醫療花費並非全部來自癌症治療或長期居留海外人士的醫療費用，健保應該全盤討論，制定全疾病一體適用、沒有差別待遇的政策。

巨蟹座希希

疫情不斷延燒，台灣的醫療體制展現絕佳戰力，同時因為健保制度的健全，可以用健保卡執行口罩實名制讓防疫網更加綿密外，民眾得以在最短的時間內篩檢，確診者獲得適切的治療，且不用擔心出院時有天價帳單待繳。

醫療需求大量激增的時期，長期居留海外人士的納保資格不免再次被提出來討論。有一方的意見認為他們繳交的保費，與其「享用」的醫療資源不成比例，因此應該提高保費來因應；另一方意見則表示既然是社會保險，有定期繳交保費就不應指責對方「使用」醫療資源。雙方論述都有道理，但該討論的是調漲保費就可以讓長期居留海外人士用健保更符合正當性嗎？

健保是一社會保險，主要收入來源仰賴民眾每個月定額保費及每年的補充保費，每個月定額保費的高低是以投保薪資的級距來決定，補充保費是以固定薪資以外的收入多寡來計算，包括兼職所得、股利股息、房租收入…等。長期居留海外的人士保費繳不夠，是該要檢討他們所投保的級距是否有問題，但如果僅匡列這群人以其他標準收取保費，似乎喪失了社會保險一視同仁的精神。

長期居留海外的人士健保保費繳不夠，是該要檢討他們所投保的級距是否有問題，但如果僅匡列這群人以其他標準收取保費，似乎喪失了社會保險一視同仁的精神。（本報資料照）

要遏止醫療的不當耗用及減少浪費，討論保費收取與醫療使用的對等性似乎背離社會保險的精神，更該被討論的是每次就醫，病人是否肩負該承擔的責任。健保有「部分負擔」制度的設計，在民眾每次就醫時都須支付一定的金額，提醒民眾醫療資源有一定的成本、很珍貴，需要好好珍惜。

很多人這時應該冒出問號，心想我每次看醫生要付的錢不就是掛號費嗎？什麼時候有付過部分負擔？事實上，民眾每次就醫所付的錢除了掛號費之外還包含些許部分負擔。以診所為例，每次去診所要支付的150元、200元，或是250元，已有包含50元的定額部分負擔，其他還可能有藥費等項目。

根據健保署107年統計，民眾所支付的部分負擔佔整體健保醫療支出的6%，距離《健保法》原始構想的20%有不小的差距，先不管是醫療被過度使用，還是部分負擔收取太少所導致，健保總額必須挪用支付其他項目的費用才能填補上述空缺。而為了弭平這段差距，李伯璋署長近期提出幾點部分負擔改革方向，包括取消200元的藥費上限、增加檢驗檢查的部分負擔、加收癌症新藥的部分負擔等。

從常見的藥品浪費、重複檢驗檢查的新聞可以窺見醫療浪費的狀況，醫師及我們訪談過的病友認為，如果需要支付的部分負擔提高了，就會比較在意自己要做的檢驗檢查、領取的藥是否有其必要性，進而想跟醫生討論。現在則因為藥費部分負擔有上限、檢驗檢查不需要部分負擔，難免會有「藥先拿了再說、不吃回收就好」，或「檢驗檢查不用付費、先做了再說」這種想法，這些想法都可能造成醫療浪費。不知道您是否也曾有過這樣的認知呢？

不過，目前部分負擔被拆成四大部分，對民眾而言的確過於零碎且複雜，如果能回歸到健保法所規定是收取當次看診費用的20%，也許會更簡便、也更能反映整體的醫療成本。重點來囉！即使平常不住在國內、且常被認為耗用大量醫療的海外人士，一旦使用醫療資源，該收取的費用若能依部分負擔的規定被收取，也就是所謂的使用者付費，自然可以減少他們佔用健保便宜的疑慮。

健保署大刀闊斧杜絕醫療資源浪費雖有良善美意，但要提醒健保署，所有被保險人都根據自己的經濟能力繳交保費，而且在同一把大傘下受保護，所有改革的首要原則就是要具備公平性。

我們理解，昂貴的癌症新藥或檢驗檢查勢必對健保財務會產生衝擊，重大傷病患者（包括癌症）免支付部分負擔的政策也的確有檢討空間，但沉重的醫療花費並非全部來自癌症治療或長期居留海外人士的醫療費用，健保應該全盤討論，制定全疾病一體適用、沒有差別待遇的政策。

讓人難過的是病友跟我們說：「同病房的癌友告訴家人，不要再幫我治療了；也有病友沒錢買藥，只能不斷用化療到生命的終點。」

病友曾跟我們分享：「我繳了20幾年的健保費，以為罹患重大傷病可以被照顧，沒想到我還是得自費才能使用適切的藥物或治療」。

也有病友告訴我們：「我願意提高部分負擔的比例與健保共好，不管是生重病前還是領重大傷病卡之後，但是希望健保能給病人適切、不用負擔太重的治療。」

健保的創建就是為了免除病人因病而貧或因貧而病，我們期盼沒有人會因為罹患特定疾病或身分別，而必須在健保體制下承擔更多財務責任。病人願意與健保共好、承擔更多費用的責任，但政府必須確保大家得到對等的醫療品質，包括擴大藥品、治療的給付，以及獲得充分的醫療資訊及醫病溝通。

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